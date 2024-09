It’s Dynamic Force vs. Dabeet in M.S. Suresh Memorial Trophy

Dynamic Force and Dabeet may fight out the finish of the M.S. Suresh Memorial Trophy (1,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (Sept. 12).

False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

SQUANDERER PLATE (Div. II), (1,100m), rated 00 to 25 — 2.00 p.m.: 1. Burst Of Blaze (9) P. Sai Kumar 60, 2. Meghann (5) Abhishek Mhatre 60, 3. Firefinch (10) R. Pradeep 58.5, 4. Chiraag (6) Afsar 58, 5. Epsom Downs (12) Dhanu S 57.5, 6. Gentleman’s Word (1) Sai Kiran 57, 7. Mighty Prince (7) Salman Khan 57, 8. Just Blues (2) R. Shiva K 56.5, 9. Dhurandar (3) K. Rajesh 56, 10. The Angel Power (4) Afsar Khan 56, 11. Sweeter Than Honey (8) G. Manikandan 55.5 and 12. D United (11) Angad 53.

1. MEGHANN, 2. CHIRAAG, 3. BURST OF BLAZE

SHIVAKASHI PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over — 2.30: 1. Czarevitch (12) Gautam Raj 62.5, 2. D Fighter (7) Jagadeesh 62, 3. Elevado (8) R. Pradeep 61.5, 4. Everly (6) Kiran Rai 60.5, 5. Super Sexy (1) Koshi K 60.5, 6. Square Cut (10) Sai Kiran 59.5, 7. Country’s Light (9) M. Prabhakaran 56.5, 8. Raaz (5) K. Rajesh 56.5, 9. Shooting Venus (4) Dhanu S 56.5, 10. Raptor (2) Faiz 52.5, 11. Miracle Honey (11) G. Manikandan 51.5 and 12. Saro Bird (3) Ayaz Khan 51.

1. SQUARE CUT, 2. RAAZ, 3. SUPER SEXY

SQUANDERER PLATE (Div. I), (1,100m), rated 00 to 25 — 3.00: 1. Tropical Mist (10) Abhishek Mhatre 62, 2. Benzema (3) Rayan 61.5, 3. Croissantino (5) Ikram Ahmed 61.5, 4. Super Bold (9) Dhanu S 61.5, 5. Sea Diamond (4) P. Sai Kumar 59.5, 6. D Romance (7) Prabhu K 59, 7. Emeraldo (1) R. Pradeep 58.5, 8. Fleet Tactical (8) R. Shiva K 58, 9. Inexhaustible (12) Kiran Rai 58, 10. Rich Strike (2) G. Manikandan 58, 11. Ice Storm (11) M. Rajesh K 57.5 and 12. Celerio (6) Afsar Khan 57.

1. SUPER BOLD, 2. EMERALDO, 3. BENZEMA

DENNIS & YVONNE JARVIS MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45 — 3.30: 1. Emerald Queen (6) Abhishek Mhatre 62.5, 2. Lauterbrunnen (7) Angad 62, 3. River Of Gold (5) Dhanu S 60.5, 4. Measure Of Time (10) Rayan 60, 5. Natural Hunter (2) K. Rajesh 59.5, 6. Saint Emilion (12) L.A. Rozario 59.5, 7. Analect (3) Kiran Rai 59, 8. Flying Falcon (11) Faiz 59, 9. Gilded Butterfly (1) Md. Mushraf 58.5, 10. She’s Unstoppable (8) Ayaz Khan 58.5, 11. Koala (4) S. Brahmmesh 58 and 12. Rising Sun (9) M. Rajesh K 57.

1. MEASURE OF TIME, 2. LAUTERBRUNNEN, 3. EMERALD QUEEN

M.S. SURESH MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65 — 4-00: 1. His Eminence (10) Gautam Raj 60, 2. Terminator (4) Jagadeesh 60, 3. Ignorance Is Bliss (3) Abhishek Mhatre 57.5, 4. Dynamic Force (1) Sai Kiran 56, 5. HIgh Opinion (6) P. Sai Kumar 55, 6. Lucky Point (8) Dhanu S 55, 7. Dabeet (5) G. Vivek 54.5, 8. Absolute Conquerer (7) R. Pradeep 52, 9. D Fronx (2) Koshi K 51 and 10. Magic Circle (9) M. Chandrashekar 51.

1. DYNAMIC FORCE, 2. DABEET, 3. D FRONX

DENNIS & YVONNE JARVIS MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45 — 4-30: 1. Southern Power (11) Rayan 60, 2. Mark One (6) Gautam Raj 58.5, 3. Minx (1) M. Rajesh K 58.5, 4. Super Kind (5) Abhishek Mhatre 58, 5. Infiniteposibility (8) Prabhu K 57, 6. Facets Of Life (2) Faiz 56, 7. Jannat (9) M. Prabhakran 56, 8. Defining Power (10) Kiran Rai 55.5, 9. Fashionista (3) K. Rajesh 55.5, 10. Natural Light (4) G. Vivek 55.5, 11. Smile Of Beauty (12) Koshi K 55.5 and 12. Knotty Methods (7) R. Girish 53.5.

1. SMILE OF BEAUTY, 2. SUPER KIND, 3. SOUTHERN POWER

DENNIS & YVONNE JARVIS MEMORIAL TROPHY (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45 — 5-00: 1. Island Lass (8) Faiz 60, 2. Noble Pursuit (1) S. Brahmmesh 60, 3. Run Happy Run (10) S. Imran 60, 4. Vijaya Brave (4) Angad 60, 5. Sea God (11) Jagadeesh 59, 6. Thalaivaa (9) Md. Sameer 59, 7. Aaradhana (7) R. Pradeep 58.5, 8. Alluring Beauty (5) Md. Imran Ashraf 58.5, 9. Chotipari (6) Sai Kiran 58.5, 10. Armament (2) Gautam Raj 58, 11. Halchemeny (12) M. Rajesh K 58 and 12. Rumour Lady (3) Dhanu S 58.

1. CHOTIPARI, 2. THALAIVAA, 3. SEA GOD

Day’s best: CHOTIPARI

Double: MEGHANN — SQUARE CUT

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

