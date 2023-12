December 26, 2023 12:37 am | Updated 12:37 am IST - HYDERABAD

Trainer G. Sandeep’s mare Mireya, ridden by apprentice Ajay Kumar, won the Wanaparthy Cup, the main event of Monday’s (Dec. 25) races. The winner is owned by Mr. Subodh Kumar Ananthula.

The results:

1. KUNTALA PLATE: D YES BOSS (A. Ashad Asbar) 1, Bold Beauty (N.B. Kuldeep) 2, Sucker Punch (G. Naresh) 3 and Master Touch (A. Imran Khan) 4. Not run: Samrat. 4-1/2, 1 and 1-1/4. 1m 25.75s. ₹49 (w), 10, 15 and 48 (p). SHP: 35, THP: 67, SHW: 20 and 14, FP: 265, Q: 91, Tanala: 2,732. Favourite: Miracle Mary.

Owners: Mr. Sriram Uppaluri, Mr. Srinivas Rao Mogili & Mr. Ravi Teja Addepalli. Trainer: Ananta Vatsalya.

2. ARISTOCRAT PLATE (Div. I): SANGREAL (Santosh Raj N.R.) 1, Silver Act (Ajay Kumar) 2, Ok Boss (N.B. Kuldeep) 3 and Pontefract (Mukesh Kumar) 4. 3/4, Nose and 1/2. 1m 5. 42s. ₹58 (w), 10, 12 and 20 (p). SHP: 45, THP: 33, SHW: 27 and 17, FP: 263, Q: 117, Tanala: 686. Favourite: Silver Act.

Owners: United Racing & Bloodstock Breeders Limited & Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

3. TRADE FAIR PLATE: THE THUNDER ( A. Ashad Asbar) 1, Cabello (Ajay Kumar) 2, Bangor On Dee (Md. Ekram Alam) 3 and Tripurari (P. Ajeeth Kumar) 4. Neck, 2-1/2 and 1/2. 1m 10. 55s. ₹87 (w), 22, 25 and 10 (p). SHP: 65, THP: 38, SHW: 30 and 35, FP: 917, Q:P 328, Tanala: 2,844. Favourite: Bangor On Dee.

Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: B. Mukesh Kumar.

4. ARISTOCRAT PLATE (Div. II): CALISTA GIRL (Shivansh) 1, Cosmico (Md. Ismail) 2, Shadow Fax (Ajay Kumar) 3 and Subha (Afroz Khan) 4. 2-3/4, 1/2 and Neck. 1m 5. 12s. ₹22 (w), 13, 18 and 12 (p). SHP: 49, THP: 34, SHW: 10 and 51, FP: 138, Q: 69, Tanala: 372. Favourite: Calista Girl.

Owners: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat, Mr. N. Shyam Sunder & Mr. Sreeramulu Bommishetty. Trainer: B. Mukesh Kumar.

5. HUSSAIN SAGAR CUP: ALPINE GIRL (Kuldeep Singh (Jr) ) 1, Voice Of A Dream (P. Ajeeth Kumar) 2, Caraxes (Afroz Khan) 3 and Aerial Combat (Md. Ekram Alam) 4. 5, Neck and 3-1/2. 2m 3. 61s. ₹50 (w), 14, 11 and 19 (p). SHP: 32, THP: 34, SHW: 26 and 27, FP: 237, Q: 189, Tanala: 1,527. Favourite: Hero Of The East.

Owner: Mr. Deepak Choudhary. Trainer: Jasbir Singh.

6. WANAPARTHY CUP: MIREYA (Ajay Kumar) 1, Sun Dancer (Afroz Khan) 2, Its On (Mukesh Kumar) 3 and Fly Tothe Stars (Md. Ismail) 4. Neck, Neck and 1/2. 1m 24. 23s. ₹21 (w), 24, 16 and 34 (p). SHP: 53, THP: 128, SHW: 23 and 26, FP: 97, Q: 61, Tanala: 325. Favourite: Mireya.

Owner: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: G. Sandeep.

7. ARISTOCRAT PLATE (Div. III): PRECIOUS GIFT (Ajay Kumar) 1, Saint Emilion (Shivansh) 2, Ambitious Star (Md. Ekram Alam) 3 and Exponent (R.S. Jodha) 4. Neck, 2 and Shd. 1m 5. 93s. ₹70 (w), 23, 15 and 28 (p). SHP: 29, THP: 44, SHW: 15 and 25, FP: 659, Q: 235, Tanala: 1,873. Favourite: Hard To Toss.

Owners: M/s. Teegala Vijender Reddy, Teegala Sumant & Ashok Ranpise. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Jackpot: 70%: ₹39,802 (7 tkts.); 30%: 2,132 (56 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 12,057 (4 tkts.), (ii) 4,655 (19 tkts.).

Treble: (i) 1,881 (12 tkts.), (ii) 1,559 (26 tkts.).

