In-form Juliette should take the honours in C.N. Wadia Gold Cup 

April 02, 2023 12:30 am | Updated April 01, 2023 06:37 pm IST - Mumbai:

The wonder mare Juliette, who won the Invitation Cup in her last start, maintains her impressive form and should win the C.N. Wadia Gold Cup (Gr. 2), powered by Mr. Zavaray S. Poonawalla, the highlight of the second day of the Indian Racing Carnival here on Sunday (April 2). There will be no false rails.

1. STAR FORTUNE MILLION (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.45 p.m.: 1. Arcana (2) Aniket 61.5, 2. Majestic Warrior (10) Mustakim Alam 61.5, 3. Snowfall (13) Sandesh 61.5, 4. Desert Fire (8) Mosin 58, 5. Lord Vader (9) Bhawani 56, 6. Swift (7) Trevor 55, 7. Outlander (11) Haridas Gore 54.5, 8. Lit (6) Parmar 54, 9. San Salvatore (4) K. Nazil 54, 10. Strauss (12) Neeraj 53, 11. Buckley (5) Dashrath 52.5, 12. Inishmore (1) Imran Chisty 50.5 and 13. Sim Sim (3) Peter 50.

1. SWIFT, 2. SNOWFALL, 3. STRAUSS

2. MAHARAJA SIR HARISINGHJI TROPHY (Gr. 3) powered by Mr. Zavaray S. Poonawalla (1,600m) (Terms), 4-y-o and over, 5.15: 1. Northern Lights (3) P.S. Chouhan 59, 2. Ahead Of My Time (5) Sandesh 58, 3. All Attractive (10) Akshay Kumar 56, 4. Bellator (7) T.S. Jodha 53, 5. Giant Star (2) V. Bunde 52.5, 6. Flying Visit (1) K. Nazil 51, 7. Rasputin (6) Neeraj 51, 8. Coeur De Lion (4) Mustakim Alam 50, 9. Successor (9) Parmar 49.5 and 10. Regency Smile (8) Imran Chisty 48.5.

1. NORTHERN LIGHTS, 2. AHEAD OF MY TIME, 3. RASPUTIN

3. BOMBAY CLUB MULTI-MILLION (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 5.45: 1. Bubbly Boy (5) Zervan 56, 2. Destroyer (6) Imran Chisty 56, 3. Dream Alliance (3) Sandesh 56, 4. Exuma (8) Parmar 56, 5. Pride’s Prince (2) C.S. Jodha 56, 6. The General (1) Bhawani 56, 7. Verrocchio (9) P. Trevor 56, 8. Cordelia (7) P.S. Chouhan 54.5 and 9. Madras Cheque (4) Neeraj 54.5.

1. VERROCCHIO, 2. DREAM ALLIANCE, 3. DESTROYER

4. C.N. WADIA GOLD CUP (Gr. 2) powered by Mr. Zavaray S. Poonawalla (2,400m) (Terms), 4-y-o and over, 6.15: 1. My Opinion (2) Suraj Narredu 60, 2. Juliette (5) C.S. Jodha 58.5, 3. King’s Ransom (4) P.S. Chouhan 57, 4. Arc De Triomphe (8) P. Trevor 55, 5. La Reina (7) Sandesh 55, 6. Blazing Bay (9) T.S. Jodha 50, 7. Fire Power (3) Akshay Kumar 50, 8. Truly Epic (1) Imran Chisty 50 and 9. Wall Street (6) Neeraj 48.5.

1. JULIETTE, 2. KING’S RANSOM, 3. MY OPINION

5. POONAWALLA STUD FARMS AUCTION SALE STAKES (1,200m) (Terms), 3-y-o only, 7.00: 1. Serrano (4) Parmar 56, 2. Azrinaz (2) Neeraj 54.5, 3. Generosity (1) P. Trevor 54.5, 4. Misty (5) P.S. Chouhan 54.5, 5. Prophecy (6) Sandesh 54.5 and 6. Senorita D (3) Yash Narredu 54.5.

1. SERRANO, 2. MISTY

6. ROYAL ARION CLUB MILLION (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 7.30: 1. Jet Typhoon (6) P. Shinde 62, 2. Mojo (7) Imran Chisty 58, 3. Hilma Klint (4) Aniket 57.5, 4. Queens Pride (2) Sandesh 57, 5. Intense Belief (10) Trevor 56.5, 6. Moment Of Madness (8) Haridas Gore 56.5, 7. Hela (12) Bhawani 55.5, 8. Fidato (11) Mustakim Alam 55, 9. Almas (5) V. Bunde 54.5, 10. Untitled (9) P. Vinod 54.5, 11. Sky Hawk (1) N.K. Ashish 54 and 12. Zukor (3) K. Nazil 50.

1. QUEENS PRIDE, 2. JET TYPHOON, 3. ZUKOR

7. RAPIER MILLION (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 8.15: 1. Marlboro Man (8) T.S. Jodha 60.5, 2. Doc Martin (9) Zervan 59.5, 3. Malakhi (4) Sandesh 59.5, 4. Speculator (5) Bhawani 58, 5. Bomber (2) Dashrath 57, 6. Wild Spirit (7) Aniket 56, 7. Prince O’ War (3) Parmar 55.5, 8. Between Friends (6) Haridas Gore 54.5, 9. Sussing (1) P. Trevor 53, 10. Shadows (10) V. Bunde 50.5 and 11. Come Back Please (11) Peter 50.

1. DOC MARTIN, 2. MALAKHI, 3. SUSSING

Day’s Best: NORTHERN LIGHTS

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.