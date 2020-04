It’s Hector vs. Zucchero in main event

Hector and Zucchero may fight out the finish in the first division of the K. Bhagavan Das Memorial Cup (1,400m), the main event of the extra day races to be held here on Friday (Dec.15).

1. DELHI RACE CLUB CUP (1,000m) maiden 2-y-o only (Terms), 1-00 p.m.: 1. Indialite (5) Bopanna 56, 2. Kim (1) Chinoy 56, 3. No Way Jack (3) Hesnain 56, 4. Perfect Support (7) Umesh 56, 5. Blue Jasmine (8) Saddam 54.5, 6. Saving Grace (2) Akshay Kumar 54.5, 7. Texas Rose (6) Brisson 54.5 and 8. Welcome Baby (4) Irvan 54.5.

1. SAVING GRACE, 2. WELCOME BABY, 3. PERFECT SUPPORT

2. BLACKJACK PLATE (2,000m), rated 40 to 65, 1-30: 1. Wentworth (4) Anzar 60, 2. Regina (5) Akshay Kumar 59, 3. Tap It Rich (3) Shahar Babu 58.5, 4. Afore (6) K.V. Baskar 56.5, 5. Hunting Pleasure (7) Manikandan 56, 6. Sentosa Cove (2) Brisson 56, 7. Dubai Vincitor (8) Chinoy 51.5 and 8. Tree Lounge (1) Saddam 50.

1. REGINA, 2. SENTOSA COVE, 3. DUBAI VINCITOR

3. OLD FOGEYS CUP (1,200m), rated 20 to 45, 6-y-o over, 2-00: 1. Crystal Monarch (4) Stephen 60, 2. Regal Groom (8) Umesh 60, 3. Maracana (3) Farhan 59, 4. Turf King (1) Ayaz Ahmed 58.5, 5. Classy Lassy (10) Kalyan 58, 6. Good Fruit (2) Hesnain 57, 7. Boogie Woogie (7) Tanveer 56.5, 8. Strawberry Dream (5) Noorshed 54.5, 9. Summer Sensation (9) Brisson 52 and 10. She’s No Angel (6) Huzaif 50.5.

1. GOOD FRUIT 2. BOOGIE WOOGIE, 3. REGAL GROOM

4. YANA PLATE (Div. I) (1,200m) rated 40 to 65, 2-30: 1. Akha Teej (8) Umesh 60.5, 2. Daydreamer (11) John 59.5, 3. Autumn Love (4) Mukesh Kumar 57, 4. Cronos (7) Irvan 55, 5. Pinewood (2) Brisson 54.5, 6. King Of Kings (6) Kabdhar 54, 7. Colossal Moments (10) Zulquar 53, 8. Star Convoy (5) Akshay Kumar 53, 9. Rubi Rey (9) Farhan 52.5, 10. Youre Ashwashakthi (3) Adarsh 52.5, 11. Pride N Glory (1) Azad 52 and 12. Fatboyslim (12) Tanveer 51.5.

1. PINEWOOD, 2. AKHA TEEJ, 3. DAYDREAMER

5. YANA PLATE (Div. II) (1,200m) rated 40 to 65, 3-00: 1. Copperglow (1) K.V. Baskar 60, 2. Be My Sunshine (12) Farhan 57.5, 3. Agentdoubleoseven (6) Casey 56, 4. Helix (10) Noorshed 54.5, 5. Imperial Treasure (2) P.S. Chouhan 54, 6. Shining Bay (8) Chinoy 54, 7. Glorious Lilly (5) Brisson 53.5, 8. Pacific Blue (7) Umesh 53.5, 9. I Am Here (4) Akshay Kumar 53, 10. Everest (9) Irvan 52.5, 11. Flames Of Forest (11) Manikandan 51.5 and 12. Scarlet Of Hope (3) Zulquar 50.

1. GLORIOUS LILLY, 2. IMPERIAL TREASURE,, 3. I AM HERE

6. K. BHAGAVAN DAS MEMORIAL CUP (Div. II) (1,400m), rated 60 to 85, 3-30: 1. Zinfandelle (—) (—) 61.5, 2. Own Asset (2) Shahar Babu 60, 3. Artist Parade (8) Akshay Kumar 58.5, 4. Honest Pleasure (1) Brisson 57.5, 5. Plenipotent (7) Bopanna 57.5, 6. Chief Of Command (4) P.S. Chouhan 55, 7. Allez Royale (5) Umesh 53.5, 8. Aguante (6) Farhan 53, 9. Iridescence (3) Ayaz Khan 52.5 and 10. Manhattan Transfer (9) Irvan 50.5.

1. CHIEF OF COMMAND, 2. ARTIST PARADE, 3. OWN ASSET

7. K. BHAGAVAN DAS MEMORIAL CUP (Div. I) (1,400m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Soothsayer (9) Rajendra Singh 62, 2. Madame Bovary (1) Bopanna 61, 3. Referent (7) Kabdhar 60, 4. Sweet Candy (11) Saddam 57, 5. Splendid Light (8) Hesnain 56, 6. Another Conquest (4) Tanveer 55, 7. Noble Flaire (5) Sashi 54, 8. Zucchero (3) Umesh 53.5, 9. Symbol Of Victory (10) Vaibhav 53, 10. Hector (2) Irvan 50.5 and 11. J Gatsby (9) Brisson 50.

1. HECTOR, 2. ZUCCHERO 3. SWEET CANDY

8. STAR ALLIANCE PLATE (1,200m) rated upto 25, 4-30: 1. Everything Nice (3) Kalyan 60, 2. Be My Secret (8) Farhan 59.5, 3. Wild At Heart (9) Anzer 59.5, 4. Catch The Eye (10) Chinoy 59, 5. Orlando Baby (11) Bopanna 59, 6. Samburu (2) Umesh 57.5, 7. Malpractice (7) Ayaz Ahmed 56.5, 8. Grand March (12) K.V. Baskar 56, 9. Touch And Go (1) Azad 56, 10. Eveready (5) Akbar 55, 11. Shivalik (6) Tanveer 55 and 12. Prince Of Knights (4) Huzaif 50.5

1. SAMBURU, 2. CATCH THE EYE, 3. MALPRACTICE

9. MOON FLOWER PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Centre Court (11) Shahar Babu 60, 2. Rush More (7) K.V. Baskar 60, 3. Supreme Commander (2) Hesnain 59, 4. Roses In My Dreams (4) Vaibhav 58.5, 5. St. Elmo’s Fire (5) Irvan 58.5, 6. Stellenbosch (10) Ayaz Khan 57.5, 7. Dhanwaan (3) Tanveer 56.5, 8. Highland Light (9) Chinoy 56.5, 9. Chalouchi Girl (13) Anzar 55.5, 10. Queen’s Grace (1) Umesh 55.5, 11. Sprit Of Zion (12) Kalyan 54, 12. Flying Expectation (6) Mukesh Kumar 53 and 13. Glorious Rhythm (8) Adarsh 51.

1. QUEEN'S GRACE, 2. ST. ELMO'S FIRE, 3. HIGHLAND LIGHT

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr: (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.