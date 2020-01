It’s Anjeze vs Rhapsody

Anjeze and Rhapsody may fight out the finish of the Bangalore Oaks (2,400m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Jan. 4).

False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. GUMBAZ PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 1-45 pm: 1. Star Sapphire (5) A. Velu 60, 2. Stroke Of Genius (7) S. John 60, 3. Aerospeed (14) Md. Aliyar 59, 4. Elite Agent (12) Irvan 59, 5. Areca Angel (6) R. Anand 58.5, 6. Capella (8) B. Nayak 58.5, 7. Eco Friendly (1) Arshad 58.5, 8. Estella (3) I. Chisty 58.5, 9. Nostradamus (4) A. Ramu 58.5, 10. Jai Vikram (11) Darshan 58, 11. Mr Humble (9) Kiran Rai 58, 12. Super Gladiator (13) A. Imran 58, 13. Ruler Of Nation (2) D. Patel 56 and 14. Snow Queen (10) T.S. Jodha 55.5.

1. Stroke Of Genius, 2. Estella, 3. Elite Agent

2. MURDESHWAR PLATE (1,100m), rated 00 to 20, 2-15: 1. Glorious Days (8) D. Patel 60, 2. Princess Pride (7) J.H. Arul 60, 3. Sri Lakshmi (11) A. Ramu 59, 4. Air Force One (9) Darshan 58.5, 5. Amalfi Coast (10) K. Raghu 58.5, 6. Firestone (5) A. Vishwanath 58.5, 7. Blackhawk (1) Srinath 58, 8. Love Music (12) A. Imran 58, 9. Varsha (4) R. Shelar 58, 10. Silent Ruler (6) R. Anand 55.5, 11. Lady Diana (2) Naveen Kumar 55 and 12. Tequila Tornado (3) Sandesh 54.5.

1. Blackhawk, 2. Air Force One, 3. Love Music

3. GUMBAZ PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 2-45: 1. Daring Prince (1) Trevor 60, 2. Genuine Star (6) Mark 60, 3. Charmaine (9) B. Harish 59.5, 4. Tyto Alba (14) R. Anand 59, 5. Soviet Union (3) Sai Kiran 58.5, 6. Debonair (4) A. Imran 58, 7. Honey Trap (10) S. John 58, 8. Orogenesis (2) Akshay Kumar 58, 9. Red Indian (12) P. Mani 58, 10. Kasauli (5) Arvind Kumar 57, 11. Country’s Jewel (13) Nikhil Naidu 56.5, 12. Skyfire (8) Vaibhav 56.5, 13. Awesome Girl (7) Khurshad Alam 55 and 14. Blarney Stone (11) Arshad 54.5.

1. Orogenesis, 2. Daring Prince, 3. Honey Trap

4. KOLAR PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 3-15: 1. Torsoro (11) A. Imran 60, 2. Reczai (13) Arshad 59.5, 3. Tokyo Rose (7) S. John 59, 4. Brooklyn Supreme (6) Vinod Shinde 57.5, 5. Stars In His Eyes (3) Khurshad Alam 57, 6. Aleef (8) A. Vishwanath 55, 7. Harmonia (5) R. Marshall 55, 8. Sharp Response (12) Suraj 54.5, 9. Ultimate Power (9) Darshan 54.5, 10. Grand Empire (10) Chetan G 54, 11. Monican (14) Nazerul 54, 12. Another Rainbow (4) T.S. Jodha 53, 13. Fictioneer (2) Akshay Kumar 53 and 14. Kingsfield (1) Nikhil Naidu 52.

1. Sharp Response, 2. Tokyo Rose, 2. Reczai

5. NEW YEAR CUP (1,400m), 4-y-o & over, (Terms), 3-45: 1. Knotty Ash (4) Antony 60, 2. Sakura (1) Akshay Kumar 55.5, 3. Aeisir (2) Srinath 55, 4. Aeolus (9) Suraj 55, 5. Automatic (3) Vaibhav 55, 6. Courage (8) S. John 55, 7. Dream Catcher (5) Zervan 55, 8. Snowdon (7) David Allan 55 and 9. Shesmyscript (6) C. Umesh 53.5.

1. Snowdon, 2. Knotty Ash, 3. Shesmyscript

6. BANGALORE OAKS (2,400m), 4-y-o fillies, (Terms), 4-15: 1. Anjeze (3) David Egan 57, 2. Crack Of Dawn (4) Sandesh 57, 3. Glorious Dancer (5) Darshan 57, 4. Queen Regnant (7) Donoghue 57, 5. Rhapsody (6) Leigh Roche 57, 6. Rorito (9) David Allan 57, 7. Seventh Mile (2) Trevor 57, 8. Speedster (1) Srinath 57 and 9. Star And Garter (8) S. John 57.

1. Anjeze, 2. Rhapsody, 3. Rorito

7. ESQUIRE STUD STAKES (1,600m), rated 45 to 65, 4-45: 1. Corybantic (5) M. Naveen 60, 2. Brothers In Arms (3) A. Imran 59, 3. Land Of Liberty (4) Sai Kiran 58, 4. Roma Victor (6) Akshay Kumar 58, 5. Treasure Striker (2) I. Chisty 55.5, 6. Bluejack (-) (-) 55, 7. Lycurgus (7) Vaibhav 55 and 8. Superb Success (1) S. Shareef 54.5.

1. Brothers In Arms, 2. Roma Victor, 3. Treasure Striker

8. CORDON BLEU PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-15: 1. Dreams United (4) R. Marshall 60, 2. Mariachi (10) T.S. Jodha 59.5, 3. Casey (8) S. John 58.5, 4. Armenia (12) S. Hussain 57.5, 5. Hidden Soldier (5) Sai Kiran 57, 6. Track Striker (3) Kiran Rai 55.5, 7. Je Ne Sais Quoi (9) Irvan 55, 8. Ekalavya (7) David Allan 54.5, 9. Proudwish (6) Jagadeesh 54, 10. Nerva (11) Nazerul 53.5, 11. Declarationoflove (1) Darshan 53 and 12. Bellerophon (2) Arshad 50.5.

1. Mariachi, 2. Ekalavya, 3. Je Ne Sais Quoi

Day’s best: Snowdon

Double: Orogenesis-Mariachi

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.