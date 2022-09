It’s Euphoric vs. Remediesofspring in feature

Euphoric and Remediesofspring may fight out the finish of York Handicap (1,600m), the main event of the races to be held here on Saturday (Sept. 24).

1. NAD AL SHEBA HANDICAP (1,000m), 4-y-o & over, rated 00 to 25 (no whip), 1-45 p.m.: 1. Feni (9) B. Dharshan 60, 2. Dancing Queen (14) Inayat 59.5, 3. Maranello (8) M.S. Deora 59.5, 4. Air Warrior (12) Tauseef 59, 5. Reign Of Terror (13) R. Manish 59, 6. Fantastic Hit (1) B. Harish 57.5, 7. Marshall (10) S. Kamble 57, 8. Autumn Shower (6) A.S. Amit 56.5, 9. Benin Bronze (3) Ram Nandan 56, 10. Regal Kid (2) Koshi Kumar 56, 11. Romantic Bay (11) L. A. Rozario 56, 12. Three Of A Kind (4) A.M. Alam 55.5, 13. Bhairava’s Queen (7) Ramandeep 55 and 14. Haran (5) P.S. Kaviraj 52.5.

1. MARANELLO, 2. MARSHALL, 3. DANCING QUEEN

2. PIMLICO HANDICAP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2-15: 1. King Show (1) R. Manish 60, 2. Striking Distance (7) Ashhad Asbar 60, 3. Protea (6) P.S. Kaviraj 58.5, 4. Shadow Of Love (9) P. Sai Kumar 58.5, 5. Star Fling (10) M.S. Deora 58.5, 6. Suparakiga (4) S. Kamble 58.5, 7. Carnoustie (3) S. Antony Raj 57.5, 8. Wonderful Era (2) Fahan Alam 57.5, 9. Eyes Of Falcon(5) L.A. Rozario 57 and 10. King Roger (8) A.M. Alam 57.

1. KINGS SHOW, 2. CARNOUSTIE, 3. STRIKING DISTANCE

3. PIMLICO HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2-45: 1. Mayflower (6) B. Dharshan 60, 2. Senora Bianca (10) Yash Narredu 60, 3. Choir (8) Ramandeep 59, 4. Fiat Justitia (4) P. Sai Kumar 58.5, 5. Tifosi (3) Ashhad Asbar 58.5, 6. Victory Walk (5) A.L. Rozario 58, 7. Chaitanya (2) Nazar Alam 57, 8. Daiyamondo (7) M.S. Deora 56, 9. Symphony In Style (9) Ram Nandan 56 and 10. Lord Of The Turf (1) Kuldeep Singh 55.5.

1. SEANORA BIANCA, 2. CHOIR, 3. TIFOSI

4. BELMONT PARK HANDICAP (Div. II), (1,600m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Lakshanam (1) Yash Narredu 60, 2. Turf Beauty (2) M.S. Deora 57.5, 3. Majestic Wind (8) A.M. Alam 56, 4. Masterpiece (4) P. Sai Kumar 55, 5. Royal Treasure (7) Kuldeep Singh 55, 6. Abilitare (9) Ashhad Asbar 54.5, 7. Kikata (5) B. Dharshan 54, 8. Vulcanic (6) S. Kamble 53 and 9. Wood Art (3) S.A. Amit 52.

1. LAKSHANAM, 2. ROYAL TREASURE, 3. VULCANIC

5. YORK HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65, 3-45: 1. Divina (1) A.M. Alam 60, 2. Empress Eternal (6) Kuldeep Singh 58, 3. Star Symbol (7) M.S. Deora 57, 4. Torbert (3) B. Harish 57, 5. Sweet Fragrance (2) Ashhad Asbar 54, 6. Remediesofspring (8) S. Antony Raj 53.5, 7. Bohemian Grandeur (5) Farhan Alam 52 and 8. Euphoric (4) P.S. Kaviraj 50.5.

1. EUPHORIC, 2. REMEDIESOFSPRING, 3. EMPRESS ETERNAL

6. BELMONT PARK HANDICAP (Div. I), (1,600m), rated 20 to 45, 4-15: 1. Glorious Grace (9) S. Antony Raj 60, 2. Ibrahimovic (1) P.S. Kaviraj 59, 3. Albinus (3) Yash Narredu 58, 4. Dominant (8) A.M. Alam 58, 5. Kings Walk (6) P. Sai Kumar 58, 6. Royal Pearl (5) B. Dharshan 56.5, 7. Queen Of Fame (4) Ramandeep 55, 8. Desert Storm (2) Manikandan 52 and 9. Cedar Wood (7) S.A. Amit 51.5.

1. GLORIOUS GRACE, 2. ALBINUS, 3. IBRAHIMOVIC

7. WOLVERHAMPTON HANDICAP (Div. II). (1,100m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 4-45: 1. Beejay (2) P.S. Kaviraj 60, 2. Embrace (8) Koshi Kumar 55, 3. Butterfly (6) B. Dharshan 54.5, 4. Demerara (7) B. Harish 54, 5. Magical Wish (5) M.S. Deora 53.5, 6. Magnetism (1) R. Manish 53.5, 7. Pacific (4) Ashhad Asbar 51.5 and 8. Ms Boss (3) A.M. Alam 51.

1. BEEJAY, 2. PACIFIC, 3. MAGICAL WISH

8. UDHAGAMANDALAM TROPHY (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 5-15: 1. Fast Play (4) S.A. Amit 56, 2. Memory Lane (3) A.M. Alam 56, 3. Royal Monarch (8) Kuldeep Singh 56, 4. Rule Of Emperors (5) Rajendra Singh 56, 5. The Rebel (7) Khet Singh 56, 6. Angavai (9) P.S. Kaviraj 54.5, 7. Current View (11) C. Brisson 54.5, 8. Kundavai (6) R. Manish 54.5, 9. Royal Mayfair (1) P. Sai Kumar 54.5, 10. Trump Baby (2) S. Imran 54.5 and 11. Tudor Crown (10) Farhan Alam 54.5.

1. ROYAL MONARCH, 2. TRUMP BABY, 3. CURRENT VIEW

9. WOLVERHAMPTON HANDICAP (Div. I), (1,100m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 5-45: 1. Fun Storm (4) Farid Ansari 60, 2. Namak Halaal (2) L.A. Rozario 60, 3. Oscars Thunder (7) A.M. Alam 60, 4. Thomas Hardy (6) Khet Singh 60, 5. Galvarino (3) A.S. Amit 59, 6. Lordship (5) Yash Narredu 58, 7. Despacito (8) Koshi Kumar 56 and 8. Katahdin (1) Ashhad Asbar 56.

1. KATAHDIN, 2. LORDSHIP, 3. OSCARS THUNDER

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (1): 1, 2 & 3; (ii); 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.