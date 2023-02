It’s Forever vs. Golden Kingdom in Urban Sea Trophy

February 03, 2023 12:30 am | Updated February 02, 2023 06:24 pm IST - CHENNAI:

Forever and Golden Kingdom may fight out the finish of the Urban Sea Trophy (2,400m), the main event of the races to be held here on Friday (Feb. 3).

1. INTERLAKEN HANDICAP (1,100m), rated 00 to 25 (no whip), 2-15 p.m.: 1. Daiyamonda (6) M.S. Deora 60, 2. Little Wonder (7) B. Dharshan 59, 3. Royal Symbol (2) Koshi Kumar 58.5, 4. Bella Amor (1) Farid Ansari 57, 5. Epistoiary (3) Inayat 56, 6. Romantic Bay (5) P. Sai Kumar 55.5, 7. Amazing Kitten (4) Shyam Kumar 54.5 and 8. Regal Kid (8) S. Kamble 54.

1. REGAL KID, 2. ROYAL SYMBOL, 3. BELLA AMOR

2. TINTINNABULATION HANDICAP (1,100m), rated 40 to 65 (no whip), 2-45: 1. Spectacle (8) Yash Narredu 60, 2. Timeless Romance (11) Farid Ansari 59.5, 3. Angel Heart (5) S.A. Amit 59, 4. Beethovan (7) A.M. Alam 59, 5. Rhiannon (6) S. Kamble 59, 6. Pirate’s Love (9) Inayat 58, 7. NamakHalaal (4) A.M. Tograllu 57.5, 8. Wilbur (1) K.V. Baskar 55.5, 9. Ginsburg (3) M.S. Deora 54.5, 10. Lady Royal (2) C. Brisson 54.5, 11. Mon General (12) S. Imran 54 and 12. Star Fling (10) Koshi Kumar 54.

1. GINSBURG, 2. TIMELESS ROMANCE, 3. PIRATE’S LOVE

3. RENALA HANDICAP (2,000m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-15: 1. Vulcanic (3) M.S. Deora 60, 2. Aretha (5) C. Brisson 59.5, 3. Strombosis (1) Manikandan 58.5, 4. The Intimidator (6) Yash Narredu 58.5, 5. Lady Blazer (2) S. Kamble 55.5 and 6. Masterpiece (4) P. Sai Kumar 54.5.

1. VULCANIC, 2. THE INTIMIDATOR, 3. MASTERPIECE

4. URBAN SEA TROPHY (2,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (outstation horses eligible), 3-45: 1. Golden Kingdom (6) P.S. Kaviraj 60, 2. Forever (3) Yash Narredu 58.5, 3. Speed Air (4) M. Bhaskar 55.5, 4. Wellington (2) M.S. Deora 50, 5. Successful (5) S.A. Amit 50 and 6. Walking Brave (1) S. Imran 50.

1. FOREVER, 2. GOLDEN KINGDOM, 3. WELLINGTON

5. DENMARK CUP (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms) 4-15: 1. Call Me (7) A. Ayaz Khan 56, 2. Ruling Star (2) M. Bhaskar 56, 3. Bertha (3) Yash Narredu 54.5, 4. Elizabeth Regina (6) C. Brisson 54.5, 5. Hall Of Grace (5) Dashrath Singh 54.5, 6. Only A Star (4) P.S. Kaviraj 54.5, 7. Royal Icon (10) P. Sai Kumar 54.5, 8. Royal Supremacy (1) Farid Ansari 54.5, 9. Shining Magnum (8) S. Imran 54.5 and 10. Velu Nachiyar (9) S. Kamble 54.5.

1. ROYAL ICON, 2. BERTHA, 3. HALL OF GRACE

6. PRINCESS BEAUTIFUL HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 4-45: 1. Magnetism (3) C. Brisson 60, 2. Lord Of The Turf (4) Farid Ansari 59.5, 3. Dancing Queen (1) Inayat 56, 4. Gingersnap (2) Farhan Alam 55, 5. Thrill Of Power (6) A. Ayaz Khan 54, 6. Majestic Charmer (10) P. Sai Kumar 53.5, 7. Maranello (7) R. Manish 53.5, 8. Wonderful Era (9) Manikandan 53.5, 9. Big Treasure (5) S. A. Amit 53, 10. Palsy Walsy (8) B. Dharshan 52.5, 11. War Emblem (11) N. Murugan 52 and 12. Amarone (12) P.S. Kaviraj 51.

1. LORD OF THE TURF, 2. AMARON, 3. DANCING QUEEN

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5, & 6; Tr (i): 1, 2 & 3 (ii) 4, 5 & 6.