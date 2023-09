It’s Indian Patriot vs. Trump Star in B.A.Nanaiah Memorial Trophy 

September 21, 2023 12:30 am | Updated September 20, 2023 06:54 pm IST - MYSURU:

Indian Patriot and Trump Star may fight out the finish of the B.A.Nanaiah Memorial Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Thursday (Sept 21). False rails (width about 6.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. ECLIPSE PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Mighty Prince (10) Abhishek Mhatre 60, 2. Mystical Merlin (6) A.K. Aniket 59, 3. Hurrem (5) N.B. Kuldeep 57.5, 4. Country’s Talent (1) G. Vivek 56.5, 5. Here I Come (9) R. Shiva K 56, 6. Diva In Gold (8) Prabhu K 55.5, 7. Pininfarina (7) M. Shahid 55.5, 8. Top Rank (3) R. Pradeep 54.5, 9. Eco System (2) A. Ramu 54, 10. Romantic Heart (11) Rajesh K 54, 11. Fifty Grand (4) Angad 53.5 and 12. Raptor (12) Shreyas S 51.

1. COUNTRY’S TALENT, 2. TOP RANK, 3. MYSTICAL MERLIN

2. ECLIPSE PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 2-30: 1. D United (1) Kiran Rai 62, 2. Lucky Sun (10) Koshi K 62, 3. Morganite (4) J. Chinoy 61.5, 4. Shivalik Sound (11) R. Shiva K 61.5, 5. Sparkling Night (6) Inayat 61.5, 6. Miracle Honey (3) B. Dharshan 60.5, 7. Meraki (7) S. John 60, 8. Desert Romance (12) Md. Mushraf 59.5, 9. City Of Gravitas (9) Rajesh K 59, 10. Sultan Sword (2) N.B. Kuldeep 57.5, 11. Fleet Tactical (8) Angad 57 and 12. Gabriella (5) M. Rajesh K 51.5.

ADVERTISEMENT

1. SPARKLING NIGHT, 2. MERAKI, 3. GABRIELLA

3. H.H. SRI CHAMARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Art Gallery (8) Inayat 56, 2. Dark Chocolate (11) S. Qureshi 56, 3. Davids Delight (2) Arshad 56, 4. Eloquent (12) Srinath 56, 5. Kalashnikov (7) M. Rajesh K 56, 6. King Of Kesari (9) Shreyas S 56, 7. Myraa’s Prince (5) J. Chinoy 56, 8. Seolfor Bullet (4) Angad 56, 9. Star Concept (1) Vinod Shinde 56, 10. The Gallery Time (10) P. Sai K 56, 11. Crosswater (6) Antony 54.5 and 12. Running Bolt (3) G. Vivek 54.5.

1. ART GALLERY, 2. THE GALLERY TIME, 3. CROSSWATER

4. M.B. APPAYA MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Tarek (5) G. Vivek 60, 2. Twilight Tornado (2) Antony 57, 3. Armstrong (4) Srinath 56, 4. Eridani (7) Jagadeesh 56, 5. Flamingo Dancer (1) Koshi K 53, 6. D Roman Power (6) Md. Aliyar 52 and 7. What Is This (3) M. Rajesh K 52.

1. ARMSTRONG, 2. TAREK

5. B.A. NANAIAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 4-00: 1. Segera (7) Angad 68.5, 2. Trump Star (12) A.K. Aniket 61, 3. Wild Spell (5) Koshi K 59.5, 4. Tracer Bullet (8) Inayat 56, 5. Ignorance Is Bliss (3) M. Shahid 55, 6. Perfect Perfecto (6) R. Shiva K 55, 7. Contributor (11) G. Vivek 54.5, 8. Smart Cadillac (2) B. Dharshan 54, 9. Mountain Lion (1) P. Sai K 53.5, 10. Indian Patriot (4) Vinod Shinde 52.5, 11. Perfect Justice (9) Kiran Rai 52 and 12. Elusive Girl (10) Md. Aliyar 50.5.

1. INDIAN PATRIOT, 2. TRUMP STAR, 3. PERFECT JUSTICE

6. KASARGOD PLATE (1,800m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Aircraft (7) Srinath 62.5, 2. Norwegian Wood (11) Antony 61, 3. Dornish (12) Vijay K 60, 4. D Brother (5) S. Qureshi 59, 5. The Golden Dream (8) H. Rahul 59, 6. Wolf Creek (4) G. Vivek 58.5, 7. Armory (9) Kiran Rai 57.5, 8. My Life My Rules (6) Hasib Alam 57.5, 9. Saigon (10) Neeraj 57.5, 10. Pharazon (3) L.A. Rozario 56.5, 11. My Visionary (1) A. Ramu 54 and 12. Polar Wind (2) Arshad 53.5.

1. PHARAZON, 2. SAIGON, 3. NORWEGIAN WOOD

7. FAIR WOOD PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5-00: 1. D Roman Reigns (7) Jagadeesh 61, 2. Acaster (9) Srinath 59.5, 3. Perfectimagination (1) Md. Mushraf 59.5, 4. Extraordinary (11) P. Sai K 58, 5. Golden Time (2) G. Vivek 56, 6. Lucky Point (5) Hasib Alam 55.5, 7. Real Show (15) Angad 55.5, 8. D Dear (4) Salman Khan 54.5, 9. Gintoki (14) Arshad 54.5, 10. Tenali (8) Kiran Rai 54, 11. Top Dancer (10) Shreyas S 54, 12. Vijaya Brave (6) N.B. Kuldeep 54, 13. Winter Storm (3) M. Rajesh K 54, 14. Dragon’s Gold (13) S. Saqlain 51 and 15. Athulya (12) A. Baandal 50.

1. GOLDEN TIME, 2. TOP DANCER, 3. DRAGON’S GOLD

Day’s best: ARMSTRONG

Double: PHARAZON — GOLDEN TIME

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

