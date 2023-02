Iron Age claims the Dr. S.C. Jain Sprinters’ Championship

February 12, 2023 07:29 pm | Updated 07:29 pm IST - Mumbai

Trainer Imtiaz Sait’s eight-year-old gelding Iron Age, won the Dr. S.C. Jain Sprinters’ Championship, the main attraction of the Sunday’s (Feb. 12) races here.

The winner is owned by Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Vikram D. Shah & Mr. S.R. Sanas.

Trainer Pesi Shroff stole the limelight by saddling three winners of the day.

1. AHMED I. RAHIMTOOLA TROPHY: SWIFT (Kirtish Bhagat) 1, Pyrrhus (C.S. Jodha) 2, Queens Pride (Sandesh) 3 and Inishmore (S. Saqlain) 4. 2-1/4, 3/4 and 3/4. 1m 11. 30s. ₹19 (w), 13, 25 and 12 (p). SHP: 72, FP: 252, Q: 184, Tanala: 457 and 123. Favourite: Swift.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

2. BANGALORE TURF CLUB TROPHY: SON OF A GUN (Mustakim Alam) 1, Count Of Savoy (Sandesh) 2, Flying Visit (S. Saqlain) 3 and Giant Star (Neeraj) 4. 1-3/4, 3 and 1/2. 1m 22. 74s. ₹27 (w), 18 and 16 (p). SHP: 31, FP: 47, Q: 25, Tanala: 247 and 229. Favourite: Count Of Savoy.

Owners: M/s. Arif A. Peerbhoy, K.H. Vachha, Sunil S. Majithia, Mustafa M. Pardiwala & Ajay K. Arora. Trainer: Narendra Lagad.

3. JAYARAMDAS PATEL GOLD TROPHY: INAMORATA (P.S. Chouhan) 1, Justin (Bhawani) 2, Alpha Domino (Neeraj) 3 and Galway Bay (Sandesh) 4. 3/4, 3 and 3-3/4. 1m 37. 29s. ₹18 (w), 12, 14 and 14 (p). SHP: 52, FP: 65, Q: 48, Tanala: 197 and 81. Favourite: Inamorata.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole & Mr. Rishad Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Jehan J. Satarvala, Mr. Sagar Ishwardas Chordia, Ipsita Biswas Ali, Mr. Chaduranga Kanthraj Urs & Mr. Eruch Adi Mody. Trainer: P. Shroff.

4. DR. S.C. JAIN SPRINTERS’ CHAMPIONSHIP (Gr. 2): IRON AGE (P. Trevor) 1, Hunting Goddess (P.S. Chouhan) 2, Corfe Castle (Sandesh) 3 and Market King (R. Ajinkya) 4. 1-1/2, 2-1/2 and 1/2. 1m 9. 76s. ₹13 (w), 13 and 13 (p). SHP: 27, FP: 34, Q: 16, Tanala 44 and 17. Favourite: Iron Age.

Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Vikram D. Shah & Mr. S.R. Manas. Trainer: Imtiaz A. Sait.

5. DR. I.C. NAGREE TROPHY: MURWARA PRINCESS (Mustakim Alam) 1, Charlie (P.S. Chouhan) 2, Zarak (Sandesh) 3 and Regal Command (Bhawani) 4. Shd, 2-1/4 and 1-1/4. 2m 2. 98s. ₹38 (w), 19, 30 and 19 (p). SHP: 80, FP: 361, Q: 129, Tanala: 1,650 and 548. Favourite: Zarak.

Owner: Mr. Cowas D. Bajan. Trainer: Faisal A. Abbas.

6. N.M. IRANI TROPHY: REMINISCENCE (P.S. Chouhan) 1, Maysara (C.S. Jodha) 2, Golden Glow (V. Bunde) 3 and Transcend (Nazil) 4. 2-1/2, Nose and Lnk. 1m 11. 28s. ₹15 (w), 11, 15 and 79 (p). SHP: 57, FP: 40, Q: 54, Tanala: 1,679 and 1,199. Favourite: Reminiscence.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Chaduranga Kanthraj Urs & Mr. Atul Ishwardas Chordia. Trainer: P. Shroff.

7. AMAZING MAURITIUS CUP: WILLY WONKAA (Sandesh) 1, Might Wings (Nazil) 2, Gimme (P. Dhebe) 3 and Come Back Please (Peter) 4. 5, 1-1/2 and 1. 2m 5. 28s. ₹15 (w), 14, 11 and 22 (p). SHP: 56, FP: 53, Q: 41, Tanala: 217 and 121. Favourite: Willy Wonkaa.

Owners: M/s. Amit V. Menda & Chirag V. Shah. Trainer: S. Waheed.

Jackpot: 70%: ₹701 (231 tkts.), 30%: 133 (521 tkts.).

Treble: 258 (101 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 1,007 (68 tkts.), 30%: 233 (126 tkts.).

ADVERTISEMENT