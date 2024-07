Isnt She Beautiful takes the honours in Racing Patrons Cup

Imtiaz Khan-trained Isnt She Beautiful (Sandesh up), won the Racing Patrons Cup, the feature event of the races here on Saturday (July 13). The winner is owned by Mr. & Mrs. P.J. Vazifdar, Mr. M. Rishad & Mr. Mukul A. Sonawala and M/s. DT Racing & Breeding LLP.

The results:

1. WELCOME CUP (Div. II): CRIMSON FLAME (S.J. Moulin) 1, Golden Light (Akshay K) 2, Chotipari (Darshan) 3 and Desert Goddess (Sandesh) 4. Not run: Roman Knight. 1-3/4, 3-1/2 and 1/2. 1m, 13.86s. ₹233 (w), 22, 10 and 18 (p), SHP: 29, THP: 33, FP: 537, Q: 99, Trinella: 5,573, Exacta: 6,705. Favourite: Golden Light. Owners: Sarainaga Racing Pvt. Ltd. & Mr. S. Saleem Shah. Trainer: Darius Byramji.

2. ICH DIEN STAKES (Div. II): SLING SHOT (Indrajeet S) 1, Estefania (Antony) 2, Recreator (Shreyas S) 3 and Tankinika (Vivek) 4. Hd, Shd and 1. 1m, 28.60s. ₹42 (w), 13, 17 and 23 (p), SHP: 58, THP: 75, FP: 444, Q: 191, Trinella: 2,352, Exacta: 12,032. Favourite: Sacred Creator. Owners: Col. Kuldeep Singh Garcha, Mr. Srinath Byregowda, Mrs. Divyajyothi C.M. and Mrs. Shruthiba L. Gowda. Trainer: V. Lokanath.

3. ICH DIEN STAKES (Div. I): SUPER SAPPHIRE (Suraj) 1, Quick Witted (Sandesh) 2, Striking Eyes (P. Siddaraju) 3 and Avicena (Antony) 4. Not run: Lady Godiva. 4-1/2, Nose and 3/4. 1m, 28.75s. ₹15 (w), 11, 13 and 13 (p), SHP: 39, THP: 29, FP: 67, Q: 47, Trinella: 353, Exacta: 517. Favourite: Super Sapphire. Owners: Mr. P. Ramesh Naidu & Mr. Srinivas Naidu. Trainer: S. Narredu.

4. NEWMARKET STAKES: INFINITE SPIRIT (P. Siddaraju) 1, Emeraldo (Antony) 2, Pettes Love (Sandesh) 3 and Quevega (Angad) 4. Not run: Mega Success. 1, 3-1/2 and 1-1/2. 1m, 15.32s. ₹1,950 (w), 297, 12 and 12 (p), SHP: 34, THP: 55, FP: 7,288, Q: 2,273, Trinella: 10,288, Exacta: 42,137 (carried over). Favourite: Emeraldo. Owner and trainer: Mr. V. Lokanath.

5. KUNIGAL STUD STAKES: ENGLISH BAY (Tousif) 1, Aherne (Antony) 2, Tignanello (B.R. Kumar) 3 and Golden Time (Vivek) 4. 1-1/4, 3-1/2 and 1-3/4. 1m, 26.86s. ₹752 (w), 75, 13 and 12 (p), SHP: 42, THP: 44, FP: 583, Q: 621, Trinella: 8,831, Exacta: 1,25,734 (carried over). Favourite: Aherne. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: S. Dominic.

6. RACING PATRONS CUP: ISNT SHE BEAUTIFUL (Sandesh) 1, Aldgate (G. Vivek) 2, Champions Way (Suraj) 3 and Yukan (Trevor) 4. 1-1/4, 1 and 2-1/2. 1m, 11.80s. ₹70 (w), 18, 13 and 12 (p), SHP: 33, THP: 55, FP: 366, Q: 257, Trinella: 905, Exacta: 5,559. Favourite: Champions Way. Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mrs. P.J. Vazifdar, Mr. M. Rishad & Mr. Mukul A. Sonawala and M/s. DT Racing & Breeding LLP. Trainer: Imtiaz Khan.

7. WELCOME CUP (Div. I): PURANJAYA (J. Chinoy) 1, Don Carlos (Trevor) 2, Stentorian (M. Prabhakaran) 3 and Feeling Good (G. Vivek) 4. Not run: Complete Package. 1, 9-1/4 and 2-3/4. 1m, 13.66s. ₹49 (w), 12, 10 and 39 (p), SHP: 29, THP: 88, FP: 164, Q: 28, Trinella: 956, Exacta: 2,240. Favourite: Don Carlos. Owner: Mr. Laksh Bhatia. Trainer: Warren Singh.

8. MAY DAY STAKES: VICTORIA DORESAANI (L.A. Rozario) 1, Del Aviz (Trevor) 2, Golden Legend (G. Vivek) 3 and Norwegian Wood (Antony) 4. Snk, 1-1/4 and Hd. 1m, 29.15s. ₹46 (w), 13, 11 and 13 (p), SHP: 43, THP: 32, FP: 109, Q: 37, Trinella: 411, Exacta: 666. Favourite: Del Aviz. Owner: Mr. Ananda C. Trainer: Irfan Ghatala.

9. QUASAR STAKES: GRIZZLY (Sai Kiran) 1, Super Marvella (Sandesh) 2, Sassy (Shreyas S) 3 and Vyasa (Akshay K) 4. Not run: Schafenberg. 3-1/4, 1 and 1-1/2. 1m, 25.76s. ₹405 (w), 35, 15 and 17 (p), SHP: 37, THP: 52, FP: 1,152, Q: 981, Trinella: 8,459, Exacta: 50,521. Favourite: August. Owner: Mr. C.V. Prasad Rao. Trainer: Warren Singh.

Jackpot: ₹2,05,722 (carried over); Runner up: 88,166 (one tkt.); Treble (i): 3,942 (one tkt.); (ii): 7,538 (carried over); (iii): 15,400 (carried over).