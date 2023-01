It’s Humanitarian vs. Queen Envied in Golconda Oaks

January 02, 2023 12:30 am | Updated January 01, 2023 05:58 pm IST - Hyderabad:

Humanitarian and Queen Envied should fight out the finish of the Golconda Oaks, the stellar attraction of Monday’s (Jan. 2) races.

1. ABERADER PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 12.40 p.m.: 1. Strauss (2) Suraj Narredu 60, 2. City Cruise (3) R.S. Jodha 59.5, 3. Mireya (7) Surya Prakash 58, 4. Soorya Vahan (5) Md. Ismail 56.5, 5. Arba Wahed Arba (1) Afroz Khan 54.5, 6. Cash Register (6) Kuldeep S 54.5, 7. Flaming Falcon (8) B. Nikhil 54.5, 8. My Marvel (9) P. Ajeeth Kumar 53.5 and 9. N R I Majestic (4) Rafique Sk. 52.5.

1. STRAUSS, 2. CITY CRUISE, 3. ARBA WAHED ARBA

2. HOVERCRAFT PLATE (1,400m) (Terms), 3-y-o only (Cat. II), 1.10: 1. Huntingdon (6) Afroz Khan 56, 2. Assured Success (5) Surya Prakash 52, 3. Faiz (4) Rafique Sk. 52, 4. Ice Blue (1) Gaurav Singh 52, 5. Lucky Nine (2) B.R. Kumar 52, 6. Golden Gazelle (7) P. Ajeeth Kumar 50.5, 7. N R I Doublepower (8) Hindu Singh 50.5 and 8. Santa Barbara (3) B. Nikhil 50.5.

1. HUNTINGDON, 2. N R I DOUBLEPOWER, 3. LUCKY NINE

3. CUPID PLATE (Div. III) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 1.40: 1. Maximum Glamour (3) Deepak Singh 60, 2. Top In Class (5) P. Trevor 58.5, 3. Sun Dancer (1) Mukesh Kumar 57.5, 4. Vintage Brut (2) Rafique Sk. 57, 5. Rhythm Selection (6) Ajay Kumar 55, 6. Mind Reader (4) R.S. Jodha 54, 7. Laurus (8) Akshay Kumar 53 and 8. Above The Law (7) Md. Ismail 52.5.

1. MAXIMUM GLAMOUR, 2. TOP IN CLASS, 3. LAURUS

4. MOTHER TERESA PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 2.10: 1. Aiza (7) Sonu Kumar 60, 2. Hot Seat (9) A.A. Vikrant 60, 3. Kachnar (2) Shivansh 60, 4. Lady Danger (4) Akshay Kumar 60, 5. Muaser (3) P. Ajeeth Kumar 59, 6. Wot’s Up Jay (1) B.R. Kumar 59, 7. Silk Route (10) Mukesh Kumar 57, 8. Sweet Melody (8) Afroz Khan 57, 9. Red River (6) Ajay Kumar 56.5 and 10. Ar Superior (5) Santosh Raj 54.5.

1. LADY DANGER, 2. KACHNAR, 3. WOT’S UP JAY

5. SRI A.S. KRISHNA MEMORIAL CUP (1,600m), rated 80 and above (Cat. I), 2.45: 1. Hartnell (4) Shivansh 62, 2. Top Secret (5) Mukesh Kumar 60, 3. Watch My Stride (3) Akshay Kumar 57.5, 4. Premier Action (6) Afroz Khan 57, 5. Kesariya Balam (1) Hindu Singh 51.5 and 6. Mark My Day (2) Md. Ekram Alam 50.

1. WATCH MY STRIDE, 2. TOP SECRET, 3. PREMIER ACTION

6. RANGA REDDY CUP (2,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.15: 1. Nightmare (2) Sonu Kumar 60, 2. Francis Bacon (4) Surya Prakash 58, 3. Just Incredible (3) Srinath 57, 4. Juramento (1) Akshay Kumar 56.5, 5. Yesterday (6) P. Trevor 56, 6. Wallop And Gallop (7) P. Ajeeth Kumar 55 and 7. Path Of Peace (5) Afroz Khan 53.5.

1. YESTERDAY, 2. JURAMENTO, 3. JUST INCREDIBLE

7. BEST OF GOLD PLATE (Div. II) (1,400m) Maiden, 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Milton Keynes (8) Md. Ekram Alam 60, 2. Visionary (7) Kuldeep S 59, 3. Eastern Blaze (4) B. Nikhil 56.5, 4. Protocol (2) Md. Ismail 56.5, 5. Role Model (9) Gaurav Singh 56.5, 6. Riffa (6) B.R. Kumar 56, 7. Track Blazer (3) Santosh Raj 55.5, 8. Chica Bonita (1) A.A. Vikrant 55 and 9. Samrat (5) Mohit Singh 55.

1. VISIONARY, 2. MILTON KEYNES, 3. EASTERN BLAZE

8. GOLCONDA OAKS (Gr. 2) (2,400m) (Terms), Fillies 4-y-o only, 4.15: 1. Hoping Cloud (1) Mohit Singh 57, 2. Humanitarian (3) Suraj Narredu 57, 3. N R I Superpower (5) Akshay Kumar 57, 4. Nugget (2) Srinath 57, 5. Princess Daka (4) Gaurav Singh 57 and 6. Queen Envied (6) P. Trevor 57.

1. HUMANITARIAN, 2. QUEEN ENVIED

9. WISHFUL THINKING PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Grand Duke (10) Gaurav Singh 60, 2. Carnival Lady (2) B. Nikhil 59.5, 3. Superstellar (7) P. Trevor 59.5, 4. Desert Sultan (4) A.A. Vikrant 56, 5. Queen Blossom (9) Md. Ismail 56, 6. Special And Thong (6) Aneel 54.5, 7. Alpine Girl (8) Santosh Raj 54, 8. N R I Ultrapower (1) Akshay Kumar 54, 9. Akash (5) G. Naresh 53.5, 10. I Am Superman (3) Surya Prakash 53 and 11. Sucker Punch (11) Afroz Khan 52.

1. SUPERSTELLAR, 2. N R I ULTRAPOWER, 3. AKASH

Day’s Best: SUPERSTELLAR

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 4, 5 & 6, (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.