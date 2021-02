In-form Salazaar can repeat in Stayers Trial Stakes

Salazaar, who maintains form, may score an encore in the Stayers Trial Stakes (2,400m), the chief event of the races to be held here on Friday (Feb. 5). False rails (width about 9m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. GADAG PLATE (1,400m), rated 00 to 20, 2-00 pm: 1. Bahurupah (12) L.A. Rozario 60, 2. Antheia (11) J.H. Arul 58.5, 3. Roc Girl (8) Chethan G 58, 4. Aerospeed (2) Naveen K 57, 5. Challenging Star (1) Likith Appu 57, 6. Gazebo Talk (5) Arvind K 57, 7. Special Stone (10) Saddam H 57, 8. Azeemki Princess (6) Ankit Yadav 56.5, 9. Proudwish (9) B. Dharshan 56.5, 10. Unifier (3) Shreyas 56, 11. Altair (4) S. Saqlain 55 and 12. Phoenix Reached (7) Md. Aliyar 53.5.

1. ANTHEIA, 2. ALTAIR, 3. CHALLENGING STAR

2. ICEBREAKER PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-30: 1. Flying Safe (1) Antony 56, 2. Karanveer (4) Srinath 56, 3. Mitsuro (5) A. Imran 56, 4. Purple Legend (2) P.P. Dhebe 56, 5. The Omega Man (11) D. Patel 56, 6. Tommy Shelby (3) Trevor 56, 7. Allamanda (7) Suraj 54.5, 8. Angel Dreams (10) Tauseef 54.5, 9. Faith Of Success (—) (—) 54.5, 10. Flamboyant Girl (6) Rayan 54.5, 11. Lady Supremos (8) Khurshad Alam 54.5 and 12. War Trail (9) R. Marshall 54.5.

1. ALLAMANDA, 2. TOMMY SHELBY, 3. KARANVEER

3. MALAPRABA PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 3-00: 1. Super Gladiator (9) J.H. Arul 60, 2. Bombix (1) Arshad 59.5, 3. George Burling (6) S. John 59.5, 4. Golden Gear (3) P.P. Dhebe 59.5, 5. Estella (11) Ankit Yadav 59, 6. Tyto Alba (4) Trevor 58.5, 7. Andra King (5) Ikram Ahmed 58, 8. King Creole (12) Indrajeet Singh 58, 9. Lifeisamiracle (10) S. Sunil 58, 10. Happy Dancing (7) S. Asgar 57.5, 11. Pastiche (8) P. Surya 57 and 12. Sir Piggot (2) Kiran Rai 56.5.

1. SUPER GLADIATOR, 2. BOMBIX, 3. SIR PIGGOT

4. AMAZING GREY PLATE (1,400m), rated 45 to 65, 3-30: 1. Mongolian King (3) R. Manish 60, 2. Torsoro (12) Mark 59, 3. Alberetta (8) Md. Aliyar 58, 4. Fire Glow (2) Arshad 57, 5. Colonel Harty (4) Tauseef 56.5, 6. Ice Floe (10) Trevor 56.5, 7. Karadeniz (7) A. Imran 56, 8. Maybe Forever (9) B. Harish 56, 9. Spirit Of London (11) L.A. Rozario 55.5, 10. Three Wishes (6) Vaibhav 55.5, 11. Bellator (5) Akshay K 52 and 12. Cavaliere (1) Rayan 52.

1. BELLATOR, 2. ICE FLOE, 3. COLONEL HARTY

5. S.V. SUBRAMANIAM MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 60 & above, 4-00: 1. Angelino (4) Akshay K 60, 2. Southern Ruler (1) A. Imran 59.5, 3. Velocidad (5) S. John 59.5, 4. Peluche (9) Chethan G 58.5, 5. Set To Win (3) S. Sunil 57.5, 6. Alexandre Dumas (6) Trevor 56.5, 7. Electra (7) P.P. Dhebe 56, 8. Dr Logan (8) S. Shareef 55.5 and 9. Thailand (2) Antony 54.5.

1. ALEXANDRE DUMAS, 2. ANGELINO, 3. VELOCIDAD

6. STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Royal Crystal (2) S. John 59, 2. Salazaar (3) Suraj 59, 3. Anjeze (4) Akshay K 57.5 and 4. Sporting Memories (1) Trevor 56.5.

1. SALAZAAR, 2. ANJEZE

7. GLASS HOUSE PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 5-00: 1. Osiris (4) S. Sunil 60, 2. Winall (5) S. John 60, 3. Gerontocrat (12) R. Manish 59, 4. Musterion (8) Srinath 58.5, 5. Debonair (9) A. Imran 57.5, 6. Tio Rico (10) P.P. Dhebe 55.5, 7. Look Out (1) S.K. Paswan 55, 8. Amazonite (7) Rayan 54, 9. Harmonia (2) J.H. Arul 54, 10. Ultimate Speed (11) S. Saqlain 54, 11. Stroke Of Genius (6) Arshad 53 and 12. Palm Reader (3) S. Shareef 52.5.

1. TIO RICO, 2. WINALL, 3. MUSTERION

8. MALAPRABA PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-30: 1. Caesars Palace (6) Suraj 60, 2. Anakin (1) S. John 59.5, 3. Memoriter (4) Chetan K 58.5, 4. Lightning Attack (8) S. Saqlain 58, 5. Fantastic App (9) R. Pradeep 57.5, 6. Chantelle (11) Indrajeet Singh 57, 7. Ozark (5) Kiran Rai 57, 8. High Admiral (10) P. Siddaraju 56.5, 9. Augustina (12) Nazerul 56, 10. Mrs Thatcher (2) Trevor 56, 11. Another Rainbow (3) Rayan 55.5 and 12. Indian Star (7) S. Nayak 52.

1. CAESARS PALACE, 2. ANAKIN, 3. MRS THATCHER

Day’s best: ALLAMANDA

Double: BELLATOR — SALAZAAR

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.