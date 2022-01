It’s Allamanda vs. Medora in SI 1000 Guineas

Allamanda and Medora may fight out the finish of the South India 1000 Guineas (1,600m), the first Classic of the season to be held here on Thursday (Jan. 6).

1. MISS SHOWOFF HANDICAP (1,600m), rated 00 to 25, 1-00 p.m.: 1. Swiss Agatta (4) Ashhad Asbar 60, 2. Moonlight Night (6) P. Sai Kumar 58.5, 3. Propahlady (7) C. Umesh 58.5, 4. Welcome Chakkaram (5) Kuldeep Singh 58.5, 5. Pink Pearl (2) Mubs Kareem 58, 6. Chanakya (10) P.P. Dhebe 57.5, 7. Golden Streak (1) Nikhil Naidu 57.5, 8. Roses In My Dreams (11) Santosh G 57.5, 9. Catalyst (9) Nakhat Singh 56.5, 10. Dean’s Grey (3) Manikandan 53 and 11. Glorious Nissy (8) B. Dharshan 52.

1. ROSES IN MY DREAMS, 2. PROPAHLADY, 3. SWISS AGATTA

2. ELLERSLIE HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (no whip), 1-30: 1. Lady Solitaire (12) Farid Ansari 60, 2. Full Of Surprise (1) Vishal Bunde 58, 3. Right Move (5) P. Vikram 58, 4. Feni (10) B. Dharshan 56.5, 5. Choir (3) C. Jaiswar 55.5, 6. Valeska (11) C. Umesh 55.5, 7. Sprit Of Zion (6) A. Ayaz Khan 55, 8. Alexander (7) Yash Narredu 54.5, 9. Heidmar (9) M.S. Deora 54.5, 10. Tifosi (2) Dhanu Singh 54, 11. Platini (8) Shahar Babu 53 and 12. Victory Walk (4) Farhan Alam 53.

1. VALESKA, 2. ALEXANDER, 3. HEIDMAR

3. RAVELLO HANDICAP (1,100m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Star Fling (9) C. Brisson 60, 2. Willows (6) S. Kamble 58.5, 3. Anastasia (1) Yash Narredu 58, 4. Air Marshall (2) Akshay Kumar 57, 5. Oberon (5) M.S. Deora 57, 6. Star Proof (12) Shaliyar Khan 57, 7. Senora Bianca (3) P. Sai Kumar 54, 8. Maranello (11) Kuldeep Singh 53.5, 9. Eagle Bluff (8) Farhan Alam 53, 10. Prince Of Windsor (10) Nakhat Singh 52.5, 11.Whiskey Sour (4) N. Jodha 52.5 and 12. Epistoiary (7) Manikandan 51.

1. ANASTASIA, 2. AIR MARSHALL, 3. WILLOWS

4. ANGELO HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Speed Air (9) M.S. Deora 62.5, 2. Amendment (11) Akshay Kumar 61.5, 3. Renegade (8) P.P. Dhebe 59.5, 4. Excellent Phoenix (1) Ramandeep 58. 5, 5. Sentosa (10) Santosh G 58, 6. Starlight (7) S. Kabdhar 58, 7. Karadeniz (2) C. Umesh 57.5, 8. Pirate’s Love (6) Vishal Bunde 57, 9. Thunderclap (4) P.S. Chouhan 56.5, 10. Star Ranking (12) Sai Vamsi 56, 11. Despacito (5) Shane Gray 55.5 and 12. Due Diligence (Ashhad Asbar 53.5.

1. SPEED AIR, 2. KARADENIZ, 3. DUE DILIGENCE

5. SMT. GAYATRI DEVI MEMORIAL CUP (1,100m), Terms, 3-00: 1. Emperor Ashoka (2) Nikhil Naidu 56, 2. Once You Go Black (7) Shane Gray 56, 3. Royal Monarch (5) Nakhat Singh 56, 4. Secret Of Love (3) P.P. Dhebe 56, 5. The Rebel (6) Yash Narredu 56, 6. Augusta (8) C. Brisson 54.5, 7. Fine Future (1) Akshay Kumar 54.5 and 8. Shez R Star (4) Ashhad Asbar 54.5.

1. ONCE YOU GO BLACK, 2. FINE FUTURE, 3. AUGUSTA

6. P.T. RAJAN MEMORIAL CUP (1,400m), rated 80 & above, 3-30: 1. Knotty Ash (5) Ram Nandan 61.5, 2. Leopard Rock (3) Yash Narredu 59, 4. Mzilikazi (4) C. Umesh 54.5, 4. Night Hunt (1) P. Sai Kumar 52.5, 5. Gods Plan (2) M. Bhaskar 50 and 6. Hope And Glory (6) Dhanu Singh 50.

1. LEOPARD ROCK, 2. MZILIKAZI

7. SOUTH INDIA 1000 GUINEAS (1,600m), 4-y-o Indian Fillies (Terms), 4-00: 1. Alicia (10) C. Umesh 57, 2. Allamanda (1) Suraj Narredu 57, 3. Asturias (—) (—) 57, 4. Bohemian Grandeur (7) Nakhat Singh 57, 5. Chashni (5) P.P. Dhebe 57, 6. Emelda (9) Dhanu Singh 57, 7. Expedition (—) (—) 57, 8. Flash Bond (2) Arshad Alam 57, 9. Georgia Peach (—) (—) 57, 10. Golden Marina (4) P. Sai Kumar 57, 11. Icelandic (4) Akshay Kumar 57, 12. Medora (3) P.S. Chouhan 57, 13. Royal Pearl (—) (—) 57 and 14. Royal Treasure (6) Kuldeep Singh 57.

1. ALLAMANDA, 2. MEDORA, 3. ALICIA

8. DEEPAK KHAITAN MEMORIAL GUINDY GOLD CUP (Gr. III),(1,600m), (Terms), 4-30: 1. My Opinion (4) Akshay Kumar 60.5, 2. Vachan (3) P.P. Dhebe 56, 3. Angelino (2) Dhanu Singh 54.5, 4. Automatic (6) Umesh 54.5, 5. Bernardini (1) Nikhil Naidu 54.5, 6. Priceless Gold (7) Suraj Narredu 54.5 and 7. Tudor Treasure (5) Nakhat Singh 53.

1. PRICELESS GOLD, 2. MY OPINION, 3. AUTOMATIC

9. DAYDREAMER HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 60 to 85, 5-00: 1. Copper Queen (9) Farid Ansari 62.5, 2. Yours Forever (4) Ashhad Asbar 62.5, 3. Glorious Destiny (6) C. Umesh 61.5, 4. King T’Chala (8) Suraj Narredu 60.5, 5. Oscars Thunder (5) A. Ayaz Khan 59.5, 6. Star Twist (10) Nikhil Naidu 57, 7. Gallantry (3) Yash Narredu 56, 8. Namak Halaal (2) R. Manish 54, 9. Oui Sauvage (11) Santosh G 52.5, 10. Pense’e (1) Neeraj 52.5, 11. Lordship (7) Farhan Alam 51 and 12. Magical Wish (12) Dhanu Singh 51.

1. PENSE’E, 2. KING T’CHALA, 3. GALLANTRY

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.