It’s Jersey King vs. Ascoval in Bangalore Turf Club Trophy

Jersey King and Ascoval may fight out the finish of the Bangalore Turf Club Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (Nov. 23). False rails (width about 8m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BEGINNERS PLATE (1,100m), maiden 2-y-o only, (Terms), 1-30 p.m.: 1. Lightning Blitz (6) M. Prabhakaran 56, 2. Striking Viking (3) Rayan 56, 3. Devate (4) Sandesh 54.5, 4. Gloriousness (1) Suraj 54.5, 5. Higgs Boson (2) M. Rajesh K 54.5 and 6. See The Light (5) Trevor 54.5.

1. GLORIOUSNESS, 2. SEE THE LIGHT

2. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. III), (1,400m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Power Of Beauty (4) Arvind K 60, 2. Lords Grace (7) Chethan K 58, 3. Felisa (9) L.A. Rozario 57.5, 4. Martha (6) S. Shareef 57, 5. Raffles (10) Tousif 57, 6. Royal Whisper (12) Dhanu S 56.5, 7. Star Symphony (2) M. Prabhakaran 56.5, 8. Striking Eyes (1) Shreyas S 56.5, 9. Double Vision (11) Jagadeesh 56, 10. Joyful Spirit (8) A. Ramu 56, 11. Makoto (5) M. Rajesh K 56 and 12. Sea Diamond (3) P. Surya 56.

1. MARTHA, 2. POWER OF BEAUTY, 3. FELISA

3. PHAR LAP PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-30: 1. El Asesino (4) Akshay K 57, 2. Small Dreams (5) Dhanu S 57, 3. Striking Fortune (8) Shreyas S 57, 4. Thutmose (1) Chethan K 57, 5. Days Date (3) L.A. Rozario 55.5, 6. Flash (9) Rayan 55.5, 7. Martino (2) Antony 55.5, 8. Mehra (7) R. Pradeep 55.5 and 9. Rocking Girl (6) Arshad 55.5.

1. EL ASESINO, 2. MARTINO, 3. MEHRA

4. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Queen Of Kyiv (2) Suraj 60, 2. Millbrook (6) Jagadeesh 59, 3. Cat Whiskers (1) Rayan 58.5, 4. Monterio (10) S. Shareef 58, 5. Southernaristocrat (4) Arvind K 56.5, 6. Anchorage (11) P. Siddaraju 56, 7. Gallon Of My Love (-) (-) 56, 8. Sling Shot (8) Salman Khan 55.5, 9. Invincible (3) Kiran Rai 55, 10. Pettes Love (9) Dhanu S 55, 11. Gismo (12) P. Mani 54 and 12. Estefania (7) Saddam H 53.5.

1. QUEEN OF KYIV, 2. MONTERIO, 3. INVINCIBLE

5. V. VENUGOPAL NAIDU MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Ranquelino (1) Akshay K 62.5, 2. Armory (4) Angad 59.5, 3. August (3) Antony 59, 4. Irish Rockstar (9) Dhanu S 58.5, 5. Stellar Gold (5) Rayan 58.5, 6. Bharat (11) Trevor 55.5, 7. All Attraction (7) P. Siddaraju 53.5, 8. Extraordinary (8) A. Ramu 53, 9. Regal Aristocracy (6) Sandesh 52.5, 10. Krystallos (2) G. Vivek 52, 11. Lex Luthor (12) Shreyas S 52, 12. Ring Master (10) L.A. Rozario 52.

1. AUGUST, 2. RANQUELINO, 3. BHARAT

6. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), 3-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Yukan (1) Akshay K 60, 2. Aldgate (3) Antony 59.5, 3. Ascoval (4) Trevor 58.5 and 4. Jersey King (2) Suraj 54.5.

1. JERSEY KING 2. ASCOVAL

7. SMARTY JONES PLATE (1,200m), rated 60 to 85, 4-30: 1. The Perfect Choice (3) R. Pradeep 60, 2. Tripitaka (2) L.A. Rozario 58.5, 3. Vivaldo (4) Akshay K 56, 4. Never Give In (6) Antony 54, 5. Southern Force (7) Mukesh K 53.5, 6. Stellantis (5) Trevor 53.5 and 7. Auspicious Queen (1) Angad 50.5.

1. VIVALDO, 2. NEVER GIVE IN

8. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Connecting Dots (8) Shreyas S 62.5, 2. Bestidentification (9) A. Ramu 62, 3. Don Carlos (3) Trevor 61, 4. Knotty Patton (1) Asirvatham 61, 5. Mayne Magic (7) Antony 61, 6. Fast Response (2) Tousif 59, 7. Magical Bay (11) Akshay K 59, 8. Promiseofthefuture (5) L.A. Rozario 59, 9. Lockheed (12) R. Pradeep 58.5, 10. Step To Destiny (10) M. Naveen 57.5, 11. Super Kind (6) G. Praveen 57.5 and 12. The Strikingly (4) Ikram Ahmed 55.5.

1. LOCKHEED, 2. MAGICAL BAY, 3. PROMISEOFTHEFUTURE

Day’s best: VIVALDO

Double: EL ASESINO — AUGUST

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.