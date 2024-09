Imperia claims the K. Srinivas Reddy Memorial Cup

The 10-to-1 longshot Imperia, ridden by P. Ajeeth Kumar, upset the odds by defeating the hot favourite Uchchaihshravas to win the K. Srinivas Reddy Memorial Cup, the main event of Monday’s (Sept. 23) races. The winner is owned by M/s. Kapil Agarwal & Shailendra Singh and trained by Anant Vatsalya.

1. LADY IN LACE PLATE: ASSURED SUCCESS (Ajay Kumar) 1, Ambitious Star (Md. Ekram) 2, Fortunatus (Kuldeep Jr.) 3 and Federer (P. Ajeeth K) 4. Not run: Taaliyah. 6-1/4, 1-1/4 and Head. 1m, 15.19s. ₹31 (w), 11, 24 and 12 (p). SHP: 80, THP: 43, SHW: 16 and 97, FP; 294, Q: 214, Tanala: 1,821. Favourite: Federer. Owners: M/s. V. Narendar Reddy & Mamidi Bhudevi Dilip Kumar. Trainer: S. Sreekant.

2. NALGONDA PLATE : ROLLS ROYCE (R.S. Jodha) 1, Blazing Saddle (P. Sai K) 2, Varaneek Gold (Kuldeep Sr.) 3 and Newfound Glory (Santosh Raj) 4. 6-1/4, 2 and 4-3/4. 1m, 29.72s. ₹26 (w), 13, 40 and 10 (p). SHP: 122, THP: 44, SHW: 22 and 98, FP: 245, Q: 260, Tanala: 3,004. Favourite: Bellingham. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

3. TAJ MAHAL PLATE: CALISTA GIRL (Gaurav Singh) 1, Sangreal (P. Sai K) 2, Divine Connection (R.S. Jodha) 3 and Shadow Fax (Kuldeep Sr.) 4. 2, 2-1/4 and 1/2. 1m, 8.31s. ₹112 (w), 18, 14 and 18 (p). SHP: 47, THP: 58, SHW: 37 and 26, FP: 471, Q: 166, Tanala: 2,541. Favourite: Shadow Fax. Owners: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat, Mr. N. Shyam Sunder & Mr. Sreeramulu Bommishetty. Trainer: N. Ravinder Singh.

4. MAJOR GENERAL NAWAB KHUSRU JUNG BAHADUR MEMORIAL CUP (Div. II): ARIETTE (Akshay Kumar) 1, Challenger (Md. Ekram) 2, Hoping Star (Mohit) 3 and Vital Sign (Abhay Singh) 4. 2-3/4, Neck and 3-1/2. 1m, 15.88s. ₹16 (w), 10, 13 and 10 (p). SHP: 45, THP: 42, SHW: 15 and 26, FP: 51, Q: 41, Tanala; 115. Favourite: Ariette. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders Farm Pvt. Ltd., & Mr. Anil V. Poduval. Trainer: N. Rawal.

5. K. SRINIVAS REDDY MEMORIAL CUP: IMPERIA (P. Ajeeth Kumar) 1, Uchchaihshravas (Suraj Narredu) 2, Decoy (B.R. Kumar) 3 and Sun Dancer (Likith Appu) 4. 4-3/4, 2-1/2 and 3. 1m, 27.99s. ₹71 (w), 12, 10 and 14 (p). SHP: 20, THP: 39, SHW: 43 and 10, FP: 175, Q: 56, Tanala: 506. Favourite: Uchchaihshravas. Owners: M/s. Kapil Agarwal & Shailendra Singh. Trainer: Anant Vatsalya.

6. GIMCRACK PLATE: ANEMOI (Akshay Kumar) 1, Definite (P. Ajeeth K) 2, Politics (Arjun) 3 and Pair Of Wings (Mohit) 4. Not run: Master Touch and Shubhrak. 3, 3/4 and 2-1/2. 1m, 45.42s. ₹27 (w), 10, 25 and 22 (p). SHP: 45, THP: 37, SHW: 22 and 24, FP: 340, Q: 157, Tanala: 792. Favourite: London Bell. Owners: M/s. Vara Prasad Reddy & D.N. Kempegowda. Trainer: N. Rawal.

Jackpot : 70%: ₹9,876 (28 tkts.) & 30%: 1,209 (98 tkts.).

Mini Jackpot: 3,032 (20 tkts.).

Treble: (i) 1,741 (19 tkts.), (ii) 283 (195 tkts.).