Iron Age claims Seth Ramnath Daga Trophy

Trainer Imtiaz Sait’s Iron Age (K. Bhagat up) won the Seth Ramnath Daga Trophy, the main event of Sunday’s (April 4) races. The winner is owned by Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farms Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Vikram D. Shah & S.R. Sanas. Apprentice jockey Kirtish Bhagat rode two more winners on the day.

1. FLAREON PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: WHO DARES WINS (Nirmal) 1, Gusty Girl (Ayyar) 2, Multimoment (C.S. Jodha) 3 and Royal Castle (J. Chinoy) 4. Sh, 3-1/4 and 1-3/4. 1m, 11.26s. ₹54 (w), 17, 16 and 24 (p). SHP: 39, FP: 330, Q: 118, Tanala: 1,437 and 616. Favourite: Sufiyah. Owners: Mr. Maloji Bhosale, Mrs. Rajlaxmi M. Bhosale, M/s. Jiyaji Bhosale & Rishikesh Bhosale. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

2. DR A H SAYED PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30: HIOCTANE (K. Bhagat) 1, Memorable Moments (Dashrath) 2, Marrakesh (C.S. Jodha) 3 and Adonijah (T.S. Jodha) 4. 1, 1-1/2 and Lnk. 1m, 39.59s. ₹19 (w), 12, 10 and 13 (p). SHP: 26, FP: 44, Q: 24, Tanala: 74 and 38. Favourite: Hioctane. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

3. SETH RAMNATH DAGA TROPHY (1,000m), Cl. I, rated 80 and upward: IRON AGE (K. Bhagat) 1, Silver Flames (Kaviraj) 2, Hidden Gold (Zervan) 3 and Mystic Bay (C.S. Jodha) 4. 1-1/2, Lnk and 2. 57.81s. ₹16 (w), 13 and 22 (p). SHP: 37, FP: 161, Q: 38, Tanala: 193 and 63. Favourite: Iron Age. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farms Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Vikram D. Shah & S.R. Sanas. Trainer: Imtiaz Sait.

4. JEHANGIR P DUBASH CUP (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66: RAMBUNCTIOUS (K. Bhagat) 1, Speed Air (Sandesh) 2, Summer Night (C.S. Jodha) 3 and Shamshir Sword (Chouhan) 4. 1/2, Snk and 2-1/4. 1m, 38.95s. ₹25 (w), 17 and 18 (p). SHP: 32, FP: 157, Q: 64, Tanala: 363 and 131. Favourite: Shamshir Sword. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt. Ltd.Trainer: P. Shroff.

5. R J KOLAH TROPHY (1,400m), (Terms) 3-y-o only: THE AWAKENING (Yash Narredu) 1, Count Of Savoy (C.S. Jodha) 2, Red Merlot (J.Chinoy) 3 and Love Warrior (Chouhan) 4. 4-3/4, Nose and Lnk. 1m, 25.82s. ₹16 (w), 13, 10 and 14 (p). SHP: 40, FP: 59, Q: 24, Tanala: 109 and 47. Favourite: The Awakening. Owners: Mrs. B.E. Saldhana, Ms. Ameeta Mehra rep. Mehra Stud and Agritcultural Farms Pvt. Ltd., M/s. Prashant S. Deshpande & Achuthan Siddharth. Trainer: M. Narredu.

6. J RUSTOMJI SOPARIVALA TROPHY (1,000m) (Terms) Maiden, 3-y-o only: CHAMPERS ON ICE (S. Amit) 1, Galloping Glory (Bhawani) 2, Marvellous (Chouhan) 3 and Nishk (Ajinkya) 4. Not run: Impermanence and Anastasia. 3/4, 3/4 and 1/2. 59. 76s. ₹74 (w), 16, 108 and 14 (p). SHP: 211, FP: 1,946, Q: 836, Tanala: 12,985 and 1,855. Favourite: Marvellous. Owners: M/s. Dinsha P. Shroff, Munchi P. Shroff, Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. & Mrs. Lynn Deas. Trainer: Dallas Todywalla.

7. FLAREON PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: PERFECT PERFECTO (Shubham) 1, Stick To The Plan (Ajinkya) 2, On Va Danser (J. Chinoy) 3 and Streek (Zervan) 4. 2-1/2, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 11.16s. ₹392 (w), 32, 20 and 18 (p). SHP: 44, FP: 2,931, Q: 672, Tanala: 11,695 and 5,012. Favourite: Victoria Peak. Owner: Mrs. Sandhya Suman. Trainer: S. Waheed.

8. R R KOMANDUR PLATE (1,200m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46: JETFIRE (P. Dhebe) 1, Oui Sauvage (Sandesh) 2, Judy Blue Eyes (S.J. Sunil) 3 and Arc Shine (Merchant) 4. Not run: Seniority. Sh, Nose and 2-3/4. 1m, 11.53s. ₹93 (w), 24, 14 and 62 (p). SHP: 45, FP: 354, Q: 66, Tanala: 24,949. Favourite: Oui Sauvage. Owners: Mr. Prashant Nagar and Mr. Aditya M. Jadhav rep. SKJ Racing and Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Ranjit Kapadia. Trainer: A.M. Jadhav.

Jackpot: 70%: ₹2,27,451 (2 tkts.) and 30%: 4,534 (43 tkts.).

Treble: (i) 4,960 (2 tkts.), (ii) C/F.

Super Jackpot: 100% C/F.