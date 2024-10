It’s Huntingdon vs. Siddharth in feature event

Huntingdon and Siddharth should fight out the finish of the Telangana Race Horse Owners Association Trophy, the main attraction of the concluding day’s races of the Hyderabad Monsoon Season to be held here on Tuesday, October 29.

1. JSK1 NEW MARKET TROPHY (Div. II) (1,400m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 1.20 p.m.: 1. Maverick (4) Kuldeep Sr. 60, 2. Lucky Zone (2) Ashad Asbar 59, 3. Hugh Capet (9) B. Nikhil 57, 4. Adbhut (3) Vivek G 56.5, 5. D Minchu (8) P. Ajeeth K 56, 6. Fly Tothe Stars (5) Afroz K 55.5, 7. Armstrong (1) Akshay K 54.5, 8. Delhi Heights (6) Mukesh 53 and 9. Malibu (7) Md. Ekram 53.

1. MAVERICK, 2. ARMSTRONG, 3. DELHI HEIGHTS

2. SANGAREDDY PLATE (1,600m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III). 1.55: 1. Bold Beauty (6) Kuldeep Jr. 60, 2. Star Of Night (5) Akshay K 60, 3. Skyward (4) Gaurav 57, 4. Genie (9) Md. Ekram 55.5, 5. London Bell (3) R.S. Jodha 55.5, 6. Clarity (2) P. Ajeeth K 55, 7. Freedom Touch (10) Ashad Asbar 54, 8. Jet Falcon (1) B. Nikhil 54, 9. Cherish The Lady (8) P. Sai K 53.5 and 10. N R I Star (7) Ajay K 50.5.

1. STAR OF NIGHT, 2. CLARITY, 3. FREEDOM TOUCH

3. MAJOR MIR MUJTABA HUSSAIN MEMORIAL CUP (1,100m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 2.30 : 1. Warwick (7) P. Ajeeth K 60, 2. Calista Girl (8) Gaurav 57.5, 3. Wind Sprite (6) Afroz K 54.5, 4. Challenger (2) Md. Ekram 53, 5. Gatiman (3) Mukesh 53, 6. Knotty Senorita (1) B.R. Kumar 53, 7. Colt Pistol (5) Abhay 52.5 and 8. Cosmico (4) B. Nikhil 51.5.

1. GATIMAN, 2. CHALLENGER, 3. CALISTA GIRL

4. JSK1 GAMING TROPHY (1,400m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.05: 1. Brooklyn Beauty (9) Ajay K 60, 2. Tripurari (8) Mukesh 60, 3. Decoy (5) B.R. Kumar 59, 4. First Class (7) B. Nikhil 53.5, 5. Kings Best (2) Akshay K 53, 6. Ashwa Gajraj (4) Gaurav 51.5, 7. Fara (3) Abhay 51.5, 8. Hoping Star (1) Kuldeep Jr. 50.5 and 9. Worcester (6) P. Ajeeth K 50.5.

1. BROOKLYN BEAUTY, 2. KINGS BEST, 3. FIRST CLASS

5. TELANGANA RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION TROPHY (1,600m), 3-y-o and upward, rated 80 and above, 3.40: 1. Siddharth (4) Ajay K 60, 2. Akido (5) R.S. Jodha 59, 3. Huntingdon (3) Akshay K 57.5, 4. Shadow Of The Moon (1) Vivek G 52, 5. Alexina (2) P. Sai K 50.5 and 6. N R I Sport (6) Santosh Raj 50.

1. HUNTINGDON, 2. SIDDHARTH

6. JSK1 NEW MARKET TROPHY (Div. I) (1,400m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 4.15: 1. N R I Doublepower (9) Suraj Narredu 60, 2. Painted Apache (6) Surya Prakash 59, 3. Strauss (8) B. Nikhil 59, 4. Kancha (4) Mukesh 56.5, 5. Anzio (2) Ashad Asbar 56, 6. Reigning Beauty (1) Vivek G 55.5, 7. Kenaf (3) Afroz K 54, 8. Icicle (7) Gaurav 53.5, 9. Blissful (5) Md. Ekram 52.5 and 10. Miss Little Angel (10) Ajay K 52.5.

1. N R I DOUBLEPOWER, 2. REIGNING BEAUTY, 3. KENAF

7. SOLARIO PLATE (1,100m) Maiden 3-y-o and upward, rated 20 to 45, 4.50: 1. Mix The Magic (6) Mukesh 60, 2. Great Giver (8) Kuldeep Jr. 59.5, 3. Iconic Star (12) Vivek G 59.5, 4. Eminency (13) Md. Ekram 58, 5. Gun For Gold (1) Gaurav 57, 6. Tiger Ruby (10) Akshay K 57, 7. Black Dust (11) Ajay K 56.5, 8. Lorven Luv (—), 9. N R I Range (3) A.A. Vikrant 56.5, 10. Newfound Glory (4) P. Sai K 56.5, 11. Cutie Pie (2) Md. Ismail 55, 12. First Lady (15) Kuldeep Sr. 55, 13. Una Paloma Blanca (9) B.R. Kumar 55, 14. Rare Vue (14) Rafique Sk. 54.5, 15. Secret Option (7) Abhay 54.5 and 16. Anahita (5) G. Naresh 52.5.

1. MIX THE MAGIC, 2. NEWFOUND GLORY, 3. EMINENCY

Day’s Best: N R I DOUBLEPOWER

Jackpot : 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4, (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

