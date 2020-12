It’s Juliette vs. Trouvaille in main event

Pune:

20 December 2020 00:30 IST

Juliette and Trouvaille should fight out the finish of the Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy (Gr. 2), the main event of Sunday’s (Dec.20) Mumbai races to be held here. Rails will be announced one hour before the first race.

1. SHIVALIK SHOWERS PLATE (1,400m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30, 1.45 p.m.: 1. Retained Asset (10) Malam 61, 2. Eternal Dancer (7) Shahrukh 60.5, 3. Caesar (14) Chouhan 60, 4. Gold Magic (4) Neeraj 58.5, 5. Shapath (5) T.S. Jodha 58.5, 6. Lambretta (11) Bhawani 57.5, 7. Gandalf (1) S. Joseph 56, 8. Navigator (9) Kaviraj 56, 9. Saffron Flower (3) Santosh 55.5, 10. Whispering Queen (8) Peter 55.5, 11. War Of Attrition (13) Zeeshan 54, 12. I Am The Way (12) Ayyar 53.5, 13. Red Fire (6) Prasad 51.5 and 14. Cecelia (2) Nazil 49.

1. CAESAR, 2. RED FIRE, 3. SHAPATH

2. CLINTON PLATE (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.15: 1. Galloping Goldmine (1) C.S. Jodha 59, 2. Bostonia (3) S. Zervan 57.5, 3. Parisian (4) P. Trevor 56.5, 4. Fleur De Lys (5) Dashrath 52, 5. Notoriety (2) Chouhan 52 and 6. Moriseiki (6) Parmar 50.5.

1. PARISIAN, 2. NOTORIETY, 3. FLEUR DE LYS

3. POLISH PATRIOT PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.45: 1. Monarchos (1) C.S. Jodha 59.5, 2. Clark Kent (2) S.J. Sunil 58.5, 3. Sky Fall (13) P. Trevor 56.5, 4. Spring Grove (3) Parmar 56.5, 5. Dilbar (9) Ayyar 54.5, 6. Kalina (6) Prasad 54.5, 7. Blazing Bay (8) Bhawani 54, 8. Sachertorte (12) Vishal Bunde 54, 9. Count The Wins (14) T.S. Jodha 53, 10. Officer In Command (5) Malam 53, 11. Pense’e (4) Neeraj 53, 12. Wafy (11) J. Chinoy 52.5, 13. Seasons Greetings (7) Chouhan 51.5 and 14. Spice (10) S. Amit 51.5.

1. SEASONS GREETINGS, 2. PENSE’E, 3. SKY FALL

4. ONASSIS PLATE (1,000m), (Terms), Maiden, 3-y-o only, 3.15: 1. Aegon (4) Neeraj 56, 2. Edge Of Tomorrow (8) Sameer 56, 3. El Capitan (12) P. Trevor 56, 4. Lightning Gold (5) V. Jodha 56, 5. Pepper (2) S. Zervan 56, 6. Rays Of Sun (3) Parmar 56, 7. Defiance (1) Chouhan 54.5, 8. La Peregrina (11) J. Chinoy 54.5, 9. Opening Verse (7) R. Ajinkya 54.5, 10. Twinkling Star (6) Kaviraj 54.5, 11. Willows (9) Yash Narredu 54.5 and 12. Winter (10) T.S. Jodha 54.5.

1. EL CAPITAN, 2. PEPPER, 3. AEGON

5. EDGAR DESYLVA TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.45: 1. Anatevka (4) Kirtish Bhagat 60, 2. Questina (6) A. Sandesh 57.5, 3. Makhtoob (3) C.S. Jodha 56, 4. Mount Moriah (7) P. Trevor 56, 5. Sunrise Ruby (1) S. Zervan 56, 6. Joaquin (5) Chouhan 55.5, 7. My Precious (2) A. Prakash 53, 8. Princess Annabel (8) Bhawani 51.5 and 9. Fine Tune (9) Zeeshan 50.

1. JOAQUIN, 2. SUNRISE RUBY, 3. MOUNT MORIAH

6. MAHARAJA JIWAJIRAO SCINDIA TROPHY (Gr.2) (1,800m), (Terms), 3-y-o & over, 4.15: 1. Trouvaille (1) P. Trevor 59, 2. Caprisca (4) Chouhan 57, 3. Juliette (5) A. Sandesh 55.5, 4. Raees (2) T.S. Jodha 54, 5. Vulcan (7) Dashrath 54, 6. Auburn (8) S. Zervan 51, 7. Truly Epic (3) C.S. Jodha 51 and 8. Wizard Of Stocks (6) Neeraj 51.

1. JULIETTE, 2. TROUVAILLE, 3. AUBURN

7. MASEEHA PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.45: 1. Flameoftheforest (10) Yash Narredu 59, 2. Beemer (7) P. Trevor 56.5, 3. White River (14) C.S. Jodha 56.5, 4. Gold Medalist (2) Nazil 56, 5. Black Cherry (1) J.Chinoy 55.5, 6. Beejay (13) Shailesh Shinde 54.5, 7. Roaring Tiger (12) Parmar 54.5, 8. Socrates (8) Neeraj 54.5, 9. Immortality (11) Chouhan 53, 10. Naxos (4) Kaviraj 53, 11. Who Dares Wins (3) A. Sandesh 53, 12. Circle Of Love (9) Dashrath 52.5, 13. She Is On Fire (5) Nirmal 52.5 and 14. Virasat (6) S. Zervan 51.5

1. WHITE RIVER, 2. IMMORTALITY, 3. ROARING TIGER

Day’s bes: WHITE RIVER

Double: PARISIAN — JOAQUIN