Impavid for the second classic of the season

Impavid appeals most in the Deccan Colts Championship Stakes (1,600m), the second classic of the season, to be held here on Monday (Sept. 2). There will be no false rails.

1. A. KRISHNASWAMI MEMORIAL PLATE (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, (winner of not more than three races), rated 40 to 65 (Cat. II), 1-30 p.m.: 1. Miss Lily (7) P. Trevor 60, 2. Nayadeep (6) Srinath 59, 3. Gorgeous Lady (3) Kiran Naidu 58, 4. La Mer (1) A.A. Vikrant 57.5, 5. The Special One (4) Akshay Kumar 57.5, 6. Kingswood (5) P. Sai Kumar 56.5, 7. Dunkirk (8) Afroz Khan 56 and 8. Happy Together (2) Gaurav Singh 55.

1. MISS LILY, 2. NAYADEEP, 3. DUNKIRK

2. CONAMORE PLATE (1,400m), 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 2-00: 1. Private Empire (2) P. Trevor 60, 2. The Great Gatsby (4) Suraj Narredu 60, 3. Rutilant (1) R. Ajinkya 59.5, 4. Paso Robles (9) Afroz Khan 58.5, 5. Mr. Bruss (8) Gaddam 55, 6. Handsome Duo (3) Ajeeth Kumar 53, 7. Locha Stella (7) C.P. Bopanna 52.5, 8. Aarohi (6) P. Sai Kumar 52 and 9. Hurricane (5) N. Rawal 51.

1. THE GREAT GATSBY, 2. PRIVATE EMPIRE, 3. HANDSOME DUO

3. MIRZA ZUNNUR AHMED MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,600m), 4-y-o &over, rated 20 to 45 (Cat. III), 2-30: 1. Euro Zone (3) Nakhat Singh 60, 2. Crimson Fire (4) Rohit Kumar 57.5, 3. Satin Symphony (6) Ashhad Asbar 57.5, 4. Semira (1) Surya Prakash 56.5, 5. Shiloh (8) R.S. Jodha 56, 6. Vashishta (9) Ajeeth Kumar 55.5, 7. Brave Warrior (2) Afroz Khan 55, 8. Vega Cassandra (7) Akshay Kumar 53.5 and 9. Escalating Striker (5) Umesh 51.

1. SATIN SYMPHONY, 2. SEMIRA, 3. VEGA CASSANDRA

4. A. KRISHNASWAMI MEMORIAL PLATE (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, (winner not more than three races), rated 40 to 65 (Cat. II), 3-00: 1. That’s My Magic (7) Harinder Singh 60, 2. Evon Von Brando (9) Surya Prakash 57.5, 3. Star Gazer (2) C.P. Bopanna 57, 4. Max (5) Afroz Khan 56.5, 5. Lightning Fin (3) B. Nikhil 56, 6. Honest Hunter (6) B.R. Kumar 55, 7. Rapid Fire (1) P. Trevor 54.5, 8. Dancing Doll (8) Nakhat Singh 54 and 9. Shakesphere (4) Gaurav Singh 53.

1. DANCING DOLL, 2. RAPID FIRE, 3. HONEST HUNTER

5. MIRZA ZUNNUR AHMED MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,600m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 3-35: 1. Egyptian Prince (4) Ajeeth Kumar 60, 2. Dandy Man (9) Akshay Kumar 58.5, 3. Sublime (1) Suraj Narredu 58, 4. Alta Vita (2) R.S. Jodha 57.5, 5. Soul Empress (8) Ashhad Asbar 55, 6. Southern Meteor (7) B.R. Kumar 55, 7. Curcumin (6) P. Sai Kumar 54.5, 8. Mr. Shanghai (5) Kuldeep Singh 54.5 and 9. Run Runner Run (3) Afroz Khan 51.5.

1. SUBLIME, 2. SOUL EMPRESS, 3. DANDY MAN

6. DECCAN COLTS CHAMPIONSHIP STAKES (1,600m), colts & gelding, 3-y-o only (Terms), 4-05: 1. Agni (2) Zervan 56, 2. Exclusive Blue (3) Suraj Narredu 56, 3. Impavid (4) P. Trevor 56, 4. Malwa (7) C.S. Jodha 56, 5. Royal Crystal (1) Neeraj 56, 6. Tetra Rama (6) Akshay Kumar 56, 7. Victory Parade (8) Srinath 56 and 8. Yours Forever (5) Surya Prakash 56.

1. IMPAVID, 2. TETRA RAMA, 3. EXCLUSIVE BLUE

7. RANI RUDRAMMA DEVI MEMORIAL CUP (1,800m), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 4-35: Ace Misile (6) R. Ajinkya 56, 2. Bar Et Law (1) Akshay Kumar 56, 3. Born Greek (5) Yash Narredu 56, 4. Brave Syera (8) Aneel 56, 5. Francis Bacon (2) Neeraj 56, 6. Maxwell (9) Deepak Singh 56, 7. Monte Rei (4) P. Sai Kumar 56, 8. Excelsior (10) Suraj Narredu 54.5, 9. Light Music (11) Nakhat Singh 54.5, 10. Miss Marvellous (7) Ajit Singh 54.5 and 11. Star Of Tiara (3) Umesh 54.5.

1. FRANCIS BACON, 2. MAXWELL, 3. BAR ET LAW

8. STARSKY PLATE (1,100m), 5-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 5-05: 1. Patron Saint (5) C.P. Bopanna 60, 2. Tammana (2) Kuldeep Singh 60, 3. Cowboy’s Delight (4) Jitendra Singh 59.5, 4. Invasion (8) B.R. Kumar 59, 5. Limousine (9) Afroz Khan 59, 6. Royal Dancer (3) Akshay Kumar 59, 7. Wood Bridge (1) A.A. Vikrant 59, 8. All Star General (10) Deepak Singh 56.5, 9. Recumbentibus (6) Gaddam 56, 10. Ultimate Risk (7) Kunal Bunde 56 and 11. New Hope (11) Ajit Singh 50.

1. ROYAL DANCER, 2. LIMOUSINE, 3. PATRON SAINT

Day’s best: IMPAVID

Double: THE GREAT GATSBY — SATIN SYMPHONY

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 3, 4 & 5; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.