Imperia for first division of Prince Of Berar Trophy

The three-year-old filly Imperia may score over her rivals in the Prince Of Berar Trophy (Div. I), the chief event of Monday’s (Nov. 18) races.

1. RECOMMENDER PLATE (Div. II) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45, 12.50 p.m.: 1. Shoolin (1) B. Nikhil 60, 2. Ambitious Star (6) Md. Ekram 59.5, 3. Newfound Glory (5) Santosh Raj 56, 4. Glimmer Of Hope (7) Gaurav 54.5, 5. Swiss Girl (3) B.R. Kumar 54, 6. Reining Queen (8) Surya Prakash 52.5, 7. Dream To Fly (4) G. Naresh 51.5 and 8. Hoping Wind (2) Kuldeep Jr. 51.5.

1. NEWFOUND GLORY, 2. SWISS GIRL, 3. AMBITIOUS STAR

2. SRI SHAMLAL GUPTA MEMORIAL CUP (Div. II) (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 1.20: 1. Miss Little Angel (3) Ajay K 60, 2. Barbet (8) Mukesh 57.5, 3. Kings Best (1) P. Sai K 57.5, 4. Devils Magic (7) Akshay K 56, 5. Carnival Lady (6) Gaurav 55.5, 6. Mr. Perfect (9) Kuldeep Jr. 54, 7. Clefairy (2) P. Ajeeth K 53.5, 8. Sun Dancer (4) Afroz K 53 and 9. Path Of Peace (5) Surya Prakash 51.

1. MISS LITTLE ANGEL, 2. KINGS BEST, 3. DEVILS MAGIC

3. RECOMMENDER PLATE (Div. I) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45, 1.50: 1. Mix The Magic (1) Mukesh 60, 2. Sucker Punch (3) P. Ajeeth K 58.5, 3. Splendour On Grass (6) Santosh Raj 55.5, 4. Classy Dame (5) R.S. Jodha 55, 5. Black Dust (7) Ajay K 52.5, 6. Una Paloma Blanca (4) Abhay Singh 50.5, 7. D Extreme (2) Surya Prakash 50 and 8. Elegant Lady (—).

1. MIX THE MAGIC, 2. SUCKER PUNCH, 3. CLASSY DAME

4. CABARET PLATE (1,100m), 3-y-o and upward, rated 20 to 65 (Cat. II), 2.25: 1. Blissful (7) R.S. Jodha 60.5, 2. Tripurari (1) Mukesh 58.5, 3. Runlikethewind (6) Saqlain 58, 4. Mark My Day (8) Md. Ekram 57.5, 5. Shadow Fax (3) Ajay K 56, 6. Hoping Sky (5) Gaurav 52, 7. Classical Music (2) Kuldeep Jr. 51, 8. Crimson Rose (4) Abhay Singh 51 and 9. Only The Brave (9) P. Sai K 50.

1. SHADOW FAX, 2. ONLY THE BRAVE, 3. BLISSFUL

5. PRINCE OF BERAR TROPHY (Div. II) (1,400m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 3.00: 1. Maverick (5) Kuldeep Sr. 60, 2. Hugh Capet (8) Akshay K 57.5, 3. Anzio (7) P. Sai K 57, 4. Fly Tothe Stars (2) P. Ajeeth K 55.5, 5. Reigning Beauty (4) Md. Ekram 55, 6. Juramento (1) B.R. Kumar 54, 7. Oliver’s Mount (3) Saqlain 51.5 and 8. Yesterday (6) Surya Prakash 51.

1. HUGH CAPET, 2. OLIVER’S MOUNT, 3. ANZIO

6. SRI SHAMLAL GUPTA MEMORIAL CUP (Div. I) (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.35: 1. Brooklyn Beauty (7) Gaurav 60, 2. True Icon (2) P. Ajeeth K 60, 3. Divine Destiny (1) Ashad Asbar 57.5, 4. City Of Blessing (6) Kuldeep Sr. 57, 5. Miss Marvellous (3) Afroz K 56, 6. Sopranos (5) M. Mark 54.5, 7. Role Model (4) R.S. Jodha 54, 8. First Class (8) B. Nikhil 52.5 and 9. Indian Temple (9) Akshay K 52.

1. TRUE ICON, 2. INDIAN TEMPLE, 3. BROOKLYN BEAUTY

7. PRINCE OF BERAR TROPHY (Div. I) (1,400m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 4.10: 1. Lucky Zone (6) Ashad Asbar 60, 2. Painted Apache (3) Surya Prakash 57.5, 3. Strauss (1) Mukesh 57, 4. Nightmare (2) Akshay K 55.5, 5. Imperia (4) P. Ajeeth K 54.5, 6. Armstrong (7) P. Sai K 54, 7. Malibu (5) Saqlain 52.5 and 8. Decoy (8) B.R. Kumar 52.5.

1. IMPERIA, 2. NIGHTMARE, 3. ARMSTRONG

8. HIDDEN BLOOM PLATE (1,400m), 3-y-o and upward, rated up to 25 (Cat. III), 4.45: 1. Club Queen (10) R.S. Jodha 60, 2. Hoping King (3) Kuldeep Jr. 60, 3. Muaser (7) P. Ajeeth K 60, 4. Exponent (4) Surya Prakash 59.5, 5. Mademoiselle (9) B.R. Kumar 59, 6. Deccan Ranger (5) M. Mark 57, 7. Politics (1) Md. Ismail 57, 8. Silver Arrow (8) Afroz K 57, 9. Battle On (6) P. Sai K 56.5 and 10. Zidane (2) G. Naresh 51.5.

1. MUASER, 2. POLITICS, 3. BATTLE ON

Day’s Best: SHADOW FAX

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot : (I) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble : (I) 1, 2 & 3, (ii 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala : All races.