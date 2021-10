It’s Iron Age vs. Smashing Blue in Akkasaheb Maharaj Trophy

Iron Age and Smashing Blue should fight out the finish of the Akkasaheb Maharaj Trophy, the feature event of Saturday’s (Oct. 23) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. ATMOSPHERE PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 1.00 p.m.: 1. Memorable Moments (4) S. Zervan 60.5, 2. She Is On Fire (7) Neeraj 58, 3. Trinket (2) Bhawani 58, 4. Marlboro Man (11) T.S. Jodha 57.5, 5. Tough Cop (5) Ayyar 57, 6. Irish Eyes (10) Nazil 56.5, 7. Grey Falcon (3) Aniket 54.5, 8. Adonijah (6) P.S. Chouhan 53.5, 9. Walk The Talk (8) Raghuveer 53.5, 10. Shadows (9) A. Prakash 52 and 11. Principessa (1) Dashrath 49.5.

1. MEMORABLE MOMENTS, 2. SHE IS ON FIRE, 3. IRISH EYES

2. ISHPINGO PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 1.30: 1. Doc Martin (6) Nazil 56, 2. Empower (14) T.S. Jodha 56, 3. Lex Luthor (12) Nirmal 56, 4. Lord Vader (11) Bhawani 56, 5. Monarchy (5) Mosin 56, 6. Royal Alamdaar (8) J. Chinoy 56, 7. Scottish Scholar (2) Peter 56, 8. Unclaimed Treasure (9) Yash Narredu 56, 9. Zarak (10) Neeraj 56, 10. Divine Soul (3) Ayyar 54.5, 11. Kinnara (7) P.S. Chouhan 54.5, 12. Levitate (1) Zeeshan 54.5, 13. Lit (13) Sandesh 54.5 and 14. Princess Of Naples (4) Shelar 54.5.

1. LIT, 2. DOC MARTIN, 3. KINNARA

3. ROSMINI PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.00: 1. Bold Legend (11) P.S. Chouhan 60, 2. Queen O’ War (4) Sandesh 59, 3. Arabian Phoenix (2) Zervan 58.5, 4. Circle Of Love (3) Neeraj 56.5, 5. Winter (8) P. Shinde 56, 6. Treasure Gold (5) T.S. Jodha 54.5, 7. Johannesburg (10) Mosin 54, 8. Air Power (1) Yash Narredu 53.5, 9. Demetrius (7) Peter 53, 10. Sky Storm (6) Shelar 53, 11. Aah Bella (9) Akshay Kumar 52 and 12. Beastia (12) Nazil 50.

1. QUEEN O’ WAR, 2. BOLD LEGEND, 3. WINTER

4. PORTRUSH PLATE (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.30: 1. Bakhtawar (6) V. Bunde 60.5, 2. Giant Star (1) Yash Narredu 60, 3. Arcadia (2) Kirtish 57, 4. Tigrio (4) P.S. Chouhan 56.5, 5. Thunderclap (3) T.S. Jodha 53.5, 6. Successor (8) Sandesh 53, 7. Exotique (7) Neeraj 52 and 8. Vincenzo (5) P. Dhebe 50.

1. GIANT STAR, 2. SUCCESSOR, 3. TIGRIO

5. F.S. REPORTER TROPHY (1,200m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30, 3.00: 1. On Va Danser (13) J. Chinoy 61.5, 2. Pride’s Angel (6) Sandesh 61.5, 3. Timeless Deeds (8) Dashrath 61, 4. Grand Architect (9) P. Shinde 60.5, 5. Tristar (5) Yash Narredu 59, 6. Istanbul (10) Rupesh 58, 7. Lambretta (4) Bhawani 57, 8. Phoenix Spirit (12) Raghuveer 54.5, 9. Supreme Being (14) Shelar 53.5, 10. Arabian Storm (11) Aniket 53, 11. Honourable Eyes (7) V. Bunde 53, 12. Whispering Queen (3) Peter 52, 13. Gandalf (2) Zeeshan 50.5 and 14. Thea’s Pet (1) Nazil 50.

1. GRAND ARCHITECT, 2. ON VA DANSER, 3. TRISTAR

6. ATMOSPHERE PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 3.30: 1 Immeasurable (10) P.S. Chouhan 62, 2. Lightningonmyfeet (3) Mansoor 62, 3. Seminole (5) T.S. Jodha 62, 4. Allied Attack (2) Santosh 60.5, 5. Numero Uno (7) Neeraj 60.5, 6. Multistarrer (9) Sandesh 60, 7. Hot To Trot (4) Peter 59, 8. Dalasan (11) Ayyar 58.5, 9. Farahnoush (1) Yash Narredu 58.5, 10. Royal Castle (8) J. Chinoy 58.5 and 11. Flower Power (6) Aniket 57.

1. IMMEASURABLE, 2. SEMINOLE, 3. MULTISTARRER

7. AKKASAHEB MAHARAJ TROPHY (Gr. 3) (1,200m) (Terms), 4-y-o & over, 4.00: 1. Iron Age (4) Sandesh 59, 2. Augustus Caesar (1) Neeraj 57.5, 3. Flying Visit (5) Zervan 57.5, 4. Smashing Blue (3) Akshay Kumar 56.5, 5. Hidden Gold (6) P.S. Chouhan 56 and 6. Silver Flames (2) Yash Narredu 56.

1. IRON AGE, 2. SMASHING BLUE

8. ISHPINGO PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.30: 1. Agostino Carracci (2) Zervan 56, 2. Darwin (9) Bhawani 56, 3. Fidato (4) Dashrath 56, 4. Pure (5) P. Dhebe 56, 5. Raffaello (14) Yash Narredu 56, 6. Winstar (13) T.S. Jodha 56 56, 7. Bloomsbury (8) Akshay Kumar 54.5, 8. Emerald (3) Neeraj 54.5, 9. Fete Accompli (12) Nazil 54.5, 10. Galloping Glory (10) Baria 54.5, 11. Indian Crown (1) Ayyar 54.5, 12. Magical Rays (11) S. Joseph 54.5, 13. Song Song Blue (7) Peter 54.5 and 14. Teispes (6) Santosh 54.5.

1. AGOSTINO CARRACCI, 2. BLOOMSBURY, 3. GALLOPING GLORY

9. LAGO MEDIO PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.00: 1. Enigma (14) Kirtish 61.5, 2. Wayin (3) Shahrukh 61.5, 3. Desert Fire (10) J. Chinoy 59.5, 4. El Capitan (9) Akshay Kumar 59.5, 5. Sergio (8) Zervan 58, 6. Perfect Perfecto (11) V. Bunde 57, 7. Walshy (4) Zeeshan 55.5, 8. Gilt Edge (7) Nazil 54.5, 9. Waverunner (2) Ayyar 54.5, 10. Anointed (6) T.S. Jodha 53.5, 11. Flash Force (1) A. Prakash 53.5, 12. Silent Knight (13) Shelar 53.5, 13. Hellbent (5) Sandesh 53 and 14. Cristo Boss (12) Raghuveer 49.

1. ENIGMA, 2. EL CAPITAN, 3. DESERT FIRE

Day’s best: IMMEASURABLE