It’s Eagle Prince vs. Annexed

Eagle Prince and Annexed may fight out the finish of the Chandrakala Ghatala Memorial Trophy (1,200m), the main event of the extra day’s races to be held here on Wednesday (Feb. 10).

1. ONE KEPT SECRET PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Songbird (13) A.M. Alam 62, 2. Supreme Commander (5) Nakhat Singh 62, 3. Tender Rebel (7) Kiran Naidu 62, 4. Beforethedawn (10) Azfar Syeed 59, 4. Picture Girl (2) Shahar Babu 58.5, 6. Chanakya (3) S. Hussain 58, 7. Heavenly Blue (4) Zervan 57.5, 8. Orange Pekoe (11) H. Rahul 57.5, 9. Be My Light (14) Farhan 56, 10. Merrywin (12) Arshad Alam 5.5, 11. Gardiner (1) Stephen Raj 54.5, 12. Parrys Corner (8) A. Ayaz Khan 53.5, 13. Mazikeen (6) Manikandan 53 and 14. Be My Glory (9) Arshad Alam 50.

1. SONGBIRD, 2. PICTURE GIRL, 3. SUPREME COMMANDER

2. MANYATTA PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 4-y-o only, rated 20 to 45, 2-00: 1. Arapaho (7) P. Sai Kumar 60, 2. Wild Frank (5) Azfar Syeed 59.5, 3. Full Of Surprise (1) Kiran Naidu 59, 4. Pringle Bells (8) Antony Raj 58.5, 5. Propahlady (9) Rajendra Singh 58.5, 6. Sea Script (2) B. Nikhil 58.5, 7. Ura (6) S. Shareef 58, 8. Autumn Shower (4) Muzaffar 57.5 and 9. Rajputana (3) Stephen Raj 57.5.

1. FULL OF SURPRISE, 2. PRINGLE BELLS, 3. ARAPAHO

3. MANYATTA PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 4-y-o only rated 20 to 45, 2-30: 1. Senora Bianca (8) P. Sai Kumar 60, 2. Air Warrior (3) A. Ayaz Khan 59.5, 3. Awesome Gift (2) Farhan 59.5, 4. Naomi (9) Kuldeep Singh 59.5, 5.Talan (6) S. Shareef 59.5, 6. Carnoustie (10) Azfar Syeed 59, 7. Country’s Genius (4) Arshad Alam 59, 8. Icy River (1) B. Nikhil 58, 9. Moment Of Life (5) Antony Raj 58 and 10. Romantic Bay (7) H. Rahul 57.5.

1. SENORA BIANCA, 2. ROMANTIC BAY, 3. MOMENT OF LIFE

4. CHANDRAKALA GHATALA MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Cartel (7) Antony Raj 56, 2. Eagle Prince (6) Nakhat Singh 56, 3. Off Shore Breeze (3) Kuldeep Singh 56, 4. Whistle Podu (1) P. Sai Kumar 56, 5. Annexed (2) Akshay Kumar 54.5, 6. Dashing Beauty (4) Arshad Alam 54.5 and 7. Queen Of Fame (5) B. Nikhil 54.5.

1. EAGLE PRINCE, 2. ANNEXED, 3. WHISTLE PODU

5. SHEER CLASS PLATE (Div. I), rated 20 to 45, 3-30: 1. The Viceroy (3) M. Bhaskar 60, 2. Shalem (4) Kuldeep Singh 59, 3. Star Fling (2) Akshay Kumar 58, 4. Choir (7) H. Rahul 57.5, 5. Magical Wish (1) S. Shareef 57.5, 6. Pacific (6) Zervan 57.5, 7. Epistoiary (5) Arshad Alam 57, 8. Trending Princess (8) A.M. Alam 56.5 and 9. Beauty Of The Turf (9) Nakhat Singh 54.

1. SHALEM, 2. BEAUTY OF THE TURF, 3. PACIFIC

6. V.G. SARAVANABHAVANANTHAM MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,000m), rated 40 to 65, 4-00: 1. My Kingdom (6) M. Bhaskar 60, 2. Glorious Champ (8) Farhan 59.5, 3. Victoria’s Secret (3) H. Rahul 59, 4. Pinewood (4) A. Ayaz Khan 58.5, 5. Red Hot Jet (7) B. Nikhil 58.5, 6. Magnificent Star (9) Kuldeep Singh 57.5, 7. Asian Warrior (10) Stephen Raj 57, 8. Henrietta (2) Antony Raj 55.5, 9. Royal Rules (1) Brisson 55.5 and 10. Pappa Rich (5) Arshad Alam 55.

1. MAGNIFICENT STAR, 2. HENRIETTA, 3. ROYAL RULES

7. V.G. SARAVANABHAVANANTHAM MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,000m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Royal Prestige (6) A.M. Alam 61, 2. Sea King (1) Shahar Babu 60.5, 3. Copper Queen (8) Nakhat Singh 60, 4. Star Waves (4) Akshay Kumar 58.5, 5. Baller (10) B. Nikhil 58, 6. Wonder Blaze (9) P. Sai Kumar 58, 7. Crown Of Stars (7) H. Rahul 57, 8. Wakanda (5) Antony Raj 57, 9. Rosebrook (3) Arshad Alam 55.5 and 10. Kings Show (2) Azfar Syeed 54.5.

1. COPPER QUEEN, 2. STAR WAVES, 3. KINGS SHOW

8. SHEER CLASS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Angel Heart (2) P. Sai Kumar 60, 2. Glorious Victory (4) A.M. Alam 60, 3. Victory Walk (10) Azfar Syeed 59, 4. Shield Maiden (3) S. Hussain 58, 5. Dr Feelgood (7) Kiran Naidu 54, 6. One Life (1) Farhan 54, 7. Highland Light (8) A. Ayaz Khan 53.5, 8. Sifan (9) S. Shareef 53.5, 9. Steve Mcqueen (6) Arshad Alam 53.5 and 10. Exquisite Star (5) Shahar Babu 52.5.

1. ANGEL HEART, 2. GLORIOUS VICTORY, 3. VICTORY WALK

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.