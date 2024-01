It’s Jamari vs. Tehani in the Bookmakers’ Association Bangalore Oaks

January 05, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Jamari and Tehani may fight out the finish of the Bookmakers’ Association Bangalore Oaks (2,400m), the chief event of the races to be held here on Friday (Jan 5). There will be no false rails.

1. ALTENBURG PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-30 p.m.: 1. Bharat (3) Suraj 56, 2. El Asesino (6) Trevor 56, 3. Golden Legend (1) G. Vivek 56, 4. Mescalito (4) Neeraj 56, 5. Crime Of Passion (2) Rayan 54.5 and 6. Kamet (5) Antony 54.5.

1. EL ASESINO, 2. BHARAT

2. SARDAR SAROVAR PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 2-05: 1. Roman Spirit (3) Trevor 60, 2. Slice Of Heaven (6) Inayat 56.5, 3. Fire Within (5) Vivek 54, 4. Honey Cake (8) Vinod Shinde 53, 5. Cristaldo (10) S. Shareef 52.5, 6. Eco Friendly (7) A. Ramu 51.5, 7. Master Of Courage (4) P. Siddaraju 51.5, 8. Tigerking (1) Rayan 51.5, 9. Quevega (2) M. Rajesh K 51 and 10. Air Blast (9) Shreyas S 50.5.

1. ROMAN SPIRIT, 2. MASTER OF COURAGE, 3. HONEY CAKE

3. GULBARGA STAKES (1,600m), rated 20 to 45, 2-40: 1. The Grey Geranium (4) Vivek 62.5, 2. August (9) S. John 62, 3. Victoria Doresaani (8) Suraj 61.5, 4. Serai (6) I. Chisty 60, 5. Norwegian Wood (5) Antony 59, 6. Treasure Chest (1) Ram Nandan 56.5, 7. My Vision (2) Arvind K 54.5, 8. Nevada Gold (7) G. Vivek 53.5 and 9. Tankinika (3) Salman K 53.5.

1. VICTORIA DORESAANI, 2. AUGUST, 3. NORWEGIAN WOOD

4. HEMAVATI PLATE (2,000m), rated 60 to 85, 3-15: 1. Kalamitsi (4) S. John 60, 2. Splendido (2) Antony 58, 3. Top Dancer (1) G. Vivek 58, 4. Galahad (3) Trevor 56.5 and 5. Pink Jasmine (5) Shreyas S 55.

1. GALAHAD, 2. SPLENDIDO

5. MANJRI HORSE BREEDERS’ FARM NEW YEAR CUP (1,400m), 4-y-o & over, (Terms), 3-50: 1. Imperial Blue (1) Antony 60, 2. Siege Courageous (7) G. Vivek 59.5, 3. De Villiers (6) Trevor 58.5, 4. Dun IT Again (4) P. Surya 58.5, 5. Star Glory (8) Vinod Shinde 58.5, 6. Polished Girl (9) Suraj 58, 7. Amreli (3) Arvind K 57, 8. Isnt She Beautiful (2) Neerej 57 and 9. Auspicious Queen (5) I. Chisty 53.5.

1. IMPERIAL BLUE, 2. POLISHED GIRL, 3. ISNT SHE BEAUTIFUL

6. BOOKMAKERS’ ASSOCIATION BANGALORE OAKS (2,400m), 4-y-o Fillies (Terms), 4-25: 1. Fast Pace (3) P.S. Chouhan 57, 2. Jamari (4) Trevor 57, 3. Super Marvella (1) Antony 57, 4. Tehani (5) Suraj 57 and 5. Wonder Woman (2) Shreyas S 57.

1. JAMARI 2. TEHANI

7. SARDAR SAROVAR PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Star Concept (7) Suraj 61, 2. Rembrandt (9) M. Chandrashekar 60.5, 3. Divo (3) I. Chisty 60, 4. Fast Response (8) Ram Nandan 60, 5. Lex Luthor (10) Inayat 59, 6. Sunway Lagoon (4) Afsar Khan 59, 7. One Omega Man (1) Salman K 56, 8. Royal Mysore (2) Antony 55.5, 9. Croissantino (5) B. Nayak 55 and 10. My Wish (6) Vivek 55.

1. ROYAL MYSORE, 2. FAST RESPONSE, 3. STAR CONCEPT

Day’s best: GALAHAD

Double: ROMAN SPIRIT — IMPERIAL BLUE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.