Isnt She Beautiful well-prepped to deliver in in Nawab M Arshad Ali Khan Memorial Cup

June 10, 2023 12:30 am | Updated June 09, 2023 08:29 pm IST - BENGALURU:

Isnt She Beautiful, who has been well prepared, is expected to score in the Nawab M Arshad Ali Khan Memorial Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday (June 10). False rails (width about 9m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. RARE GEM PLATE (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 1-30 p.m.: 1. Mr Humble (7) Vishal Bunde 60, 2. Baltimore (8) S. John 59.5, 3. Burst Of Blaze (4) Salman K 57, 4. Quevega (6) Angad 57, 5. Silver Swift (1) C. Umesh 57, 6. Master Of Courage (5) T.S. Jodha 56.5, 7. Bellissimo (2) Likith 53.5 and 8. Chiraag (3) P. Siddaraju 53.5.

1. SILVER SWIFT, 2. BELLISSIMO, 3. BALTIMORE

2. ASCOT PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00: 1. Ebotse (3) P.S. Chouhan 56, 2. Irish Coffee (5) Arvind K 56, 3. Knight Defensor (8) Trevor 56, 4. Rainbow Dreamer (2) Zervan 56, 5. Treasure Chest (7) T.S. Jodha 56, 6. Salome (1) Hindu S 54.5, 7. Tehani (4) Akshay K 54.5 and 8. Victoria Doresaani (6) S. Saqlain 54.5.

1. KNIGHT DEFENSOR, 2. TEHANI, 3. EBOTSE

3. RARE GEM PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 2-30: 1. Millbrook (3) S. John 60.5, 2. Seoul (6) Bhawani S 60, 3. Macron (2) R. Pradeep 57, 4. Flamingo Road (1) B.L. Paswan 55.5, 5. Glow In The Dark (5) Ashhad Asbar 55, 6. Groovin (7) Hindu S 55, 7. Golden Starlet (8) Angad 53.5 and 8. Altair (4) P. Siddaraju 51.

1. GROOVIN, 2. SEOUL, 3. MILLBROOK

4. MANJRI STUD PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 3-00: 1. Eternal Princess (4) Vinod Shinde 60, 2. English Bay (2) D. Patel 59.5, 3. Tripitaka (7) P. Siddaraju 59, 4. Crown Consort (3) Yash 56.5, 5. Lauterbrunnen (6) Angad 56.5, 6. Classic Charm (9) Vishal Bunde 56, 7. Rightly Noble (1) Ajeet K 56, 8. Archway (10) K Nazil 55.5, 9. The Republic Power (5) Sai Kiran 55.5 and 10. Tough Cookie (8) R. Pradeep 55.5.

1. CROWN CONSORT, 2. TOUGH COOKIE, 3. LAUTERBRUNNEN

5. BRIG.R.C.R. HILL MEMORIAL TROPHY (1,800m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Splendido (5) Vinod Shinde 60, 2. Tignanello (1) P.S. Chouhan 59.5, 3. Stormy Ocean (4) Trevor 58.5, 4. Peluche (6) T.S. Jodha 56, 5. Stellar Gold (7) Bhawani S 54.5, 6. Mighty Zo (3) Akshay K 52.5 and 7. Truth (2) S. Saqlain 51.5.

1. STORMY OCEAN, 2. TIGNANELLO, 3. SPLENDIDO

6. NAWAB M ARSHAD ALI KHAN MEMORIAL CUP (1,400m), rated 70 & above, 4-00: 1. Black Onyx (2) T.S. Jodha 61.5, 2. Fast Rain (7) N.S. Parmar 61.5, 3. Isnt She Beautiful (6) Trevor 60, 4. Sea Lion (9) Zervan 59.5, 5. Bellator (5) Kirtish Bhagat 59, 6. De Villiers (4) Shreyas S 58.5, 7. Raisina Star (8) S. Saqlain 58.5, 8. Monteverdi (3) Hindu S 57.5, 9. Pride’s Angel (1) Akshay K 55 and 10. Promise Kept (10) P.S. Chouhan 51.

1. ISNT SHE BEAUTIFUL, 2. SEA LION, 3. PRIDE’S ANGEL

7. RARE GEM PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4-30: 1. Chisox (2) Tauseef 62.5, 2. Pavarotti (8) J.H. Arul 62.5, 3. Star Admiral (6) Bhawani S 62, 4. Stars Above (3) S. John 62, 5. Super Ruffian (4) Indrajeet S 60, 6. Air Display (5) Vivek 58, 7. Eco Friendly (1) Khurshad 56.5 and 8. Sacred Creator (7) Angad 54.

1. PAVAROTTI, 2. STARS ABOVE, 3. AIR DISPLAY

Day’s best: STORMY OCEAN

Double: CROWN CONSORT — ISNT SHE BEAUTIFUL

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

