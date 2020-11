It’s Highly Acclaimed vs. Victory Parade

Highly Acclaimed and Victory Parade should fight out the finish of the Kinnerasani Plate (Cat. I), the chief event of Sunday’s (Nov. 29) races here.

1. BHONGIR PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.15 p.m.: 1. Green Turf (8) Surya Prakash 61.5, 2. Exclusive Art (6) B. R.Kumar 61, 3. Days Of Reckoning (12) A.A. Vikrant 59, 4. Aibak (Ex:Troubadour) (9) Gaurav Singh 58.5, 5. California Beauty (14) Irvan Singh 57.5, 6. Elmira (3) Akshay Kumar 57.5, 7. Kimberley Cruise (2) Deepak Singh 57, 8. Lifetime (16) Ajeeth Kumar 56.5, 9. Forever Splendour (17) Suraj Narredu 55, 10. Golden Forza (4) Kiran Naidu 55, 11. India Gate (7) P. Sai Kumar 55, 12. Let It Be Me (10) G. Naresh 55, 13. Thunder Road (13) Ajit Singh 55, 14. Look Of Love (11) Ashad Asbar 54.5, 15. N R I Flame (1) Gaddam 54.5, 16. Hip Hop (18) C.P. Bopanna 53.5, 17. Big Day (15) Jitendra Singh 53 and 18. A Hundred Echoes (5) Afroz Khan 50.

1. FOREVER SPLENDOUR, 2. GREEN TURF, 3. LOOK OF LOVE

2. ELUSIVE HERO PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II), 1.45: 1. Best Buddy (2) Nakhat Singh 56, 2. Bourbon (1) Ajeeth Kumar 56, 3. Chhota Chetan (3) P. Sai Kumar 56, 4. Greek’s Ace (12) Gaurav Singh 56, 5. Gurbaaz (11) G. Naresh 56, 6. Indian Glory (4) Md. Ismail 56, 7. November Rain (6) Kuldeep Singh 56, 8. Allah Rakhi (10) Ajit Singh 54.5, 9. City Of Bliss (9) Ashad Asbar 54.5, 10. Golden Amaris (7) Akshay Kumar 54.5, 11. Hard To Toss (5) A.A. Vikrant 54.5 and 12. Total Darc (8) Afroz Khan 54.5.

1. BOURBON, 2. NOVEMBER RAIN, 3. BEST BUDDY

3. VEGAVATHI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.15: 1. Guiding Force (10) Kiran Naidu 61, 2. Top Link (1) Santosh Raj N R 60.5, 3. Ruletheworld (11) Surya Prakash 57.5, 4. Miss Marvellous (8) G. Naresh 57, 5. Max (7) Afroz Khan 56, 6. Ashwa Arjun (5) Gaurav Singh 54.5, 7. Dunkirk (9) Irvan Singh 54.5, 8. Flamboyant Lady (3) Nakhat Singh 53.5, 9. Mr. Shanghai (6) Jitendra Singh 53, 10. Private Empire (2) Akshay Kumar 53 and 11. Horus (4) B.R. Kumar 50.

1. DUNKIRK, 2. PRIVATE EMPIRE, 3. RULETHEWORLD

4. AMOROUS WHITE PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Mark My Day (14) Nakhat Singh 60, 2. Spicy Star (4) Mukesh Kumar 60, 3. Whiskey Martini (6) Ashad Asbar 58, 4. Super Act (13) Kuldeep Singh 56, 5. Ajmal Birju (2) Gopal Singh 55, 6. N R I Touch (11) Irvan Singh 54.5, 7. Alta Vita (15) A.A. Vikrant 54, 8. Eagle Bluff (12) Abhay Singh 54, 9. Shanu Shanu (5) P. Sai Kumar 54, 10. Sweet Melody (10) B.R. Kumar 54, 11. That’s My Star (7) Md. Ismail 54, 12. Super Angel (8) Akshay Kumar 53, 13. Balma (9) Gaurav Singh 52.5, 14. Kenya (16) Afroz Khan 52.5, 15. Moringa (1) R.Laxmikanth 52 and 16. Turf Winner (3) G. Naresh 52.

