In-form Falcon Edge for the feature event

Hyderabad:

05 September 2021 00:30 IST

Trainer R.H. Sequeira’s Falcon Edge who is unbeaten in his last four starts, is in rousing form and should win the Deccan Colts Championship Stakes (Gr. 3), the stellar attraction of Sunday’s (Aug. 5) races.

1. BLUE PETER PLATE (Div. I) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.30 p.m.: 1. Blue Label (6) Nakhat Singh 56, 2. Dizizdtymtowin (10) Ajeeth Kumar 56, 3. Sharp Mind (5) P. Gaddam 56, 4. Aarya (2) C. Umesh 54.5, 5. Ahanu (7) Rafique Sk. 54.5, 6. Angelita (4) Kuldeep Singh 54.5, 7. Cabello (1) G. Naresh 54.5, 8. Despang (8) Mukesh Kumar 54.5, 9. Exotic Dancer (9) Ashad Asbar 54.5, 10. Hot Seat (3) Akshay Kumar 54.5 and 11. Lucky Lady (11) P. Sai Kumar 54.5.

1. DESPANG, 2. HOT SEAT, 3. DIZIZDTYMTOWIN

2. BLUE PETER PLATE (Div. II) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.05: 1. Cosmico (8) Rafique Sk. 56, 2. Sea Of Class (11) Mukesh Kumar 56, 3. That’s My Way (6) Ajeeth Kumar 56, 4. Challenger (4) C.P. Bopanna 54.5, 5. Good Tidings (3) Md. Ismail 54.5, 6. Halle Berry (1) Surya Prakash 54.5, 7. N R I Sugar (5) Akshay Kumar 54.5, 8. Racing Rani (2) P. Sai Kumar 54.5, 9. Rising Queen (7) Abhay Singh 54.5, 10. Sally (10) A.A. Vikrant 54.5 and 11. Shelly Anne (9) G. Naresh 54.5.

1. HALLE BERRY, 2. N R I SUGAR, 3. SEA OF CLASS

3. GOLDEN BABY PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.40: 1. Cosmic Run (6) Kiran Naidu 61, 2. Call Of The Blue (8) Gaurav Singh 60, 3. Colachel Battle (4) Trevor 60, 4. Committed Warrior (2) Koushik 57.5, 5. Big Brave (10) S.S. Tanwar 57, 6. Muaser (3) Nakhat Singh 56, 7. Rhythm Selection (11) Kuldeep Singh 55.5, 8. Solo Winner (1) C.P. Bopanna 54.5, 9. Thunder Road (9) Zervan 54, 10. Art In Motion (7) B. Nikhil 52 and 11. Sputnic (5) Ajeeth Kumar 50.

1. COLACHEL BATTLE, 2. COMMITTED WARRIOR, 3. MUASER

4. SHAPHIR PLATE (Div. I) (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.15: 1. N R I Elegance (1) Gaurav Singh 60, 2. Private Empire (5) Akshay Kumar 59.5, 3. Dandy Man (9) Ashad Asbar 58.5, 4. Incredulous (11) Md. Ismail 58, 5. King Maker (2) C.S. Jodha 56.5, 6. City Of Wisdom (6) Mukesh Kumar 56, 7. Once More (7) Nakhat Singh 55.5, 8. Lockhart (3) Ajeeth Kumar 55, 9. Rapid Fire (4) A.A. Vikrant 55, 10. Red Snaper (8) C. Umesh 54.5 and 11. Sublime (10) Santosh Raj 53.

1. PRIVATE EMPIRE, 2. CITY OF WISDOM, 3. LOCKHART

5. GOLDEN BABY PLATE (Div. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.50: 1. Miss Marvellous (11) N.B. Kuldeep 61, 2. Siyavash (9) Ashad Asbar 59.5, 3. Blickfang (1) Md. Ismail 58, 4. Brisbane (2) Surya Prakash 57, 5. Explosive (10) Gaurav Singh 56.5, 6. Nearest (8) G. Naresh 56.5, 7. Star Dancer (7) Kiran Naidu 55.5, 8. Royal Pal (5) Nakaht Singh 54, 9. Story Teller (4) R.S. Jodha 52.5, 10. Franklin (3) Akshay Kumar 52 and 11. Healthandhappiness (6) Santosh Raj 50.

1. BRISBANE, 2. STAR DANCER, 3. FRANKLIN

6. DECCAN COLTS CHAMPIONSHIP STAKES (Gr. III) (1,600m), (Terms) 3-y-o only, 4.25: 1. Angelico (4) Sandesh 56, 2. Aries (1) Bhawani 56, 3. Falcon Edge (10) Akshay Kumar 56, 4. Fire Power (2) Zervan 56, 5. Kensington (7) Antony Raj 56, 6. Knotty Dancer (8) A. Imran Khan 56, 7. Southern Dynasty (6) C.S. Jodha 56, 8. Spinoza (5) Trevor 56, 9. Stockbridge (3) Neeraj 56 and 10. Zuccarelli (9) P.S. Chouhan 56.

1. FALCON EDGE, 2. SPINOZA, 3. ZUCCARELLI

7. SHAPHIR PLATE (Div. II) (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 5.00: 1. Full Volume (2) Ajit Singh 60, 2. Blazer (9) C. Umesh 59.5, 3. Balius (1) Gaurav Singh 59, 4. Shaquille (10) Ashad Asbar 57.5, 5. City Of Blossom (8) Mukesh Kumar 56.5, 6. The Special One (3) Akshay Kumar 56.5, 7. Max (6) Zervan 56, 8. N R I Magic (7) A.A. Vikrant 56, 9. Super Angel (4) Abhay Singh 55 and 10. Blazing Jupiter (5) B. Nikhil 52.5.

1. BALIUS, 2. MAX, 3. N R I MAGIC

Day’s Best: COLACHEL BATTLE

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.