In It To Win It for feature event

The six-year-old gelding In It To Win It, who has claimed a 5kg allowance, stands a good chance over his rivals in the M H Ahmedbhoy Trophy, the feature event of Mumbai races to be held here on Sunday (Dec. 27). Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. VIJAYS PRIDE PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 1.45 p.m.: 1. Falconette (3) J. Chinoy 59, 2. Menilly (10) Sandesh 58.5, 3. Turmeric Tower (5) Dashrath 58, 4. Isinit (4) Joseph 54.5, 5. Michelangelo (2) T.S. Jodha 53.5, 6. Fendi (1) Merchant 52.5, 7. Gravitas (9) Kirtish 52.5, 8. Little More (Late Finalist) (11) Kaviraj 52.5, 9. Suarez (7) N.B. Kuldeep 52.5, 10. Suited Aces (8) Peter 52.5 and 11. Dashing Image (6) Malam 51.

1. MENILLY, 2. TURMERIC TOWER, 3. FALCONETTE.

2. M H AHMEDBHOY TROPHY (2,000m), Cl. II, rated 60 to 86, 2.15 : 1. In It To Win It (1) Malam 59, 2. Square Moon (2) Santosh G 59, 3. Gloriosus (4) Sandesh 55 and 4. Golden Era (3) Neeraj 51.

1. IN IT TO WIN IT

3. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 2.45: 1. Desert Fire (8) Kaviraj 56, 2. Flash Force (9) Ayyar 56, 3. Market King (10) Sandesh 56, 4. Royal Castle (2) Nazil 56, 5. Spanish City (4) Neeraj 56, 6. Vincenzo (12) Parmar 56, 7. Anoushka (5) C.S. Jodha 54.5, 8. Falaknuma (7) Ajinkya 54.5, 9. Farahnaaz (3) J. Chinoy 54.5, 10. Isle Of Skye (6) T.S. Jodha 54.5, 11. Smokin’ Hot (11) Chouhan 54.5, 12. Sparkling Glory (1) A. Gaikwad 54.5 and 13. Springbok (13) Aniket 54.5.

1. MARKET KING, 2. ISLE OF SKYE, 3. SMOKIN’ HOT

4. SIACHEN PLATE (1,200m), Cl. IV, 4-y-o only, rated 20 to 46, 3.15: 1. Speed Air (8) Yash 62, 2. Belenus (2) Chouhan 61, 3. Oui Sauvage (14) Santosh G 59.5, 4. Sandman (6) Sandesh 59, 5. Properly Posh (4) Neeraj 58.5, 6. Ms Boss (9) Parmar 58, 7. Cipher (13) T.S. Jodha 56, 8. Twinspire (3) Kaviraj 56, 9. Between Friends (10) Ayyar 55, 10. Mikayla’s Pride (11) J. Chinoy 53, 11. Marianne (5) S.J. Sunil 52.5, 12. Thunderclap (7) C.S. Jodha 52.5, 13. Ellysia (12) Peter 51 and 14. Sehmat (1) Nazil 51.

1. SPEED AIR, 2. BELENUS, 3. SANDMAN

5. M M T PANDOLE PLATE (1,200m), Cl. III, 5-y-o & over, rated 40 to 66, 3.45: 1. Sharareh (12) Parmar 62, 2. Barack (4) Kirtish 60.5, 3. Highland Lass (7) Sandesh 60, 4. Sea Quest (11) Vishal Bunde 58.5, 5. Ebony (2) Neeraj 58, 6. Pokerface (3) Chouhan 58, 7. Auspicious (6) Aniket 55.5, 8. Red Carnation (10) Kaviraj 53.5, 9. Untitled (1) Shubham 52, 10. Arc Shine (8) Merchant 50.5, 11. Epiphany (9) T.S. Jodha 50.5 and 12. Agrami (5) Nazil 49.5.

1. SEA QUEST, 2. SHARAREH, 3. HIGHLAND LASS

6. MRS PATMORE PLATE (1,600m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 4.15: 1. Sachertorte (7) Vishal Bunde 62, 2. Arrecife (3) Bhawani 61, 3. Gracida (9) Nirmal 59.5, 4. Victorious Spirit (6) Peter 59.5, 5. Brianna (8) C.S. Jodha 59, 6. Dowsabel (5) Merchant 59, 7. Miss Scarlett (11) Sandesh 58.5, 8. So Splendid (4) Kirtish 58.5, 9. Take It Easy (10) Nazil 58, 10. Principessa (12) Dashrath 52.5, 11. Big Ben (1) Parmar 50.5 and 12. Cristo Boss (2) Prasad 50.

1. ARRECIFE, 2. BRIANNA, 3. MISS SCARLETT

7. VIJAYS PRIDE PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.45: 1. Godsword (11) Dashrath 61, 2. Exotic Queen (6) Peter 60, 3. Intense Approach (5) Sandesh 60, 4. Warrior Clan (8) Malam 60, 5. Julio Cesaro (7) J.Chinoy 59.5, 6. C’est L’Amour (2) Kaviraj 58, 7. Alauddin Khilji (1) Bhawani 57.5, 8. Dance Emperor (10) Prasad 56, 9. Power Of Neath (3) Merchant 55, 10. Enlightened (4) T.S. Jodha 54 and 11. Fire Princess (9) Aniket 52.5.

1. EXOTIC QUEEN, 2. GODSWORD, 3. INTENSE APPROACH

Day’s best: MARKET KING

Double: MENILLY — SPEED AIR