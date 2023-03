It’s Galaticus vs. Treasure Chest in the Hoysala Trophy

March 17, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Galaticus and Treasure Chest may fight out the finish of the Hoysala Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (March 17). False rails (width about 8m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. KAVERI PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 2-30 p.m.: 1. Gunmaster (1) P. Siddaraju 62.5, 2. Lucky Again (12) Indrajeet S 62.5, 3. Mr Humble (3) Trevor 62.5, 4. Way Of Life (9) Tousif 62.5, 5. The Beginning (6) R. Ravi 61.5, 6. Fair Counsel (7) B. Dharshan 60.5, 7. Phoenix Surprise (10) L.A. Rozario 60.5, 8. Country’s Jewel (4) Darshan 58.5, 9. Comeonson (2) Rayan 56.5, 10. Perfect Halo (8) Kiran Rai 56, 11. Jai Vikram (11) Jagadeesh 54 and 12. Star Citizen (5) Arshad 53.5.

1. MR HUMBLE, 2. STAR CITIZEN, 3. FAIR COUNSEL

2. HALF A CROWN PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-00: 1. Thunderstruck (3) Srinath 60, 2. Sacred Creator (6) Kiran Rai 58.5, 3. Noble Ruler (8) L.A. Rozario 57.5, 4. Princess Jasmine (4) Akshay K 57.5, 5. Able One (7) Jagadeesh 57, 6. Air Blast (5) Arvind K 57, 7. Akasi (1) Vivek 56 and 8. Sekhmet (2) Nazerul 54.5.

1. THUNDERSTRUCK, 2. PRINCESS JASMINE, 3. AKASI

3. VEDAVATI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-30: 1. Elusive Girl (1) Trevor 60, 2. The Inheritor (2) Srinath 56.5, 3. Mystic Eye (5) Akshay K 55, 4. Striking Memory (3) Vinod Shinde 54.5, 5. Chisox (6) Arvind K 53.5, 6. Secretsuperstar (8) Rayan 53.5, 7. Tiger Returns (7) Likith Appu 53.5 and 8. Lauterbrunnen (4) Kiran Rai 52.5.

1. THE INHERITOR, 2. ELUSIVE GIRL, 3. MYSTIC EYE

4. SHIVANASAMUDRA FALLS TROPHY (1,600m), rated 20 to 45, 4-00: 1. Czarevitch (1) Darshan 60, 2. Twilight Tornado (2) S. John 60, 3. Eco Friendly (7) Hasib Alam 58.5, 4. Aquamatic (6) Trevor 56, 5. King Pompous (4) M. Prabhakaran 55, 6. My Vision (3) Rayan 53.5, 7. Firefinch (5) Salman K 51.5 and 8. Sling Shot (8) Vinod Shinde 50.5.

1. AQUAMATIC, 2. MY VISION, 3. TWILIGHT TORNADO

5. HOYSALA TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-30: 1. Northern Quest (4) Rayan 56, 2. Super Sapphire (2) Vinod Shinde 56, 3. Treasure Chest (6) Srinath 56, 4. Galaticus (3) Trevor 54.5, 5. Kallania (1) Zervan 54.5 and 6. Serai (5) L.A. Rozario 54.5.

1. GALATICUS, 2. TREASURE CHEST

6. VEDAVATI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5-00: 1. Smithsonian (6) L.A. Rozario 62.5, 2. Whizzo (5) S. John 62, 3. Anakin (3) B. Dharshan 60, 4. Extraordinary (2) Sai Kiran 57, 5. Galactical (4) Trevor 56.5, 6. Golden Vision (1) Srinath 56, 7. Silver Dew (8) Darshan 56 and 8. Starry Wind (7) Rayan 55.5.

1. GALACTICAL, 2. GOLDEN VISION, 3. SMITHSONIAN

7. HALF A CROWN PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-30: 1. Millbrook (2) S. John 62.5, 2. Augusto (1) Akshay K 61.5, 3. Aherne (6) Darshan 60.5, 4. Osiris (7) Hasib Alam 60, 5. Win My Luv (4) Likith Appu 60, 6. Measure Of Time (3) Rayan 59, 7. Almanach (8) Trevor 57.5 and 8. Aircraft (5) Srinath 56.5.

1. ALMANACH, 2. AUGUSTO, 3. AIRCRAFT

Day’s best: THE INHERITOR

Double: MR HUMBLE — AQUAMATIC

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.