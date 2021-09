Incredulous takes the honours in S. Rangarajan Memorial Cup

Trainer D. Netto’s Incredulous (N.B. Kuldeep up) claimed the S. Rangarajan Memorial Cup, the feature event of Monday’s (Sept. 20) races here. The winner is owned by Mr. C. Nanda Kumar, Mr. Polkumpally Saikumar & Mr. Donald Anthony Netto.

1. MOUNT PLEASANT PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): BURANO (Ashad Asbar) 1, Thanks (Trevor) 2, N R I Sport (Mukesh Kumar) 3 and Able Love (B. Nikhil) 4. 2, 1/2 and 1-1/2. 1m, 12.91s. ₹25 (w), 15, 23 and 16 (p). SHP: 71, THP: 73, FP: 222, Q: 191, Tanala: 1,664. Favourite: Burano. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: M. Srinivas Reddy.

2. POP MARCOOLYN PLATE (Div. I) (1,400m), 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III): FOREVER BOND (P. Trevor) 1, Bedazzled (Kuldeep Singh) 2, N R I Gift (Mukesh Kumar) 3 and Sun Dancer (C. Umesh) 4. 1-1/2, Sh and 1-1/4. 1m, 26.98s. ₹20 (w), 14, 75 and 26 (p). SHP: 317, THP: 75, FP: 685, Q: 485, Tanala: 5,004. Favourite: Forever Bond. Owners: Mr. Champaklal Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Private Limited, Mrs. Bindu C. Zaveri, Miss. Niti N. Desai & Miss. Harsha N. Desai. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

3. MOUNT PLEASANT PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): BOLD BIDDING (Akshay Kumar) 1, Bandit King (B.R. Kumar) 2, Inside Story (Nakhat Singh) 3 and Joy O Joy (P. Trevor) 4. Not run: Isra and Precious Gift. 1, Hd and 2. 1m, 15.46s. ₹35 (w), 14, 15 and 26 (p). SHP: 37, THP: 80, FP: 110, Q: 59, Tanala: 1,191. Favourite: Bandit King. Owners: Mr. Rama Seshu Eyyuni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: R.H. Sequeira.

4. KUNIGAL PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): GREEN TURF (Gaurav Singh) 1, Rapid Fire (Mukesh Kumar) 2, Red Snaper (C. Umesh) 3 and Explosive (R. Ajinkya) 4. 4-3/4, 1/2 and 3/4. 1m, 14.13s. ₹27 (w), 12, 15 and 22 (p). SHP: 65, THP: 60, FP: 149, Q: 78, Tanala: 653. Favourite: Green Turf. Owner: Mr. Maddali Sai Kumar. Trainer: G. Shashikant.

5. MAKE WAY PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): MAXIMUM GLAMOUR (Akshay Kumar) 1, Star Dancer (Kiran Naidu) 2, River Song (P. Trevor) 3 and Thunder Road (Kuldeep Singh) 4. Not run: Healthandhappiness. 6-1/2, 2 and 1. 1m, 27.14s. ₹16 (w), 11, 17 and 10 (p). SHP: 49, THP: 67, FP: 106, Q: 74, Tanala: 236. Favourite: Maximum Glamour. Owners: Mr. Donald Anthony Netto, Mr. Veeramachaneni Bharat & Mr. Srikanth Badruka. Trainer: D. Netto.

6. KUNIGAL PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): SUBLIME (Ajit Singh) 1, Angel Tesoro (B.R. Kumar) 2, Sacred Lamp (Gaurav Singh) 3 and Four One Four (Deepak Singh) 4. 1-1/2, Nose and Nk. 1m, 16.22s. ₹100 (w), 23, 23 and 37 (p). SHP: 93, THP: 127, FP: 1,064, Q: 550, Tanala: (c/o). Favourite: Linewiler. Owners: Mr. Sudarshan Singh Rathore Kanwar & Mr. Rishiraj Singh Rathore.

7. S. RANGARAJAN MEMORIAL CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): INCREDULOUS (N.B. Kuldeep) 1, Maxwell (Mukesh Kumar) 2, Her Legacy (Kiran Naidu) 3 and Xfinity (Afroz Khan) 4. Hd, 1-1/4 and Sh. 1m, 14.69s. ₹94 (w), 23, 19 and 37 (p). SHP: 53, THP: 106, FP: 875, Q: 395, Tanala: 6,208. Favourite: Days Of Reckoning. Owners: Mr. C. Nanda Kumar, Mr. Polkumpally Saikumar& Mr. Donald Anthony Netto. Trainer: D. Netto.

8. POP MARCOOLYN PLATE (Div. II) (1,400m), 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III): SHELDON (G. Naresh) & ICE BERRY (C.P. Bopanna) 1, That’s My Speed (Mukesh Kumar) 3 and Lorena (Deepak Singh) 4. Not run: Air Salute. Dead Heat, 5 and Hd. 1m, 29.46s. 15 and 81 (w), 18, 28 and 16 (p). THP: 52, FP: 361 and 576, Q: 403, Tanala: 2,569 and 7,194. Favourite: Stark. Owners: Sheldon: Mr. Mukund Kakani & Mr. Mohit Jaju; Ice Berry: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Chartiable Trust. Trainers: Sheldon: K.S.V. Prasad Raju; Ice Berry: K. Satheesh.

Jackpot: 70%: ₹59,557 (4 tkts.) & 2,38,231 (1 tkt) and 30%: 13,613 (15 tkts.). Treble: (i) 234 (205 tkts.), (ii) 381 (107 tkts.), (iii) 18,512 (3 tkts.). Mini Jackpot: (i) 507 (80 tkts.), (ii) 8,559 (5 tkts.), 42,795 (1 tkt).