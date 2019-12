Impavid for South India 2000 Guineas

Impavid has an edge over his ten rivals in the South India 2000 Guineas (1,600m), the second Classic of the season to be held here on Thursday (Dec. 19). A carried over amount of ₹2,00,484, will be added to the jackpot pool. The jockey for Sifan (2nd race) will be declared later.

1. G. KASTURI MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 2-y-o only (Terms), 2-00 p.m.: 1. Fires Of Winter (4) Nazerul 56, 2. Divina (1) Akshay Kumar 54.5, 3. Mayflower (6) Umesh 54.5, 4. Nightingale (2) B. Nikhil 54.5, 5. One Lucky Girl (3) P. Sai Kumar 54.5 and 6. Rippling Waters (5) Nakhat Singh 54.5.

1. DIVINA, 2. MAYFLOWER

2. BLUE ICE PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Swiss Agatta (1) Nazerul 60, 2. Amaterasu (4) P. Ajeeth Kumar 57.5, 3. Sifan (6) (—) 57, 4. Mighty Princess (2) P. Sai Kumar 56.5, 5. Glorious Asset (8) K. Sai Kiran 53, 6. Glorious Wind (7) Farhan 53, 7. Party Starter (3) Brisson 53 and 8. Magical Wish (5) Umesh 51.5.

1. AMATERASU, 2. MAGICAL WISH, 3. MIGHTY PRINCESS

3. ALWARPET PLATE (1,000m), rated 0 to 25, 3-00: 1. Azzaro (8) R. Ajay Kumar 60, 2. Hebe (9) Kabdhar 60, 3. Orange Pekoe (11) Azfar Syeed 59, 4. Indialite (3) Ayaz Khan 58, 5. Flame Of Diablo (10) B. Nikhil 57.5, 6. Gulabi Doll (6) Irshad Alam 57, 7. Nice To See You (7) K.V. Baskar 55, 8. Tyre Buvva (1) Merchant 55, 9. Gardiner (4) Umesh 53, 10. Bul Bul Dara (5) Muzaffar 52.5 and 11. Vitto Garden (2) Farhan 50.

1. FLAME OF DIABLO, 2. AZZARO, 3.GARDINER

4. MOONLIGHT ROMANCE PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Cotton Hall (7) Umesh 60, 2. Areca Cruise (10) K. Sai Kiran 59, 3. Full Bloom (4) Azfar Syeed 58.5, 4. Star Victorious (6) P. Ajeeth Kumar 58, 5. Star Elegant (3) Akshay Kumar 56.5, 6. City Of Sails (12) Brisson 55, 7. The Viceroy (2) P. Sai Kumar 53.5, 8. Branka (11) Nazerul 52.5, 9. Eyes Of Falcon (5) Merchant 52, 10. Ganton (9) Nathan Evans 52, 11. Glorious Victory (1) Farhan 51 and 12. Seven Crore (8) Ayaz Khan 51.

1. STAR ELEGANT, 2. GANTON, 3. ARECA CRUISE

5. ORIGINAL VEL B. SAMPATHKUMARAN MEMORIAL CUP (Div. I), (1,400m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Never Again (2) P. Sai Kumar 60, 2. Chennai Chakram (6) Brisson 59.5, 3. Super Success (3) David Allan 58, 4. Excellent Phoenix (5) Azfar Syeed 57, 5. Rum Runner (9) K. Sai Kiran 57, 6. Catelyn (7) Umesh 55.5, 7. Breaking Bounds (4) Nakhat Singh 55, 8. Kapalua (8) Ayaz Khan 54.5 and 9. Cher Amie (1) Akshay Kumar 54.

1. BREAKING BOUNDS, 2. NEVER AGAIN, 3. SUPER SUCCESS

6. SOUTH INDIA 2000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o only (Terms), 4-30: 1. Alexander Burnes (11) Neeraj Rawal 57, 2. Alexandre Dumas (10) Akshay Kumar 57, 3. Comanche Brave (8) Nakhat Singh 57, 4. Glorious Destiny (1) Umesh 57, 5. Impavid (9) David Egan 57, 6. Lightning Bolt (7) Nathan Evans 57, 7. Otus (3) P. Ajeeth Kumar 57, 8. Roman Senator (5) David Allan 57, 9. Royal Chieftain (2) O’Donoghue 57, 10. Sir Supremo (6) Suraj Narredu 57 and 11. Undeniable (4) P. Sai Kumar 57.

1. IMPAVID, 2. ROMAN SENATOR, 3. LIGHTNING BOLT

7. ORIGINAL VEL B. SAMPATHKUMARAN MEMORIAL CUP (Div. II), (1,400m), rated 60 to 85, 5-00: 1. Knight In Armour (2) Suraj Narredu 60, 2. Smashing Approach (6) Brisson 59.5, 3. Crown Of Stars (5) B.R. Kumar 59, 4. Hebron (8) Umesh 59, 5. My Kingdom (7) M. Bhaskar 58.5, 6. Sentosa (4) Azfar Syeed 58.5, 7. Princess Sasha (1) P. Sai Kumar 58 and 8. Star Ranking (3) Kabdhar 57.5.

1. KNIGHT IN ARMOUR, 2. HEBRON, 3. MY KINGDOM

8. PUNE PLATE (1,000m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Sprit Of Zion (6) K.V. Baskar 60.5, 2. Star Proof (8) Kabdhar 59.5, 3. Onyx (7) Brisson 58, 4. Sultan Pheroze (12) Azfar Syeed 57.5, 5. El Politico (5) Nathan Evans 56.5, 6. Fiat Justitia (9) Umesh 56.5, 7. Daiyamondo (3) B.R. Kumar 55.5, 8. Picture Girl (2) M. Bhaskar 54, 9. Al Hilalee (11) Ayaz Khan 51.5, 10. Crimson Lane (1) Nazerul 51.5, 11. Into The Light (Ex: Intotheshadows) (4) B. Nikhil 51.5 and 12. Magic Storm (10) K. Sai Kiran 51.

1. EL POLITICO, 2. FIAT JUSTITIA, 3. SULTAN PHEROZE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr: (i): 3, 4 & 5 (ii): 6, 7 & 8.