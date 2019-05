It’s Apalis vs. Breaking Bounds in feature

Apalis and Breaking Bounds may fight out the finish of the Nilgiris Gold Trophy (1,300m), the chief event of the races to be held here on Friday (May 31).

1. TIGER HILLS PLATE (1,100m), rated upto 25, 10-30 a.m.: 1. Always Valiant (10) Shahar Babu 61, 2. Be My Light (3) Brisson 60, 3. Bright Script (8) Muzaffar 59.5, 4. Pride Of Chennai (6) P. Ajeeth Kumar 59.5, 5. Orange Pekoe (2) Ayaz Khan 58, 6. Nice Breeze (9) Noorshed 57, 7. Flame Of Diablo (7) A. Imran 56.5, 8. River Bend (5) Umesh 55, 9. Balahak (1) Irshad Alam 53.5 and 10. Dancing Belinda (4) N. Murugan 53.5.

1. RIVER BEND, 2. FLAME OF DIABLO, 3. BE MY LIGHT

2. DEEP IMPACT PLATE (1,500m), rated 20 to 45, 11-00: 1. Chalouchi Girl (9) Brisson 60, 2. Say My Name (12) Ashhad Asbar 58, 3. Intox (4) C.P. Khanal 57.5, 4. Young Darling (11) G. Naresh 57, 5. Shreya’s Pet (7) A. Imran 56.5, 6. Betty Boop (2) Muzaffar 56, 7. Helleborus (5) Nakhat Singh 56, 8. Catalyst (3) Altaf Hussain 55.5, 9. Swiss Agatta (10) P. Ajeeth Kumar 55.5, 10. Asian Empress (6) Umesh 54.5, 11. Perfect Support (8) Ayaz Khan 52 and 12. Beforethedawn (1) Azad Alam 51.

1. ASIAN EMPRESS, 2. SWISS AGATTA, 3. SHREYA’S PET

3. TODA PLATE (Div. I) (1,300m), rated 60 to 85, 11-30: 1. Drei Bruder (4) Umesh 60, 2. Royal Prestige (7) A. Imran 59, 3. Excellent Phoenix (5) Azad Alam 56, 4. Queen Regent (1) Brisson 53.5, 5. Super Supreme (3) Gaddam 53.5, 6. Zinfandelle (6) Ayaz Khan 53, 7. Cher Amie (9) P. Ajeeth Kumar 52.5, 8. Embassy (2) Nakhat Singh 51.5, 9. My Kingdom (8) P. Sai Kumar 51.5 and 10. Cerrado (10) Shahar Babu 51.

1. MY KINGDOM, 2. ROYAL PRESTIGE, 3. DREI BRUDER

4. NILGIRIS GOLD TROPHY (1,300m), 3-y-o only (Terms), 12-00 noon: 1. Breaking Bounds (2) Gaddam 57.5, 2. Glorious Destiny (6) P. Sai Kumar 57.5, 3. Hebron (8) Brisson 57.5, 4. King T’Chala (4) Umesh 57.5, 5. Apalis (7) A. Imran 56, 6. Royal Rules (1) G. Naresh 56, 7. Shadow Of Love (10) Ashhad Asbar 56, 8. Amaterasu (3) Dhebe 53, 9. Supreme Fragrance (9) Nakhat Singh 53 and 10. Otus (5) P. Ajeeth Kumar 51.5.

1. APALIS, 2. BREAKING BOUNDS, 3. SUPREME FRAGRANCE

5. BLUE MOUNTAIN CUP (1,300m), rated 20 to 45, 12-30 p.m: 1. Lady Ascot (3) Nakhat Singh 60, 2. Eyes Of Falcon (7) G. Naresh 59.5, 3. Star Proof (10) Umesh 59, 4. Branka (4) Brisson 58.5, 5. Lady Blazer (6) A. Imran 58.5, 6. Shield Maiden (1) Ashhad Asbar 58, 7. Wonderful Era (11) Rajendra Singh 57.5, 8. Priceless Treasure (8) Shahar Babu 56.5, 9. Sultan Pheroze (12) P. Ajeeth Kumar 56.5, 10. Mulligan (5) Ayaz Khan 55.5, 11. Colonel King (9) M. Bhaskar 55 and 12. Princess Saaraa (2) P. Sai Kumar 52.5.

1. LADY BLAZER, 2. STAR PROOF, 3. BRANKA

6. GAME SANCTUARY PLATE (1,300m), 4-y-o & above rated 40 to 65, 1-00: 1. Texas Rose (9) Shahar Babu 60, 2. Shades Of Desire (5) A. Imran 57, 3. Wonder Blaze (2) Umesh 56.5, 4. Royal Symphony (8) Brisson 55, 5. Victoria’s Secret (10) Gaddam 54, 6. Beneficial (6) P. Ajeeth Kumar 53.5, 7. Country’s Grace (11) Dhebe 53.5, 8. Star Portal (4) Ayaz Khan 53.5, 9. Grey Twilight (12) G. Naresh 52.5, 10. Caballo Rapido (7) Nakhat Singh 50.5, 11. Druid’s Brew (1) Ashhad Asbar 50.5 and 12. Star Glitter (3) N. Murugan 50.5.

1. DRUID’S BREW, 2. COUNTRY’S GRACE, 3. CABALLO RAPIDO

7. TODA PLATE (Div. II) (1,300m), rated 60 to 85, 1-30: 1. Academus (2) Brisson 60, 2. Never Again (10) P. Sai Kumar 58.5, 3. Powder Puff (5) Shahar Babu 57.5, 4. Shamwari (1) A. Imran 57.5, 5. Kapalua (3) Azad Alam 55, 6. Queen Of Clubs (8) M. Bhaskar 54.5, 7. Semele (6) Nakhat Singh 53.5, 8. Sentosa (9) Ashhad Asbar 53, 9. Cotton Hall (4) Umesh 51.5 and 10. Royal Protocal (7) Gaddam 51.

1. SENTOSA, 2. NEVER AGAIN, 3. SEMELE

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.