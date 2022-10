Inamorata primed to deliver in The Hindu Trophy

October 22, 2022 00:30 IST

Trainer Pesi Shroff’s ward Inamorata, who is in good shape as evidenced by her morning trials, should score over her rivals in The Hindu Trophy, the chief event of Saturday’s (Oct. 22) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. INDIARACE.COM TROPHY (1,200m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 2.30 p.m.:1. Sentinel (7) Rupesh 59, 2. Giverny (3) Trevor 58.5, 3. Shera (2) Ranjane 55.5, 4. Red Riot (1) Peter 54.5, 5. Slam Dunk (8) Shelar 54.5, 6. Toussaint (9) H. Gore 54.5, 7. A Good Chance (4) S.J. Sunil 53.5, 8. Daulat Mai (5) Mustakim Alam 53 and 9. Dagger’s Strike (6) Parmar 51.

1. TOUSSAINT, 2. GIVERNY, 3. SLAM DUNK

2. RACE MIRROR TROPHY (1,000m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46, 3.00: 1. Northern Singer (10) Mustakim Alam 59, 2. Red Carnation (7) J. Chinoy 58, 3. Cognosco (1) P. Shinde 57.5, 4. Dowsabel (6) Sandesh 56.5, 5. Tristar (2) Zervan 56.5, 6. Stars For You (8) H. Gore 56, 7. Untitled (4) Shelar 56, 8. Blazing Bay (9) Nazil 55.5, 9. Rising Brave (11) S.J. Sunil 55.5, 10. She Is On Fire (3) P. Vinod 55 and 11. Victoria Peak (5) S. Saqlain 53.5.

1. VICTORIA PEAK, 2. DOWSABEL, 3. NORTHERN SINGER

3. THE TIMES OF INDIA TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.30: 1. Great Guns (1) R. Ajinkya 59, 2. Regal Command (3) C.S. Jodha 58, 3. Aah Bella (2) Sandesh 57.5, 4. Superleggera (5) Zervan 56.5, 5. Zarak (4) S. Saqlain 56.5, 6. Musterion (7) Dashrath 52 and 7. Time (6) Neeraj 52.

1. AAH BELLA, 2. GREAT GUNS

4. THE HINDU TROPHY (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Bomber (9) V. Jodha 56, 2. Flying Halo (8) Shelar 56, 3. House Of Lords (7) J. Chinoy 56, 4. Pegaso (5) P. Dhebe 56, 5. Perfect Win (3) Sandesh 56, 6. Balenciaga (1) Trevor 54.5, 7. Evening Breeze (10) N.B. Kuldeep 54.5, 8. High Spirit (2) Nazil 54.5, 9. Inamorata (4) Chouhan 54.5 , 10. Life And Freedom (6) Neeraj 54.5 and 11. Pyrrhus (11) C.S. Jodha 54.5.

1. INAMORATA, 2. PERFECT WIN, 3. PYRRHUS

5. DOPAHAR TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.30: 1. Sinner (6) S. Saqlain 59, 2. Kings Best (3) Trevor 58.5, 3. Jack Bauer (7) Neeraj 57.5, 4. Rubik Star (4) R. Ajinkya 57.5, 5. Ron (8) C.S. Jodha 57, 6. Marlboro Man (1) P. Shinde 56, 7. Rhythm Of Nature (5) H. Gore 55.5, 8. Finch (9) Sandesh 55 and 9. Redifined (2) Nazil 52.

1. KINGS BEST, 2. SINNER, 3. FINCH

6. RACINGPULSE.IN TROPHY (1,600m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 5.00: 1. Twelfth Earl (15) P. Vinod 61, 2. Multiencrypted (13) Parmar 60, 3. Ahren (5) R. Ajinkya 59.5, 4. Juiced (10) P. Dhebe 58, 5. Toofaan (9) Sandesh 58, 6. Remy Red (2) J. Chinoy 57.5, 7. Mysterious Girl (11) Nazil 57, 8. Power Of Thor (14) Dashrath 57, 9. Galloping Glory (12) Trevor 55.5, 10. Sussing (1) Shelar 55.5, 11. Dalasan (6) Shubham 55, 12. Scottish Scholar (8) Merchant 54.5, 13. Allied Attack (4) C.S. Jodha 52.5, 14. Reciprocity (7) Peter 52.5 and 15. Camille (3) Mustakim Alam 50.

1. MYSTERIOUS GIRL, 2. TOOFAAN, 3. GALLOPING GLORY

Day’s Best: MYSTERIOUS GIRL

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Treble: 3, 4 & 5.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 1, 2, 3, 4, 5 & 6.