It’s Casteel vs. Del Aviz in the feature event

Casteel and Del Aviz may fight out the finish of the Srikantadatta Narasimharaajawadiyar Memorial Multi Million (1,400m), the feature event of the opening days races to be held here on Thursday (Sept. 5). False rails (width about 1.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. LAVASA PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Break Away (9) Akash Agarwal 62.5, 2. D Fighter (7) M. Prabhakaran 62, 3. Double Vision (11) Abhishek Matre 60, 4. Mystikos (5) S.J. Moulin 60, 5. Stone House (1) Prabhu K 59.5, 6. Fleet Tactical (3) Md. Mushraf 59, 7. Royal Title (14) P. Siddaraju 59, 8. Arigato (15) Salman Khan 57.5, 9. Polar Wind (4) L.A. Rozario 57.5, 10. Raaz (13) K. Rajesh 57.5, 11. Clyde Star (12) Jagadeesh 56, 12. Sacred Creator (8) M. Rajesh K 56, 13. My Visionary (10) P.P. Dhebe 55.5, 14. Morganite (6) Madhu Sudhan 54.5 and 15. Bacchus (2) Ayaz Khan 53.5.

1. MYSTIKOS, 2. MY VISIONARY, 3. DOUBLE VISION

2. VARADA PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Perfect Empress (2) Prabhu K 60, 2. The Sizable (12) Afsar Khan 57.5, 3. Valkyrie (4) Faiz 56.5, 4. Fire Bolt (6) Dhanu S 56, 5. Armament (8) Abhishek Matre 55.5, 6. Halchemeny (1) M. Rajesh K 55.5, 7. Tower Quest (10) Kiran Rai 55.5, 8. Code Of Honour (7) M. Prabhakaran 55, 9. Queen Of Comebaks (11) R. Shiva K 55, 10. D Golden Cup (3) Jagadeesh 54.5, 11. N R I Millennium (9) Darshan 54.5 and 12. Ankush (5) Angad 52.5.

1. TOWER QUEST, 2. FIRE BOLT, 3. N R I MILLENNIUM

3. STAR OF MYSORE TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Mystic Bond (10) Dhanu S 62.5, 2. Nevada Gold (1) G. Vivek 62.5, 3. Divine Ray (2) Sai Kiran 62, 4. His Eminence (9) Gautam Raj 60, 5. Wellington (12) R. Shiva K 57.5, 6. Heroism (14) Faiz 56.5, 7. Indian Patriot (4) Salman Khan 56.5, 8. Eagle Bluff (5) Md. Sameer 55.5, 9. Tarek (8) M. Prabhakaran 55.5, 10. Raise A Buck (7) Antony 54.5, 11. Marzgovel (13) Madhu Sudhan 54, 12. Socrates (3) Angad 53, 13. First Impression (6) M. Rajesh K 50 and 14. The Republic Power (11) S. Imran 50.

1. RAISE A BUCK, 2. SOCRATES, 3. NEVADA GOLD

4. H.H. SRI JAYACHAMARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 80 & above, 3-30: 1. Knight In Hooves (6) S. Brahmmesh 67, 2. Polished Girl (1) Suraj 61, 3. O Hansini (4) Antony 60.5, 4. Dun It Again (2) Faiz 57, 5. Segera (3) Angad 56, 6. Havelock Cruise (7) Shreyas S 51.5 and 7. Vijaya Falcon (5) Sai Kiran 50.5.

1. POLISHED GIRL, 2. SEGERA, 3. O HANSINI

5. SRIKANTADATTA NARASIMHARAAJAWADIYAR MEMORIAL MULTI MILLION (1,400m), 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Royal Defender (3) Antony 57, 2. Casteel (1) Suraj 52, 3. Channigaraya (2) G. Vivek 52 and 4. Del Aviz (4) Akshay K 50.5.

1. CASTEEL, 2. DEL AVIZ

6. B.K. KRISHNADEVARAJ URS MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4-30: 1. Terminator (6) S. Brahmmesh 60, 2. Macron (4) Darshan 59, 3. Perfect Perfecto (9) R. Shiva K 59, 4. Blue Origin (5) Rayan 58.5, 5. Hasting Sunrise (3) Jagadeesh 54.5, 6. Jewel Thief (10) Kiran Rai 54.5, 7. Trump Baby (11) Ayaz Khan 54, 8. Southern Force (12) Akshay K 53, 9. Twilight Fame (7) Angad 53, 10. Free To Play (2) Antony 52, 11. Furious Fun (1) Dhanu S 51 and 12. Analect (8) M. Rajesh K 50.

1. FREE TO PLAY, 2. MACRON, 3. SOUTHERN FORCE

7. VARADA PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Spiritual Force (3) Koshi K 62.5, 2. Drisana (11) Abhishek Matre 61.5, 3. Perfect Justice (6) Kiran Rai 61.5, 4. Absolute Kesari (7) P. Ajeet K 60, 5. Ineffable (1) S. Brahmmesh 60, 6. Worldly Wise (9) Rahil Akhtar 60, 7. Gilded Butterfly (2) Md. Mushraf 59.5, 8. Sira (8) Akshay K 59, 9. Sergeant Reckless (4) Faiz 57.5, 10. Country Magic (5) K. Rajesh 56, 11. Nevershow Weakness (12) Madhu Sudhan 55 and 12. Shadow’Saim (10) M. Rajesh K 55.

1. SIRA, 2. SHADOW’SAIM, 3. ABSOLUTE KESARI

Day’s best: MYSTIKOS

Double: POLISHED GIRL — FREE TO PLAY

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