1. SUPER ANGEL, 2. SPICY STAR, 3. N R I TOUCH

5. BHONGIR PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, (Cat. III), 3.15: 1. Monte Rei (11) Ajit Singh 61.5, 2. Bedford (7) Kiran Naidu 59, 3. Gusty Note (8) A.A. Vikrant 59, 4. Lacrosse (13) Akshay Kumar 58, 5. Kapell Bruke (15) Deepak Singh 57.5, 6. Four One Four (17) Afroz Khan 57, 7. Red River (2) Jitendra Singh 57, 8. Secret Command (6) Santosh Raj N R 55.5, 9. Attica (12) Abhay Singh 55, 10. Blink Of An Eye (16) Ashad Asbar 55, 11. Blue Cruise (3) B.R. Kumar 55, 12. Sea Wolf (9) G. Naresh 55, 13. Win Vision (4) Kuldeep Singh 55, 14. Golden Lace (Ex: Vlatava) (1) P. Sai Kumar 53.5, 15. Lightning Fairy (10) Md. Ismail 53.5, 16. Vallee Ikon (18) Gaddam 53.5, 17. Classy Dame (14) C.P. Boanna 53 and 18. Princess Shana (5) R. Laxmikanth 53.

1. LACROSSE, 2. FOUR ONE FOUR, 3. BEDFORD

6. KINNERASANI PLATE (1,200m), rated 80 and above, (Cat. I), 3.45: 1. Victory Paradise (11) Deepak Singh 63. 2. Phenomenal Cruise (10) A.A.Vikrant 62, 3. Highly Acclaimed (8) Surya Prakash 61.5, 4. Moondancer (9) Mukesh Kumar 61, 5. Nayadeep (5) Jitendra Singh 60.5, 6. Exclusive Blue (6) Suraj Narredu 59, 7. Rikki Tikki Tavi (4) Gopal Singh 59, 8. Titus (7) Akshay Kumar 56.5, 9. Pontius Plate (1) Gaurav Singh 50.5, 10. That’s My Class (3) Md. Ismail 50.5 and 11. Champion Bull (2) Gaddam 50.

1. HIGHLY ACCLAIMED, 2. VICTORY PARADE, 3. EXCLUSIVE BLUE

7. VEGAVATHI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 4.15: 1. Reno Star (7) Rohit Kumar 61, 2. That’s My Magic (8) Md. Ismail 60.5, 3. Born Greek (11) Mukesh Kumar 58, 4. City Of Wisdom (6) Ashad Asbar 57, 5. Lockhart (10) Ajeeth Kumar 56.5, 6. Blazer (5) Afroz Khan 54, 7. Conscious Gift (2) Akshay Kumar 54, 8. Once More (3) Santosh Raj N R 54, 9. Soul Empress (9) Gaddam 53.5, 10. Mind Reader (1) Nakhat Singh 52.5 and 11. Incredulous (4) Jodha R S 51.5.

1. CONSCIOUS GIFT, 2. BLAZER, 3. CITY OF WISDOM

8. GOLCONDA PLATE (1,400m), Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat.III – 4.45: 1. Machismo (Ex: Ratha Sapthami) (10) Ajit Singh 60, 2. City Of Passion (18) Suraj Narredu 59, 3. Minnelli (7) R. Laxmikanth 59, 4. Peaky Blinders (14) Akshay Kumar 59, 5. Royal Pal (17) Nakhat Singh 59, 6. Saffron Art (9) Kuldeep Singh 59, 7. Astronaut (2) Ajeeth Kumar 58.5, 8. Greek Soul (15) Mukesh Kumar 58.5, 9. Time Is Good (4) Jodha R S 58.5, 10. Turf Monarch (8) Afroz Khan 58.5, 11. Destined To Be (6) Gaurav Singh 58, 12. Sputnic (12) Deepak Singh 58, 13. Fantastic Show (Ex: Queen Of Love) (5) Irvan Singh 57.5, 14. Star Dancer (1) Kiran Naidu 57.5, 15. Ice Berry (3) B.R. Kumar 57, 16. Turf Warrior (11) G. Naresh 57, 17. Halo’s Princess (13) P. Sai Kumar 56.5 and 18. Whiskery (16) Md. Ismail 55

1. CITY OF PASSION, 2. PEAKY BLINDERS, 3. SAFFRON ART

Day’s best: LACROSSE

Double: BOURBON – SUPER ANGEL

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini jackpot (i): 2, 3, 4 & 5; (ii): 5, 6, 7 & 8.

Treble (i): 1, 2 & 3; (ii): 3, 4 & 5; (iii): 6, 7 & 8.

Tanala: All races.