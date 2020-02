Imperial Empress runs with a good chance in the Madras Gold Vase (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Feb. 8).

1. MENAMBAKKAM PLATE (1,800m), rated 20 to 45, 2-15 p.m: 1. Regal Tribute (3) A. Imran 60, 2. Swiss Agatta (5) Srinath 58.5, 3. Glorious Asset (7) Yash 56.5, 4. Sifan (4) Umesh 56.5, 5. Roses In My Dreams (6) P. Sai Kumar 54.5, 6. Poppy (2) Gaddam 51.5 and 7. Dynamite Girl (1) M. Carim 50.5.

1. SWISS AGATTA, 2. GLORIOUS ASSET, 3. ROSES IN MY DREAMS.

2. ASTRAL FLASH PLATE (Div. I), (1,200m), 6-y-o & above rated 20 to 45, 2-45: 1. Lord Buckingham (7) S. Shareef 61, 2. Splendid Splasher (2) Srinath 60.5, 3. Rafaele (3) Umesh 59.5, 4. Steve Mcqueen (6) Azfar Syeed 59.5, 5. Agnes (5) Anthony Raj 58.5, 6. Phoebe Buffay (1) Md. Asif Khan 58, 7. Princess Sanaa (4) P. Sai Kumar 57 and 8. Parrys Glory (8) P. Surya 55.5.

1. RAFAELE, 2. STEVE MCQUEEN, 3. PHOEBE BUFFAY.

3. ASTRAL FLASH PLATE (Div. II), (1,200m), 6-y-o & above rated 20 to 45, 3-15: 1. Supreme Commander (5) Srinath 60, 2. Atacama (2) Zervan 59, 3. Best Of Luck (7) B. Nikhil 58, 4. Fire Strike (6) Umesh 57, 5. Petunia (8) Shahar Babu 57, 6. Fatboyslim (4) P. Sai Kumar 56.5, 7. Orange Pekoe (3) S. Shareef 54.5 and 8. Amazing Star (1) Farhan 53.

1. ORANGE PEKOE, 2. ATACAMA, 3. FATBOYSLIM.

4. JUSTICE CUP (1,600m), rated 40 to 65, 3-45: 1. Star Ranking (8) A. Imran 60, 2. Ganton (3) Zervan 57.5, 3. Shinkasen (9) S. Shareef 57, 4. Royal Rulers (1) Yash 55.5, 5. Shreya's Pet (6) Gaddam 55.5, 6. Chaitanya (2) Umesh 55, 7. Booms Lang (10) Anthony Raj 54.5, 8. Star Fling (5) Brisson 54.5, 9. Nazariya (7) R.N. Darshan 54 and 10. Mighty Princess (4) P. Sai Kumar 52.5.

1. GANTON, 2. STAR RANKING, 3. SHREYA'S PET.

5. SOUTH INDIA STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & above, 4-15: 1. My Opinion (4) A. Imran 60, 2. Cavarozzi (2) Umesh 54, 3. Cosmos (1) Zervan 54, 4. Golden Fortune (5) P. Ajeeth Kumar 54 and 5. Hebron (3) Yash 51.5.

1. MY OPINION, 2. COSMOS.

6. MADRAS GOLD VASE (1,400m) 3-y-o only (Terms), 4-45: 1. Grand Royal (9) P. Ajeeth Kumar 56, 2. Lordship (2) Brisson 56, 3. Portstewart (4) Zervan 56, 4. Star Templar (5) R.N. Darshan 56, 5. Imperial Empress (7) Umesh 54.5, 6. Pirate's Love (3) Srinath 54.5, 7. Handsome (6) Yash 52, 8. Vachan (1) Jagadeesh 52, 9. Victory Walk (8) Gaddam 52 and 10. Indian Temple (-) (-) 50.5.

1. IMPERIAL EMPRESS, 2. PORTSTEWART, 3. HANDSOME.

7. TOKYO PLATE (1,200m), rated 0 to 25, (No whip), 5-15: 1. Hebe (10) M. Carim 60, 2. Oliver Twist (12) A.M. Alam 59.5, 3. Price Striker (8) Muzaffar 59.5, 4. Heavenly Blue (3) Iltaf Hussain 59, 5. Magic Storm (6) Kamigallu 59, 6. Kasi Masi (5) Janardhan P 58.5, 7. Azzaro (11) Umesh 57.5, 8. Nicole (1) Farhan 57.5, 9. Country's Glory (4) B. Nikhil 57, 10. Short Skirt Flirt (7) P. Sai Kumar 57, 11. Gulabi Doll (2) Md. Asif Khan 55.5 and 12. Tyre Buvva (9) P. Surya 53.

1. HEAVENLY BLUE, 2. OLIVER TWIST, 3. MAGIC STORM.

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.