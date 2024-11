Imperia takes the honours in main event

Trainer Anant Vatsalya’s Imperia, ridden by P. Ajeeth Kumar, won the Prince Of Berar Trophy (Div. I), the main event of Monday’s (Nov. 18) races. The winner is owned by Mr. Kapil Agarwal & Mr. Shailendra Singh. Jockey Mukesh Kumar stole the limelight by riding four winners, while trainer Magan Singh saddled three winners on the day.

1. RECOMMENDER PLATE (Div. II) (1,200m): AMBITIOUS STAR (Md. Ekram Alam) 1, Newfound Glory (Santosh Raj) 2, Dream To Fly (G. Naresh) 3 and Glimmer Of Hope (Gaurav) 4. 3/4, 2-1/4 and 2-1/4. 1m, 14.87s. ₹36 (w), 13, 13 and 20 (p). SHP: 32, THP: 56, SHW: 16 and 13, FP: 96, Q: 37, Tanala:713. Favourite: Newfound Glory. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

2. SRI SHAMLAL GUPTA MEMORIAL CUP (Div. II) (1,400m): BARBET (Mukesh Kumar) 1, Miss Little Angel (Ajay K) 2, Kings Best (P. Sai K) 3 and Carnival Lady (Gaurav) 4. 3-1/4, 3 and Neck. 1m, 26.49s. ₹56 (w), 16, 14 and 11 (p). SHP: 50, THP: 82, SHW: 23 and 25, FP: 644, Q: 277, Tanala: 1,211. Favourite: King’s Best. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agrl Farm. Trainer: Magan Singh.

3. RECOMMENDER PLATE (Div. I) (1,200m): MIX THE MAGIC (Mukesh Kumar) 1, Una Paloma Blanca (Abhay Singh) 2, Sucker Punch (P. Ajeeth K) 3 and Classy Dame (R.S. Jodha) 4. Not run: Elegant Lady. 1-1/2, 1 and 2-1/2. 1m, 14.07s. ₹16 (w), 11, 16 and 15 (p). SHP: 34, THP: 27, SHW: 14 and 18, FP: 71, Q: 48, Tanala: 141. Favourite: Mix The Magic. Owners: Mr. Kishore Dhinrga & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Magan Singh.

4. CABARET PLATE (1,100m): TRIPURARI (Mukesh Kumar) 1, Runlikethewind (Saqlain) 2, Shadow Fax (Ajay K) 3 and Only The Brave (P. Sai K) 4. 3/4, 1/2 and 3/4. 1m, 6.95s. ₹107 (w), 24, 14 and 15 (p). SHP: 35, THP: 40, SHW: 42 and 16, FP: 1,185, Q: 437, Tanala: 2,248. Favourite: Blissful. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agrl. Farm. Trainer: Magan Singh.

5. PRINCE OF BERAR TROPHY (Div. II) (1,400m): HUGH CAPET (Mukesh Kumar) 1, Maverick (Kuldeep Sr. ) 2, Fly Tothe Stars (P. Ajeeth K) 3 and Reigning Beauty (Md. Ekram) 4. Neck, 2 and Neck. 1m, 26.16s. ₹30 (w), 10, 15 and 24 (p). SHP: 35, THP: 59, FP: 120, Q: 63, Tanala: 1,045. Favourite: Oliver’s Mount. Owner: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: G. Sandeep.

6. SHAMLAL GUPTA MEMORIAL CUP (Div. I) (1,400m): INDIAN TEMPLE (P. Sai Kumar) 1, Brooklyn Beauty (Gaurav) 2, First Class (B. Nikhil) 3 and True Icon (P. Ajeeth K) 4. 3/4, 2-1/2 and 3/4. 1m, 26.50s. ₹41 (w), 21. 12 and 29 (p). SHP: 34, THP: 63, FP: 201, Q: 72, Tanala: 1,855. Favourite: Brooklyn Beauty. Owner: Mr. Mamidi Bhudevi Dilip Kumar. Trainer: S. Sreekant.

7. PRINCE OF BERAR TROPHY (Div. I) (1,400m): IMPERIA (P. Ajeeth Kumar) 1, Decoy (B.R. Kumar) 2, Lucky Zone (Ashad Asbar) 3 and Strauss (Mukesh) 4. Not run: Nightmare. 2-1/4, 2 and 2-1/4. 1m, 24.84s. ₹19 (w), 12, 13 and 14 (p). SHP: 30, THP: 32, SHW: 10 and 12, FP: 71, Q: 40, Tanala: 125. Favourite: Imperia. Owners: Mr. Kapil Agarwal & Mr. Shailendra Singh. Trainer: Anant Vatsalya.

8. HIDDEN BLOOM PLATE (1,400m): BATTLE ON (P. Sai Kumar) 1, Muaser (P. Ajeeth K) 2, Deccan Ranger (M. Mark) 3 and Exponent (Surya Prakash) 4. Not run: Hoping King. Head, 4-3/4 and 2. 1m, 30.56s. ₹26 (w), 13, 23 and 40 (p). SHP: 43, THP: 123, SHW: 10 and 51, FP: 180, Q: 102, Tanala: 4,229. Favourite: Battle On. Owners: Mr. Sanjay R. Goyani & The United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Jackpot: 70%: ₹23,330 (20 tkts) & 30%: 2,739 (73 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 7,128 (7 tkts.), (ii) 569 (236 tkts.).

Treble: (i) 348 (83 tkts.), (ii) 566 (40 tkts.), (iii) 254 (166 tkts.).