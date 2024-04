It’s Bluemed vs. Knotty One in the Welcome Trophy

April 06, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - UDHAGAMANDALAM:

Bluemed and Knotty One may fight out the finish of Welcome Trophy (1,200m), the main event of the opening day races here on Saturday (April 6).

1. BLUE MOUNTAIN HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 11-00 a.m.: 1. Glorious Sunshine (6) S. Imran 60, 2. Mon General (5) K.V. Baskar 60, 3. All Stars (1) Inayat 57.5, 4. Mr Starc (2) M.S. Deora 56, 5. King Sun (7) C. Umesh 55.5, 6. Lebua (9) Surya Prakash 55.5, 7. Raffinato (8) Farid Ansari 54, 8. Knotty Power (4) P. Ajeeth Kumar 52 and 9. Three Of A Kind (3) Manikandan 51.5.

1. ALL STARS, 2. KNOTTY POWER, 3. KING SUN

2. WELCOME TROPHY (1,200m), 3-y-o only (Terms), 11-30: 1. Knotty One (5) P. Ajeeth Kumar 56.5, 2. Bluemed (6) P. Sai Kumar 54.5, 3. Lavish Girl (3) P. Vikram 53, 4. Light The World (4) C. Umesh 53, 5. Cavallo Volante (1) L.A. Rozario 51.5 and 6. Royal Defender (2) Nakhat Singh 51.5.

1. BLUEMED, 2. KNOTTY ONE, 3. LAVISH GIRL

3. LOVEDALE HANDICAP (1,300m), rated 00 to 25, 12-00 noon: 1. Dancing Queen (6) Inyat 60, 2. Gajabo Grande (5) S. Imran 59.5, 3. Queen Anula (1) K.V. Baskar 59.5, 4. Sacre Couer (4) A.M. Tograllu 59.5, 5. Aurora Borealis (2) Ram Nandan 59, 6. Autumn Light (3) Surya Prakash 58.5, 7. Glorious Evensong (8) R.S. Jodha 58.5, 8. Black Label (9) Ashhad Asbar 55.5 and 9. Little Wonder (7) M.S. Deora 54.5.

1. BLACK LABEL, 2. QUEEN ANULA, 3. AURORA BOREALIS

4. NILGIRIS MUNICIPALITY TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85, (40 to 59 eligible) outstation horses are eligible, 12-30 p.m.: 1. Anzio (3) C. Umesh 60, 2. Berrettini (5) Ram Nandan 60, 3. Gods Plan (1) Koshi Kumar 60, 4. Priceless Ruler (8) Farid Ansari 60, 5. Tycoonist (7) P. Vikram 57.5, 6. Neziah (6) P. Sai Kumar 56.5, 7. Red Sea Star (2) Kuldeep Singh 56.5 and 8. Opus One (4) M.S. Deora 55.5.

1. NEZIAH, 2, ANZIO, 3. TYCOONIST

5. NILGIRIS MUNICIPALITY TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85, (40 to 59 eligible) outstation horses are eligible, 1-00: 1. Andorra (1) C. Umesh 60, 2. Royal Icon (7) Ram Nandan 60, 3. Knotty Wonder (5) P. Ajeeth Kumar 58, 4, Moriset (6) L.A. Rozario 58, 5. Speculation (4) Nakhat Singh 58, 6. Diamond And Pearls (2) A.S. Peter 57, 7. Pirate’s Love (8) Shyam Kumar 56 and 8. Pneuma (3) M.S. Deora 55.

1. ANDORRA, 2. KNOTTY WONDER, 3. SPECULATION

6. KURINJI HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 1-30: 1. Royal Baron (8) C. Brisson 60, 2. Ganton (2) Ram Nandan 58.5, 3. Empress Royal (4) Kuldeep Singh 57, 4. Excellent Star (7) Surya Prakash 57, 5. Sinatra (9) A.S. Peter 56.5, 6. Suryakrishi (10) P. Vikram 55.5, 7. Grandiose (3) K.V. Baskar 55, 8. Multicrown (1) Nakhat Singh 54.5, 9. Royal Falcon (5) Farid Ansari 54 and 10 Amazing Attraction (6) C. Umesh 52.

1. AMAZING ATTRACTION, 2. ROYAL BARON, 3. GANTON

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.

