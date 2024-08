It’s Field Of Dreams vs. Dash in the F.D. Wadia Trophy

Field Of Dreams and Dash should fight out the finish of the F.D. Wadia Trophy, the main attraction of Saturday’s (Aug. 17) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. GOLDEN EDITION PLATE (1,400m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 1 to 26, 1.00 p.m.: 1. Goldiva (3) Sandesh 61.5, 2. Nobility (8) Dhebe 60.5, 3. Northbound (4) P. Vinod 59.5, 4. Alpha Gene (5) S. Amit 54.5, 5. Bombay (1) Nazil 54.5, 6. Zacapa (2) Mustakim 53, 7. Freedom (6) V. Bunde 52.5 and 8. Anoushka (7) Merchant 49.5.

1. GOLDIVA, 2. ZACAPA, 3. ALPHA GENE

2. ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA TROPHY (Div. II) (1,200m), Cl. IV, 4-y-o and over, rated 20 to 46, no whip, 1.30: 1. Jetfire (10) Dhebe 59, 2. Flashing Famous (6) Kaviraj 55.5, 3. Champagne Smile (9) Akshay K 55, 4. Dufy (4) N. Bhosale 55, 5. Rhythm Of Nature (1) M.S. Deora 52, 6. Brahmos (7) S. Kamble 51.5, 7. Demetrius (5) Merchant 51.5, 8. Etoile (3) V. Bunde 51.5, 9. Khaleesi (2) S. Shareef 50.5 and 10. Street Sense (8) Gore 50.5.

1. FLASHING FAMOUS, 2. CHAMPAGNE SMILE, 3. ETOILE

3. TRUEFITT & HILL TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.00: 1. Star Gallery (9) Neeraj 62, 2. Kariena (3) Sandesh 61.5, 3. Aperol (2) C.S. Jodha 60, 4. Pure (1) Dhebe 59, 5. Kings Love (6) Akshay K 57, 6. Floyd (7) P. Vinod 54.5, 7. Goomah (5) Vivek G 52.5, 8. Caregiver (8) Nazil 52 and 9. Star Of Asia (4) Mustakim 50.

1. PURE, 2. KAREINA, 3. APEROL

4. PANELSERVICE247 PLAY & WIN TROPHY (1,000m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 2.30: 1. Flashman (6) Antony Raj 56, 2. Transatlantic (4) S. Amit 56, 3. Ashwa Supremo (5) Neeraj 54.5, 4. Baleno (2) Bhawani 54.5, 5. Creative Girl (7) C.S. Jodha 54.5, 6. Esconido (3) Akshay K 54.5, 7. Exotic Star (—), 8. Gypsy Soul (9) S. Kamble 54.5, 9. Scarlet Sensation (1) M.S. Deora 54.5, 10. Touch Of Gold (8) Santosh G 54.5 and 11. Trigger (10) Sandesh 54.5.

1. ESCONIDO, 2. TRIGGER, 3. GYPSY SOUL

5. F.D. WADIA TROPHY (Gr. 3) (Terms), (1,400m), 3-y-o only, 3.00: 1. Dash (5) Yash Narredu 57, 2. Turn And Burn (4) Parmar 57, 3. Densetsu (6) S.J. Moulin 55, 4. Field Of Dreams (1) Akshay K 54.5, 5. Baklava (7) Mustakim 54, 6. Don Carlos (3) Vivek G 54 and 7. Redefined (2) Antony Raj 54

1. FIELD OF DREAMS, 2. DASH, 3. BAKLAVA

6. ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA TROPHY (Div. I) (1,200m), Cl. IV, 4-y-o and over, rated 20 to 46, no whip, 3.30: 1. Cipher (5) Nazil 59.5, 2. Attained (4) Antony Raj 59, 3. Red Merlot (2) Mustakim 57.5, 4. Serrano (8) Parmar 57.5, 5. Supreme Spirit (10) N. Bhosale 57.5, 6. Nelson River (6) S.G. Prasad 56.5, 7. Aries (11) Bhawani 56, 8. Lord Murphy (9) P. Vinod 556, 9. Walter (7) S. Amit 55.5, 10. Ariyana Star (3) Sandesh 55 and 11. Nairobi (1) Neeraj 55.

1. SUPREME SPIRIT, 2. ATTAINED, 3. ARIYANA STAR

7. WAVES OF GLORY PLATE (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.00: 1. Mutant (1) N. Bhosale 61.5, 2. Soup And Sandwich (2) Sandesh 61, 3. Dream Seller (6) Ajinkya 59, 4. Jet Typhoon (3) Merchant 53.5, 5. Il Volo (5) Shreyas S 51.5 and 6. Queens Pride (4) Gore 49.

1. SOUP AND SANDWICH, 2. DREAM SELLER

Day’s Best: FLASHING FAMOUS

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot : 2, 3, 4, 5, 6 & 7.