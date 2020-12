It’s Cosmos vs. Salazaar in Ashoka Chakra Cup

BENGALURU:

02 December 2020

Cosmos and Salazaar may fight out the finish in the Ashoka Chakra Cup (1,800m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Dec. 3). False rails (width about 4m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. LONGCHAMP PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00 p.m.: 1. Acaster (5) Srinath 57, 2. Code Of Honour (8) Trevor 57, 3. Country’s Pailwan (6) P. Surya 57, 4. Garamond (7) Suraj 57, 5. Max Mueller (1) P.P. Dhebe 57, 6. Ombudsman (3) Darshan 57, 7. Searet Source (2) Akshay K 57 and 8. Activated (4) R. Marshall 55.5.

1. GARAMOND, 2. CODE OF HONOUR, 3. ACASTER

2. CORDON BLEU PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 2-30: 1. Another Rainbow (3) S. Shareef 60, 2. Black Coffee (2) Neeraj 59.5, 3. Highland Rock (7) Jagadeesh 59.5, 4. Twinkle Feet (5) Ashhad Asbar 59.5, 5. Girl With Pearl (11) Arshad 58.5, 6. Golden Memory (9) Darshan 58.5, 7. Pastiche (6) D. Patel 58, 8. See My Heels (4) Akshay K 58, 9. Star Citizen (12) Nazerul 58, 10. Reverence (8) Sai Vamshi 56, 11. Master Of War (1) Rayan 55 and 12. Special Stone (10) Afsar Khan 55.

1. BLACK COFFEE, 2. TWINKLE FEET, 3. SEE MY HEELS

3. WORLD SOIL DAY PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Cinco De Mayo (3) M. Naveen 57, 2. Handsome (6) Suraj 57, 3. Java Peninsula (1) Srinath 57, 4. Redoubtable (7) Akshay K 57, 5. Sporting Memories (8) Trevor 57, 6. Arlette (2) P.P. Dhebe 55.5, 7. Excellent Queen (5) Irvan 55.5 and 8. Glorious Logan (4) Darshan 55.5.

1. SPORTING MEMORIES, 2. JAVA PENINSULA, 3. HANDSOME

4. DECEMBER PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 3-30: 1. Animal Queen (2) Saddam H 60, 2. Donna Bella (4) Suraj 60, 3. Morrane Gabriella (5) R. Pradeep 57.5, 4. Songkran (11) Tousif Khan 57.5, 5. Birchwood (12) Kiran Rai 56.5, 6. Amazonite (6) Vaibhav 56, 7. Aceros (8) J.H. Arul 55.5, 8. Jain Sahab (3) Irvan 55, 9. On The Trot (9) Ankit Yadav 54.5, 10. Rivers Of Babylon (10) Afsar Khan 54.5, 11. Asgardia (1) Trevor 54 and 12. She’s Innocent (7) Chetan K 54.

1. ASGARDIA, 2. DONNA BELLA, 3. SHE’S INNOCENT

5. KABINI CUP (1,400m), rated 60 & above, 4-00: 1. Manchester (6) Arshad 60, 2. Roma Victor (1) S. John 60, 3. Malwa (8) Trevor 59.5, 4. Set To Win (5) M. Naveen 58.5, 5. Peluche (7) Ashhad Asbar 58, 6. Mongolian King (3) Srinath 56, 7. Regal Music (2) Kiran Rai 54 and 8. Akita Pro (4) S. Shareef 53.5.

1. MALWA, 2. MONGOLIAN KING, 3. MANCHESTER

6. ASHOKA CHAKRA CUP (1,800m), 3-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Royal Crystal (6) S. John 62, 2. Well Connected (7) Trevor 62, 3. Salazaar (5) Anjar Alam 60, 4. Anjeze (1) Srinath 59, 5. Big Sur (8) Mark 59, 6. Point To Prove (2) Neeraj 57, 7. Secretive Force (3) Irvan 57 and 8. Cosmos (4) Suraj 56.

1. COSMOS, 2. SALAZAAR, 3. ANJEZE

7. BHAGAMANDALA PLATE (1,600m), rated 45 to 65, 5-00: 1. Thailand (4) S. John 60, 2. Indian Pharaoh (8) Mark 59.5, 3. Starry Wind (3) Jagadeesh 58.5, 4. Electra (9) Suraj 58, 5. Ashwa Raftar (6) R. Marshall 57, 6. Poseidon (1) P.P. Dhebe 57, 7. Torsoro (11) Arshad 57, 8. Three Wishes (7) Darshan 55.5, 9. Karadeniz (5) Trevor 54, 10. Lycurgus (12) Vaibhav 54, 11. Astral Force (10) Akshay K 53 and 12. Grey Channel (2) Irvan 53.

1. THAILAND, 2. ELECTRA, 3. ASTRAL FORCE

8. CORDON BLEU PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-30: 1. Baltimore (11) S. John 60, 2. Sovereign Legend (6) Neeraj 60, 3. Black Whizz (10) S. Shareef 59.5, 4. Katana (3) Trevor 59.5, 5. Radiant Treasure (7) Khurshad 59, 6. Dontbreaktherules (9) Chetan K 57.5, 7. Realia (12) Akshay K 57.5, 8. Ekalavya (5) Darshan 57, 9. Industrialist (1) Naveen K 56.5, 10. Kingsfield (8) Saddam H 56, 11. Bombix (4) Arshad 55 and 12. Fortuneer (2) P.P. Dhebe 50.5.

1. SOVEREIGN LEGEND, 2. KATANA, 3. REALIA

Day’s best: MALWA

Double: GARAMOND — SOVEREIGN LEGEND

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.