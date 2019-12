Imperial Empress well prepared

Imperial Empress, who has been well prepared, is expected to score in the Christmas Cup (1,200m), the feature event of the races to be held here on Wednesday (Dec. 25)

STEWARDS CUP (1,200m) maiden 2-y-o only (Terms) — 1-45 p.m: 1. Majestic Charmer (4) Rajendra Singh 56, 2. Star Templar (3) Nakhat Singh 56, 3. Epistoiary (2) Gaddam 54.5, 4. Europa Star (6) Umesh 54.5, 5. Full Of Surprise (1) B. Nikhil 54.5 and 6. Regal Tiara (5) Yash 54.5.

1. STAR TEMPLAR, 2. EUROPA STAR

CUPID PLATE (Div. II),(1,200m) rated 20 to 45 (No whip) — 2-15: 1. Best Of Luck (2) B. Nikhil 60, 2. Daiyamondo (5) R.N. Darshan 58, 3. Jessica (8) Azfar Syeed 58, 4. Beautiful Princess (3) M. Bhaskar 57, 5. Daring Dancer (7) Muzaffar 56, 6. Glorious Flame (9) Umesh 56, 7. Merrywin (1) Gaddam 55.5, 8. Three Of A Kind (4) Farhan 55.5 and 9. Atacama (6) Irshad Alam 55.

1. GLORIOUS FLAME, 2. DAIYAMONDO, 3. JESSICA

J.H. FOLEY MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 — 2-45: 1. Queen Hall (2) Yash 60, 2. Booms Lang (6) Umesh 56, 3. Chaitanya (4) R.N. Darshan 56, 4. Legacy Dream (3) Nazerul 54.5, 5. Shreya’s Pet (1) Akshay Kumar 54.5, 6. Brillant Script (7) Azfar Syeed 52.5 and 7. Ganton (5) Zervan 52.

1. BOOMS LANG, 2. GANTON, 3. SHREYA'S PET

OM.SP.L.AL. ALAGAPPA CHETTIAR MEMORIAL CUP (1,600m), rated 80 & above — 3-15: 1. Saving Grace (2) Akshay Kumar 62, 2. Yanna Rascala (6) Azfar Syeed 62, 3. Tudor Treasure (4) A. Imran 57.5, 4. Kingoftheworld (1) Gaddam 53.5, 5. Optimus Commander (3) Zervan 53.5 and 6. Glorious Destiny (5) Umesh 51,

1. TUDOR TREASURE, 2. GLORIOUS DESTINY

CHRISTMAS CUP (1,200m), 2-y-o only (Terms) — 3-45: 1. Lordship (1) Yash 56, 2. Desert Force (3) Akshay Kumar 54.5, 3. Imperial Empress (5) Nakhat Singh 54.5, 4. Rippling Waters (2) R.N. Darshan 54.5 and 5. Vachan (4) Umesh 52.

1. IMPERIAL EMPRESS, 2. VACHAN

ROTARY ECR CHARTER PRESIDENTS CUP (1,800m), rated 20 to 45 — 4-15: 1. Saibya (6) Ashhad Asbar 60, 2. Agnes (4) Farhan 58.5, 3. Sifan (5) R.N. Darshan 56.5, 4. Green Grove (3) Umesh 55, 5. Poppy (2) Gaddam 54, 6. Roses In My Dreams (7) P. Sai Kumar 54 and 7. Silver Sea (1) Yash 54.

1. SAIBYA, 2. SILVER SEA, 3. AGNES

CUPID PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45 (No whip) — 4-45: 1. Grey Twilight (1) A. M. Alam 60, 2. Wonderful Era (2) A. Imran 59, 3. Henrietta (5) Yash 56.5, 4. Intox (10) Nazerul 55.5, 5. Nymeria (6) P. Sai Kumar 55.5, 6. Fun Lover (3) Azfar Syeed 55, 7. Trending Princess (4) B. Nikhil 54, 8. Be My Light (8) R.N. Darshan 53, 9. Betty Boop (7) Irshad Alam 51.5 and 10. Heavenly Blue (9) Farhan 50.5.

1. GREY TWILIGHT, 2. HENRIETTA, 3. WONDERFUL ERA

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.