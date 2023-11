November 12, 2023 12:22 am | Updated November 11, 2023 06:22 pm IST - BENGALURU

Inyouwebelieve, who has been well-prepared, is expected to score in the Kabini Cup (1,200m), the main event of the races to be held here on Sunday (Nov 12) (postponed from Saturday (Nov 11).

False rails (width about 6.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SHIMSHA PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 2.00 p.m.: 1. Cinco De Mayo (10) S. Shareef 62.5, 2. Golden Gallery (4) Darshan 62, 3. Contador (9) S. John 61, 4. Elite Agent (7) Kiran Rai 60, 5. Infinite Spirit (2) Saddam H 58, 6. Lady Godiva (1) M. Chandrashekar 58, 7. Anne Boleyn (3) Tousif 57, 8. Marco Polo (5) L.A. Rozario 55.5, 9. Ultimate Choice (8) P. Surya 54 and 10. Perfect Halo (6) M. Rajesh K 52.5.

1. CONTADOR, 2. CINCO DE MAYO, 3. GOLDEN GALLERY

2. HEBBE FALLS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2.30: 1. Southern Power (1) Akshay K 61, 2. Ultimate Striker (8) Antony 60.5, 3. Noble Ruler (9) Darshan 54, 4. Sling Shot (5) Vinod Shinde 53.5, 5. Domina (4) Arvind K 53, 6. Chiraag (10) Tousif 52.5, 7. Apollo Light (3) P. Surya 52, 8. Princess Jasmine (11) Shreyas S 52, 9. Je Ne Sais Quoi (6) L.A. Rozario 51.5, 10. Altamonte (7) Jagadeesh 51 and 11. Sacred Creator (2) M. Rajesh K 51.

1. SOUTHERN POWER, 2. ULTIMATE STRIKER, 3. ALTAMONTE

3. BLACK CAVIAR PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3.00: 1. Cadmus (7) B. Nayak 57, 2. Palomino (6) Akshay K 57, 3. Super Sapphire (9) Suraj 57, 4. Crosswater (1) Antony 55.5, 5. Greeley (5) L.A. Rozario 55.5, 6. Prophecy (2) S. Saqlain 55.5, 7. Seeking The Stars (4) Inayat 55.5, 8. Shadow’ Saim (8) Rayan 55.5 and 9. Tankinika (3) Salman Khan 55.5.

1. SUPER SAPPHIRE, 2. PROPHECY, 3. PALOMINO

4. HOGENAKKAL FALLS PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 3.30: 1. Aircraft (2) Srinath 61.5, 2. Pharazon (12) L.A. Rozario 61, 3. Queen Of Kyiv (8) Suraj 60.5, 4. Armory (3) Kiran Rai 60, 5. Momentous (6) M. Prabhakaran 60, 6. Lady Invictus (10) Inayat 59, 7. Julio (9) Akshay K 58.5, 8. Ebotse (4) Antony 55, 9. Breeze Bluster (5) Darshan 54.5, 10. She’s A Lady (1) S. Saqlain 53.5, 11. Estefania (11) Likith Appu 52 and 12. My Visionary (7) Arvind K 52.

1. QUEEN OF KYIV, 2. PHARAZON, 3. JULIO

5. ARDENT KNIGHT TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 4.00: 1. Prime Abbess (10) Antony 60, 2. Millbrook (6) S. John 59.5, 3. Armstrong (7) Akshay K 59, 4. Impiana (1) L.A. Rozario 57, 5. Mystic Eye (4) S. Shareef 56.5, 6. Anakin (8) Vinod Shinde 56, 7. Four Wheel Drive (5) Inayat 56, 8. Golden Vision (2) Rayan 56, 9. Able One (11) Jagadeesh 54, 10. Own Legacy (3) Darshan 54 and 11. Klimt (9) S. Saqlain 53.

1. PRINCE ABBESS, 2. ARMSTRONG, 3. ABLE ONE

6. KABINI CUP (1,200m), rated 60 to 85, 4.30: 1. Eternal Princess (6) P. Siddaraju 60.5, 2. Michigan Melody (3) Koshi K 57.5, 3. Amreli (5) Srinath 55.5, 4. English Bay (1) Ashok K 55.5, 5. Disruptor (4) Rayan 53.5, 6. Promise Kept (2) Likith Appu 53, 7. Inyouwebelieve (8) Akshay K 52.5 and 8. Knight In Hooves (7) Salman Khan 52.5.

1. INYOUWEBELIEVE, 2. ETERNAL PRINCESS, 3. AMRELI

7. HEBBE FALLS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5.00: 1. Super Kind (5) R. Pradeep 62, 2. Augusto (7) S. Shareef 61.5, 3. Memorable Time (2) Vinod Shinde 61, 4. Ombudsman (8) Shreyas S 59.5, 5. Schafenberg (4) Saddam H 59, 6. Southern Dynasty (3) Darshan 59, 7. The Omega Man (6) Salman Khan 59, 8. My Vision (1) Antony 56, 9. Ultimate Chance (9) S. Saqlain 55.5 and 10. Limited Edition (10) L.A. Rozario 54.

1. LIMITED EDITION, 2. AUGUSTO, 3. ULTIMATE CHANCE

Day’s best: QUEEN OF KYIV

Double: CONTADOR - SUPER SAPPHIRE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

