Imperial Star for the feature event

Imperial Star has an edge over his rivals in the Madras Race Club Equine Hospital Trophy (2,000m), the main event of the races to be held here on Saturday (Nov. 23).

1. NASA HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 29 eligible), 2-15 p.m.: 1. Arjun (9) Inayat 60, 2. Rise Again (8) Kuldeep Singh 60, 3. Greeley (10) M.S. Deora 59.5, 4. Seiko Katsu (5) B. Dharshan 59.5, 5. Silk Stuff (4) Ram Nandan 59.5, 6. Val D’ Aran (12) Yash Narredu 59.5, 7. Juliet Rose (2) Farid Ansari 57, 8. Arikattu (6) N. Murugan 55, 9. Mastercraft (1) Hindu Singh 55, 10. Amazing Light (7) S. Kabdhar 53.5, 11. Aspen (3) A.S. Peter 53.5 and 12. Brook Magic (11) C. Brisson 53.5.

1. SILK STUFF, 2. JULIET ROSE, 3. VAL D’ARAN

2. NORFOLK HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-45: 1. Mahadevi (5) Kuldeep Singh 60, 2. Abilitare (7) M.S. Deora 59, 3. Glorious Evensong (1) Inayat 58.5, 4. Silver Soul (4) Mohit Singh 58.5, 5. Aletta (3) Hindu Singh 56, 6. Annalisa (8) B.R. Kumar 56, 7. Royal Supremacy (6) Farid Ansari 52.5 and 8. War Emblem (2) Ram Nandan 51.5.

1. MAHADEVI, 2. ROYAL SUPREMACY, 3. ABILITARE

3. LITTLE OVER HANDICAP (1,600m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-15: 1. Astapor (3) P. Vikram 60, 2. Blue Eyed Boy (2) A.M. Tograllu 60, 3. Royal Falcon (8) P. Sai Kumar 59.5, 4. Grandiose (4) K.V. Baskar 57.5, 5. Royal Nobility (1) Farid Ansari 56, 6. Sweet Legacy (6) Hindu Singh 56, 7. Larado (5) Kuldeep Singh 55.5 and 8. Kallania (7) M.S. Deora 53.

1. ASTAPOR, 2. KALLANIA, 3. LARADO

4. MADRAS RACE CLUB EQUINE HOSPITAL TROPHY (2,000m) rated 40 to 65 (20 to 39 eligible) (Outstation horses are eligible), 3-45: 1. Chat (10) Mohit Singh 61.5, 2. Cape Wickham (1) Yash Narredu 60, 3. Key To The Mint (9) C. Brisson 57.5, 4. Queen Anula (8) Kuldeep Singh 57, 5. Tignanello (2) B.R. Kumar 56.5, 6. Alpha Domino (3) Farid Ansari 55, 7. Vishwas (4) P. Sai Kumar 54.5, 8. Sweety Fragrance (6) A.S. Peter 54, 9. Gold Fame (5) P. Vikram 51.5, 10. Imperial Star (11) Vinod Shinde 50 and 11. Wolf Creek (7) Hindu Singh 50.

1. IMPERIAL STAR, 2. VISHWAS, 3. CAPE WICKHAM

5. SUNDAY SILENCE HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-15: 1. Sheer Rocks (1) Kuldeep Singh 60.5, 2. Spirit Of The Turf (5) A.M. Tograllu 59.5, 3. Seeking The Stars (2) B.R. Kumar 59, 4. All Stars (8) P. Sai Kumar 58, 5. Gold Ride (4) Yash Narredu 57.5, 6. Relic Warrior (9) Bharat Mal 55.5, 7. Lady Wonder (7) S. Kabdhar 55, 8. Crown Drive (3) A.S. Peter 53.5 and 9. Lavish Girl (6) Hindu Singh 50.

1. GOLD RIDE, 2. CROWN DRIVE, 3. ALL STARS

6. DONCASTER HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-45: 1. Kings Return (4) Kuldeep Singh 60, 2. Sian (8) M.S. Deora 59.5, 3. Waytogo (3) A. Ayaz Khan 56, 4. King O Star (7) A.S. Peter 55.5, 5. Desert Star (6) P. Sai Kumar 54, 6. Charukala (5) Hindu Singh 53.5, 7. Mahlagha (2) Mohit Singh 53.5 and 8. Flourish (1) K.V. Baskar 52.

1. DESERT STAR, 2. KINGS RETURN, 3. CHARUKALA

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.