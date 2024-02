It’s Aldgate vs. Sofiya in the P.V. Shetty Memorial Cup

February 23, 2024 04:11 pm | Updated 04:12 pm IST - BENGALURU:

Aldgate and Sofiya may fight out the finish of the P.V. Shetty Memorial Cup (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (Feb. 24). False rails (width about 7.75m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. RAICHUR PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Eco Friendly (3) Vivek 61.5, 2. Elizabeth Regina (2) P. Surya 61.5, 3. Tankinika (7) S. Shareef 61.5, 4. My Visionary (9) Arvind K 60, 5. Marco Polo (4) I. Chisty 59.5, 6. Sea Diamond (1) P. Sai K 59.5, 7. Recreator (6) Saddam H 59, 8. Quevega (8) M. Rajesh K 57.5 and 9. Pettes Love (5) M. Naveen 56.

1. MARCO POLO, 2. ECO FRIENDLY, 3. MY VISIONARY

2. MAJ. C. NEWTON-DAVIS MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00: 1. Gismo (8) Vivek 56, 2. Joyful Spirit (9) M. Naveen 56, 3. Supercharge (2) R. Pradeep 56, 4. Daring Falcon (3) P. Surya 54.5, 5. Inspire (1) Srinath 54.5, 6. Joon (7) I. Chisty 54.5, 7. Martino (4) Arvind K 54.5, 8. Rise And Reign (6) P. Siddaraju 54.5 and 9. Super Bold (5) Arshad 54.5.

1. INSPIRE, 2. GISMO, 3. RISE AND REIGN

3. MUSSOORIE STAKES (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 2-30: 1. Air Display (3) Vivek 60, 2. Anakin (7) P. Surya 59.5, 3. Solo Prince (10) P. Siddaraju 59.5, 4. Armstrong (8) Shreyas 58, 5. Kallu Sakkare (6) R. Pradeep 57, 6. Southern Force (4) I. Chisty 57, 7. Classic Charm (1) Darshan 56, 8. Ultimate Striker (5) L.A. Rozario 56, 9. Four Wheel Drive (2) Arshad 54.5, 10. Macron (11) Arvind K 54.5 and 11. Lauterbrunnen (9) M. Rajesh K 53.

1. KALLU SAKKARE, 2. MACRON, 3. AIR DISPLAY

4. RED FORT PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Seventh Samurai (5) S. John 60, 2. Treasure Chest (4) Srinath 59, 3. Everyone Godfather (7) B. Harish 57.5, 4. Friya (8) I. Chisty 56, 5. Contractor (2) P. Surya 55.5, 6. Sunlit Path (1) S. Shareef 55.5, 7. The Blissfulelysee (9) M. Naveen 55.5, 8. Chiraag (6) Saddam H 55 and 9. Samachar (3) Vivek 54.

1. SEVENTH SAMURAI, 2. TREASURE CHEST, 3. SAMACHAR

5. MAHADAYI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-30: 1. Twinkle Feet (8) P. Siddaraju 60, 2. Worldly Wise (6) R. Pradeep 60, 3. Ooh La La (2) Rayan 58, 4. Breeze Bluster (7) Darshan 57, 5. Phoenix Surprise (1) Shreyas 54.5, 6. Domina (9) Vivek 54, 7. Capri Girl (10) P. Surya 53.5, 8. Knotty In Blue (4) Jagadeesh 53.5, 9. Mega Success (3) I. Chisty 52.5 and 10. Burning Arrow (5) M. Rajesh K 50.

1. OOH LA LA, 2. KNOTTY IN BLUE, 3. BREEZE BLUSTER

6. MAJ. C. NEWTON-DAVIS MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Adelanto (6) Arvind K 56, 2. Jordano (3) L.A. Rozario 56, 3. Puranjaya (5) Jagadeesh 56, 4. Star Honour (7) Darshan 56, 5. Bowen (4) P. Surya 54.5, 6. Del Aviz (1) Srinath 54.5, 7. Magnetic (2) I. Chisty 54.5 and 8. Silicon Star (8) R. Pradeep 54.5.

1. MAGNETIC, 2. DEL AVIS, 3. JORDANO

7. P.V. SHETTY MEMORIAL CUP (1,200m), rated 60 to 85, 4-30: 1. Aldgate (2) S. John 60, 2. Tripitaka (3) I. Chisty 56.5, 3. English Bay (6) P. Surya 55.5, 4. Del Mar (7) Darshan 55, 5. Fearless Joey (5) B. Dharshan 54, 6. Maple Leaf (1) P. Siddaraju 54 and 7. Sofiya (4) Shreyas 51.5.

1. ALDGATE, 2. SOFIYA, 3. TRIPITAKA

8. RED FORT PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Blue God (4) S. John 61.5, 2. Serai (9) P. Siddaraju 61, 3. Amazing Attraction (3) Darshan 60, 4. The Republic Power (6) M. Naveen 60, 5. Irish Rockstar (2) I. Chisty 59, 6. Greeley (1) L.A. Rozario 58, 7. Nevada Gold (5) Jagadeesh 57.5, 8. Embosom (7) P. Surya 56.5 and 9. Schafenberg (8) Rayan 56.

1. IRISH ROCKSTAR, 3. BLUE GOD, 3. NEVADA GOLD

9. MAHADAYI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-30: 1. Remontoir (8) S. John 62.5, 2. Sheer Bliss (4) M. Chandrashekar 62, 3. Agera (3) P. Siddaraju 61.5, 4. Born Dancer (6) M. Naveen 61.5, 5. Measure Of Time (1) Salman Khan 61.5, 6. Step To Destiny (2) Vivek 61.5, 7. Osiris (7) Mark 60.5, 8. The Strikingly (9) R. Pradeep 57, 9. Peridot (10) L.A. Rozario 56.5 and 10. Baltimore (5) Arvind K 55.

1. THE STRIKINGLY, 2. BORN DANCER, 3. REMONTOIR

Day’s best: MAGNETIC

Double: INSPIRE — SEVENTH SAMURAI

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.