Incredulous claims feature event

Hyderabad:

30 November 2021 18:22 IST

Trainer D. Netto’s Incredulous (A.A. Vikrant up) claimed the Raja Narasimha Rao Memorial Cup, the main event of Tuesday’s (Nov. 30) races. The winner is owned by Mr. C. Nanda Kumar, Mr. Polkumpally Saikumar & Mr. Donald Anthony Netto. Jockey Akshay Kumar stole the limelight by winning four races.

1. OSMAN SAGAR PLATE (DIV. I) (1,200m) Maiden, 3-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III): STAR CRUISE (Akshay Kumar) 1, Stark (Abhay Singh) 2, Good Tidings (N.B. Kuldeep) 3 and Acadian Angel (Rafique Sk.) 4. Not run: Sea Wolf. 3-1/2, 1/2 and Nk. 1m, 13.10s. ₹14 (w), 14, 12 and 31 (p). SHP: 38, THP: 61, SHW: 11 and 21, FP: 58, Q: 42, Tanala: 537. Favourite: Star Cruise. Owner: Mr. Ch Naga Nancharayya. Trainer: S. Sreekant.

2. GOLDEN DAGGER PLATE (DIV. I) (1,200m), 4-y-o& upward, rated 20 to 45 (Cat. III): ANGEL TESORO (A.A. Vikrant) 1, Top In Class (Surya Prakash) 2, Bloom Buddy (Akshay Kumar) 3 and Sacred Lamp (B. Nikhil) 4. Nk, 1-1/2 and 1/2. 1m, 13.13s. ₹95 (w), 23, 73 and 13 (p). SHP: 260, THP: 44, SHW: 52 and 112, FP: 5,695, Q: 2,214. Tanala: 86,632. Favourite: Monarchos. Owners: Mrs. Marie Prasad, Mr. Munawar Hussain & Mr. K. Pradhyumna Reddy. Trainer: Sk Waseem Ahmed.

3. GOLDEN DAGGER PLATE (DIV. II) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): AERIAL COMBAT (Akshay Kumar) 1, Aibak (Aneel) 2, Circumin (Akash Rajput) 3 and Star Racer (Kiran Naidu) 4. 2, Sh and Hd. 1m, 11.90s. ₹12 (w), 12, 17 and 19 (p). SHP: 51, THP: 43, SHW: 15 and 52, FP: 92, Q: 84, Tanala: 406. Favourite: Aerial Combat. Owner: Mr. Ashok Kumar Gupta. Trainer: R.H. Sequeira.

4. SALAR JUNG CUP (1,100m), 3-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): BRILLIANT VIEW (Akshay Kumar) 1, Beauty On Parade (G. Naresh) 2, Menilly (C.S. Jodha) 3 and Different (Md. Ismail) 4. Not run: Trump Star. 3-3/4, 1/2 and 1-1/4. 1m, 4.35s. (record time) ₹24 (w), 12, 21 and 11 (p). SHP: 85, THP: 66, SHW: 21 and 93, FP: 366, Q: 311, Tanala: 803. Favourite: Menilly. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

5. FLYING TREASURE PLATE (1,600m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): MISS MARVELLOUS (Akshay Kumar) 1, Dillon (B. Nikhil) 2, Linewiler (C.S. Jodha) 3 and Dunkirk (Surya Prakash) 4. Hd, Nk and 1-1/2. 1m, 39.03s. ₹18 (w), 14, 35 and 15 (p). SHP: 81, THP: 61, SHW: 21 and 60, FP: 173, Q: 187, Tanala: 690. Favourite: Miss Marvellous. Owners: Mr. Srinivas Pangam & Mrs. Nirupama Chodagam. Trainer: L. D’Silva.

6. RAJA NARASIMHA RAO MEMORIAL CUP (1,200m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): INCREDULOUS (A.A. Vikrant) 1, Her Legacy (Kiran Naidu) 2, N R I Elegance (Akshay Kumar) 3 and Green Turf (Gaurav Singh) 4. Nk, 3-1/4 and Nk. 1m, 11.14s. ₹85 (w), 22, 16 and 17 (p). SHP: 57, THP: 47, SHW: 41 and 33, FP: 655, Q: 289, Tanala: 2,103. Favourite: Green Turf. Owners: Mr. C. Nanda Kumar, Mr. Polkumpally Saikumar & Mr. Donald Anthony Netto. Trainer: D. Netto.

7. OSMAN SAGAR PLATE (DIV. II) (1,200m) Maiden, 3-y-o & upward, rated upto 25: SILK (Santosh Raj) 1, Joy O Joy (Surya Prakash) 2, Challenger (Nakhat Singh) 3 and Air Salute (N.B. Kuldeep) 4. Not run: Reining Queen. 4, 1-1/4 and 3/4. 1m, 12.95s. ₹20 (w), 11, 12 and 13 (p). SHP: 40, THP: 37, SHW: 13 and 16, FP: 69, Q: 55, Tanala: 170. Favourite: Silk. Owner: Mr. Maddali Sai Kumar. Trainer: G. Shashikanth.

Jackpot: 70%: ₹2,202 (213 tkts.) & 30%: 324 (619 tkts.); Mini jackpot: (i) 987 (33 tkts.), (ii) 1,901 (30 tkts.); Treble: (i) 607 (67 tkts.), (ii) 733 (78 tkts.).