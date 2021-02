In-form Cosmos for South India St. Leger

CHENNAI:

11 February 2021 00:30 IST

The Bangalore challenger Cosmos, who is in rousing form, may extend his winning streak in the South India St. Leger (2,800m), the last Classic of the season to be held here on Thursday (Feb. 11).

1. ROMANTIC DANCER PLATE (Div. II), (1,000m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 1-30 p.m.: 1. Star Proof (2) Akshay Kumar 60, 2. Fun Lover (8) A.M. Alam 58.5, 3. Parrys Glory (10) A. Ayaz Khan 58.5, 4. Grey Twilight (4) Muzaffar 58, 5. Obsession (6) H. Rahul 57.5, 6. Intox (9) Kiran Naidu 57, 7. Daiyamondo (3) S. Shareef 56, 8. Onyx (1) Stephen Raj 55.5, 9. Fantastic Hit (5) Akbar 55 and 10. Haran (7) Kuldeep Singh 55.

1. STAR PROOF, 2. PARRYS GLORY, 3. INTOX

2. ROMANTIC DANCER PLATE (Div. I), (1,000m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2-00: 1. Full Bloom (4) A.M. Alam 60, 2. Royal Protocal (9) Brisson 60, 3. Fiat Justitia ( 2) P.P. Dhebe 59.5, 4. Palsy Walsy (3) Antony Raj 59.5, 5. Magic Stream (5) Shahar Babu 58.5, 6. Baden Baden (7) B. Nikhil 57, 7. Cocoa (8) M. Bhaskar 56, 8. Daring Dancer (10) S. Shareef 56, 9. Hardar (6) Kuldeep Singh 55 and 10. Wonderful Era (1) Nakhat Singh 52.5.

1. FULL BLOOM, 2. DARING DANCER, 3. PALSY WALSY

3. K. SRINIVASAN MEMORIAL TROPHY (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-30: 1. Bay Of Naples (8) B. Nikhil 56, 2. Bold Fleet (2) Antony Raj 56, 3. Proposed (3) P. Sai Kumar 56, 4. Amore (5) Brisson 54.5, 5. Elegant Touch (6) Zervan 54.5, 6. Glorious Symphony (7) Kuldeep Singh 54.5, 7. La Nora (9) Farhan 54.5, 8. Sovereign Power (1) Nakhat Singh 54.5 and 9. Subjucate (4) P.P. Dhebe 54.5.

1. SUBJUCATE, 2. AMORE, 3. ELEGANT TOUCH

4. SILVER ARROW PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Mighty Princess (2) M. Bhaskar 60, 2. Royal Dreams (3) Akshay Kumar 59, 3. Wise Don (6) Zervan 59, 4. Glorious Sunshine (ex: Fakhrunisa) (4) P. Trevor 55.5, 5. Saibya (8) Manikandan 55.5, 6. Uncle Sam (5) Kiran Naidu 55.5, 7. Roses In My Dreams (1) Shahar Babu 54 and 8. Mulligan (7) Arshad Alam 53.5.

1. GLORIOUS SUNSHINE, 2. ROYAL DREAMS, 3. UNCLE SAM

5. MAGICAL SPELL PLATE (1,000m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Lady Elise (12) A.M. Alam 60, 2. Rhiannon (1) Arshad Alam 59, 3. Wakeful (10) H. Rahul 59, 4. Incredible Star (4) P. Sai Kumar 58.5, 5. Tifosi (11) Akshay Kumar 56.5, 6. Fine Teak (6) A. Ayaz Khan 53, 7. Sovereignaire (2) Shahar Babu 53, 8. Mayflower (8) P.P. Dhebe 52, 9. Glorious Nissy (7) Farhan 51.5, 10. Nightingale (5) Manikandan 51.5, 11. Renzaccio (3) Azad Alam 51.5 and 12. Sweet Home (9) B. Nikhil 51.

1. WAKEFUL, 2. INCREDIBLE STAR, 3. TIFOSI

6. SNOWDRIFT PLATE (2,000m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Roman Senator (7) P. Sai Kumar 60, 2. Torbert (6) P. Trevor 60, 2. Royal Commander (2) Nakhat Singh 58.5, 3. Bring It On (8) Shahar Babu 58, 5. Demerara (5) Azfar Syeed 58, 6. Nekhbet (3) Zervan 58, 7. Penang (1) Akshay Kumar 53.5 and 8. Chaitanya (4) S. Shareef 50.

1. NEKHBET, 2. ROYAL COMMANDER, 3. PENANG

7. SOUTH INDIA ST. LEGER (2,800m), 4-y-o & over (Terms), 4-30: 1. Caprisca (2) P. Trevor 58, 2. Cosmos (4) Suraj Narredu 58, My Opinion (5) Akshay Kumar 58, 4. Secretive Force (3) Zervan 58 and 5. Roberta (1) P.S. Chouhan 56.5.

1. COSMOS, 2. MY OPINION

8. SHOCKWAVE PLATE (1,200m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 5-00: 1. Break The Silence (8) A.M. Alam 60, 2. Vibrant Approach (13) Azfar Syeed 60, 3. Fabulous Show (4) P. Sai Kumar 59.5, 4. Queen Justitia (3) B. Nikhil 59.5, 5. Medovik (1) Shahar Babu 58, 6. Famous Queen (12) Stephen Raj 56.5, 7. Azeria (10) Zervan 56, 8. Jericho (11) H. Rahul 56, 9. Symphony In Style (9) Antony Raj 56, 10. Arazan’s Diamond (5) A. Ayaz Khan 55.5, 11. Arazinger (6) Arshad Alam 55, 12. Try Hard (7) Zulquar Nain 53.5 and 13. Be My Star (2) S. Shareef 50.

1. BREAK THE SILENCE, 2. VIBRANT APPROACH, 3. SYMPHONY IN STYLE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.