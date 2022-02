It’s Aachen vs. Silver Dew in Shivamogga Plate

BENGALURU:

10 February 2022 00:30 IST

Aachen and Silver Dew may fight out the finish of the Shivamogga Plate (1,200m), the main event of the races to be held here on Thursday (Feb. 10) (advanced rom Saturday, Feb. 12). False rails (average width of 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MAHI PLATE (Div. III), (1,200m), rated 00 to 25, 2-15 p.m.: 1. Ultimate Striker (2) Md. Habeeb 61, 2. Silent Trigger (3) Prabhakaran 58, 3. Speaking Of Skies (12) Arshad 58, 4. Sir Jersey (7) Antony 57.5, 5. Altair (8) Arvind Kumar 57, 6. Niche Hemp (1) Jagadeesh 57, 7. Paradise Beckons (1) S. Shareef 57, 8. Altamonte (6) Vivek 56, 9. Baroness (4) Sai Kiran 56, 10. Smile Around (5) Ajeet Kumar 56, 11. Song And Dance (11) Shreyas Singh 53.5 and 12. Prime Star (9) P. Surya 52.

1. SIR JERSEY, 2. ALTAIR, 3. ULTIMATE STRIKER

2. BHIMA PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-45: 1. Katana (6) Trevor 61, 2. Caesars Palace (4) S. Shareef 60, 3. Allabouther (2) S. John 58.5, 4. Marco Polo (1) L.A. Rozario 57, 5. Candlelightqueen (9) Arshad 56, 6. Elite Agent (5) K. Sai Kiran 55.5, 7. Skyfire (8) P. Surya 54.5, 8. Secret Source (7) Vinod Shinde 52 and 9. Commandpost (3) Rajesh Kumar 50.

1. KATANA, 2. ALLABOUTHER, 3. CANDLELIGHTQUEEN

3. MAHI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 3-15: 1. Red Lucifer (9) Shreyas Singh 62.5, 2. Quiet Style (3) Salman Khan 61, 3. So You’re Here (7) Md. Habeeb 61, 4. Southern Chrome (2) Jagadeesh 61, 5. Chain Of Thoughts (6) Mark 60, 6. Areca Angel (11) Rajesh Kumar 59.5, 7. Crimson Heart (8) S. Saqlain 59.5, 8. Chisox (1) L.A. Rozario 59, 9. Lady Supremos (4) M. Naveen 59, 10. Lightning Charlie (5) Darshan 58.5, 11. Phoenix Surprise (12) Nazerul 58 and 12. Santorini Secret (10) Arshad 54.5.

1. PHOENIX SURPRISE, 2. CHISOX, 3. LIGHTNING CHARLIE

4. VALLEY OF FLOWERS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-45: 1. Mega Success (3) Vivek 60, 2. Exalted Dream (7) Prabhakaran 59.5, 3. Limited Edition (8) Anjar 59.5, 4. Noble Ruler (4) Neeraj 59.5, 5. The Adviser (6) Arvind Kumar 58.5, 6. Knotty Princess (2) Jagadeesh 58, 7. Sea Blush (5) Nazerul 58, 8. Striking Melody (10) Darshan 58 and 9. Top Dancer (9) S. John 58.

1. TOP DANCER, 2. LIMITED EDITION, 3. MEGA SUCCESS

5. SHIVAMOGGA PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4-15: 1. Aachen (4) Salman Khan 62, 2. Silver Dew (5) Neeraj 61, 3. Galactical (2) Trevor 57.5, 4. Schafenberg (3) Indrajeet 55.5, 5. Wings Of Desire (1) Arshad 55.5, 6. Dr Logan (6) S. Shareef 53.5, 7. Baltimore (7) S. Saqlain 52 and 8. Golden Vision (8) Vinod Shinde 50.

1. AACHEN, 2. SILVER DEW, 3. GALACTICAL

6. VALLEY OF FLOWERS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-45: 1. The Strength (6) Darshan 60.5, 2. Mystic Eye (1) Antony 60, 3. Osiris (2) Ajeet Kumar 59, 4. Peyo (7) Suraj Narredu 58.5, 5. Own Legacy (4) Neeraj 57.5, 6. Rorito (8) Mark 57.5, 7. Perfect Empress (9) P. Surya 53.5, 8. Augusto (10) S. Shareef 52.5, 9. High Opinion (3) Nazerul 52.5 and 10. Princess Jasmine (5) Md. Habeeb 52.

1. PEYO, 2. OWN LEGACY, 3. MYSTIC EYE

7. MAHI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5-15: 1. Apollo Light (8) P. Surya 62.5, 2. Bul Bule Hind (5) Siddaraju P 62.5, 3. Elite Crown (7) L.A. Rozario 62.5, 4. Frederico (2) Anjar 62.5, 5. Handsome Mover (12) A. Qureshi 62.5, 6. Devils Magic (1) Jagadeesh 62, 7. Chantra Kanta (4) Salman Khan 61, 8. Compliance (9) S. Shareef 61, 9. Domina (10) S. John 61, 10. Don’s Den (11) S. Saqlian 61, 11. Gold Gray (3) Darshan 61 and 12. Hoofed Wonder (6) Saddam H 61.

1. DOMINA, 2. HANDSOME MOVER, 3. DEVILS MAGIC

Days best: TOP DANCER

Double: KATANA — PEYO

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7; Treble (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.