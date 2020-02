It’s Here And Now vs. My Opinion in SI St. Leger

Here And Now and My Opinion may fight out the finish of the South India St. Leger (2,800m), the last Classic of the season to be held here on Sunday (Feb. 23).

1. MESMERISING PLATE (1,800m), rated 0 to 25, 2-00 p.m.: 1. Welcome Chakkaram (2) Chetan Gowda 62.5, 2. Betty Boop (4) A. Imran 61, 3. Gardiner (5) Anthony Raj 57, 4. Be My Secret (3) B. Nikhil 53.5 and 5. Ooty Apple (1) Farhan 53.5.

1. BETTY BOOP, 2. GARDINER

2. ABS FABS PLATE (2,000m), rated 20 to 45, 2-30: 1. My Passion (2) A. Imran 60, 2. Regal Tribute (3) Azfar Syeed 60, 3. Royal Commander (5) Nakhat Singh 59, 4. Welcome Winner (4) I. Chisty 58.5, 5. Sifan (6) Anthony Raj 58, 6. Glorious Wind (7) P. Ajeeth Kumar 55.5 and 7. Dean’s Grey (1) Arshad Alam 54.

1. ROYAL COMMANDER, 2. DEAN’S GREY, 3. WELCOME WINNER

3. K. SRINIVASAN MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Star Convoy (9) Brisson 60, 2. Royal Symphny (1) A.M. Alam 59.5, 3. Red Hot Jet (7) Chetan Gowda 58, 4. Fort St. George (8) M. Bhaskar 56.5, 5. Henrietta (3) I. Chisty 56.5, 6. Glorious Victory (5) P. Ajeeth Kumar 56, 7. Pappa Rich (2) Azfar Syeed 56, 8. Silverman (6) B. Nikhil 55.5 and 9. Eyes Of Falcon (4) Anthony Raj 54.5.

1. GLORIOUS VICTORY, 2. HENRIETTA, 3. RED HOT JET

4. K. SRINIVASAN MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Crown Of Stars (1) Anthony Raj 60, 2. Lord Ascot (7) Nakhat Singh 60, 3. Kings Show (5) Chetan Gowda 59.5, 4. Rosebrook (9) Arshad Alam 58.5, 5. Royal Protocal (3) S. John 58, 6. Queen Of Venice (6) P. Ajeeth Kumar 56.5, 7. Arithmetica (8) Muzaffar 56, 8. Branka (2) Farhan 52 and 9. Trending Princess (4) Azfar Syeed 50.

1. QUEEN OF VENICE, 2. KINGS SHOW, 3. ROYAL PROTOCAL

5. SANS CRAINTES MILLION (1,200m), 3-y-o only (Terms), 4-00: 1. Lordship (5) Brisson 56, 2. Star Caviar (1) Anthony Raj 56, 3. Star Templar (3) Nakhat Singh 56, 4. Vachan (2) Jagadeesh 56 and 5. Caracas (4) Arshad Alam 50.5.

1. VACHAN, 2. STAR TEMPLAR

6. SOUTH INDIA ST. LEGER (2,800m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. My Opinion (1) S. John 58, 2. Call Of The Blue (3) I. Chisty 55 and 3. Here And Now (2) A. Imran 55.

1. HERE AND NOW, 2. MY OPINION

7. CIVIL SERVICES CUP (1,400m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Dont Dilly Dally (10) Nakhat Singh 60.5, 2. Camila (6) A.M. Alam 60, 3. Demerara (1) Azfar Syeed 59, 4. Vintage Brut (1) B. Nikhil 57.5, 5. Royal Rules (2) Brisson 57, 6. Rafaele (7) P. Ajeeth Kumar 54.5, 7. Hadar (5) Azad Alam 53.5, 8. Lady Rhino (9) Farhan 52.5, 9. City Of Sails (3) Janardhan P 52 and 10. Platini (8) M. Bhaskar 52.

1. DEMERARA, 2. ROYAL RULES, 3. VINTAGE BRUT

8. MADURAI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Wonderful Era (11) Nakhat Singh 60, 2. Lady Love (2) Azfar Syeed 58.5, 3. Daring Dancer (4) Anthony Raj 58, 4. Atacama (1) M. Carim 57.5, 5. Star Proof (6) Brisson 57.5, 6. Intox (8) B. Nikhil 57, 7. Magical Wish (5) I. Chisty 57, 8. Famous Queen (7) Shahar Babu 54, 9. Beautiful Princess (9) M. Bhaskar 53, 10. Benin Bronze (3) Janardhan P 53, 11. Arazinger (—) (—) 52.5 and 12. Shelomi (10) Farhan 52.5.

1. MAGICAL WISH, 2. BEAUTIFUL PRINCESS, 3. WONDERFUL ERA

Jkt: 3, 4, 5, 7 & 8; Mini Jkt: 4,. 5, 7 & 8; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 7 & 8.