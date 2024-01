Huntingdon should score in the second division of Turf Authorities Of India Cup

January 29, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

Trainer L. D’ Silva’s ward Huntingdon, who ran second in his last start, should make amends in the Turf Authorities Of India Cup (Div. II), the chief event of Monday’s (Jan. 29) races.

1. KOLLAPUR PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.10 p.m.: 1. Dapper Look (1) R.S. Jodha 56, 2. Get Lucky (4) Nakhat Singh 56, 3. Golden Unicorn (7) Kuldeep Singh (Sr) 56, 4. Sargent (6) G. Naresh 56, 5. Hoping Queen (8) Mohit Singh 54.5, 6. Peppi (9) P. Ajeeth Kumar 54.5, 7. Rani Ruckus (5) Md. Ismail 54.5, 8. Star Forever (3) P. Sai Kumar 54.5 and 9. Vital Sign (2) Kaviraj 54.5.

1. STAR FOREVER, 2. HOPING QUEEN, 3. VITAL SIGN

2. PARGI PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 1.40: 1. N R I Superpower (6) Kaviraj 60, 2. N R I Sport (3) Kuldeep Singh (Sr) 58.5, 3. Reigning Beauty (2) Mukesh Kumar 57.5, 4. Path Of Peace (5) P. Ajeeth Kumar 54.5, 5. Thunderstruck (8) Ashad Asbar 54, 6. Grand Duke (4) R.S. Jodha 52.5, 7. Doe A Deer (1) Afroz Khan 52 and 8. Clare (7) G. Naresh 51.5.

1. THUNDERSTRUCK, 2. N R I SPORT, 3. PATH OF PEACE

3. CHEVELLA PLATE (1,100m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.10: 1. Shadow Fax (4) Shivansh 60, 2. Saint Emilion (6) B.R. Kumar 58.5, 3. Deccan Daisy (1) P. Sai Kumar 57, 4. Hoping Star (9) Mohit Singh 57, 5. Silver Lining (2) Md. Ekram Alam 56.5, 6. Assured Success (10) Kuldeep Singh (Sr) 56, 7. That’s My Love (7) Ajay Kumar 54.5, 8. Chica Bonita (3) Kaviraj 51.5, 9. Planet Super (5) Kuldeep Singh (Jr) 51.5 and 10. Exeter (8) Surya Prakash 50.5.

1. SHADOW FAX, 2. SILVER LINING, 3. DECCAN DAISY

4. TURF AUTHORITIES OF INDIA CUP (Div. II) (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II), 2.45: 1. Huntingdon (4) Mukesh Kumar 60, 2. Strauss (3) P. Sai Kumar 56.5, 3. Lucky Zone (7) Surya Prakash 54.5, 4. Icicle (5) Ashad Asbar 54, 5. Miss Little Angel (6) B.R. Kumar 53, 6. She Can (8) Ajay Kumar 51.5, 7. Great Guns (2) Santosh Raj 51 and 8. Morior Invictus (1) G. Naresh 50.5.

1. HUNTINGDON, 2. SHE CAN, 3. STRAUSS

5. BODHAN PLATE (1,100m), rated 60 to 85 (Cat. II), 3.20: 1. City Of Bliss (8) Ajay Kumar 61.5, 2. The King N I (7) Ashad Asbar 56, 3. Thanks (2) Mohit Singh 54.5, 4. High Reward (3) R.S. Jodha 54, 5. Alexina (1) Santosh Raj 53.5, 6. Blissful (6) Nakhat Singh 53.5, 7. Briar Ridge (10) P. Sai Kumar 53.5, 8. Bangor On Dee (5) Afroz Khan 52, 9. Laurus (4) Kaviraj 52 and 10. Tripurari (9) G. Naresh 50.

1. CITY OF BLISS, 2. BANGOR ON DEE, 3. ALEXINA

6. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB CUP (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.55: 1. See My Spark (6) Mukesh Kumar 60, 2. Proud Mary (2) Ajay Kumar 59.5, 3. Red Snaper (1) Kiran Naidu 58, 4. Ragnarok (9) B.R. Kumar 56.5, 5. Minecraft (8) Ashad Asbar 56, 6. Malibu (10) Md. Ekram Alam 55, 7. Magnum (3) Afroz Khan 52.5, 8. Star Medal (7) R.S. Jodha 52, 9. Wind Sprite (5) P. Sai Kumar 52, 10. Pontefract (4) Surya Prakash 51 and 11. Warwick (11) P. Ajeeth Kumar 51.

1. MINECRAFT, 2. MAGNUM, 3. RAGNAROK

7. BANSWADA PLATE (1,200m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.30: 1. Crimson Rose (4) Shivansh 60, 2. Midsummer Star (2) P. Sai Kumar 60, 3. Queen Empress (12) Kaviraj 59.5, 4. Classy Dame (1) Md. Ekram Alam 58, 5. Master Touch (7) Deepak Singh 57, 6. Precious (3) Kuldeep Singh (Jr) 57, 7. Swiss Girl (13) B.R. Kumar 54, 8. Indian Temple (11) Kuldeep Singh (Sr) 53, 9. Pancho (10) Santosh Raj 52.5, 10. That’s My Pathan (5) N.B. Kuldeep 52.5, 11. Desert Sultan (14) G. Naresh 52, 12. Stoli (6) Afroz Khan 51, 13. Taaliyah (9) Surya Prakash 51 and 14. Noble Heart (8) Nakhat Singh 50.5.

1. CRIMSON ROSE, 2. PRECIOUS, 3. QUEEN EMPRESS

8. BOGATHA WATERFALLS PLATE (1,200m), 5-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 5.05: 1. Blue Label (6) Nakhat Singh 60, 2. Canterbury (7) Md. Ekram Alam 60, 3. Fortune Art (2) Ajay Kumar 60, 4. Reining Queen (4) P. Ajeeth Kumar 60, 5. Royal Pal (8) R.S. Jodha 60, 6. Silver Arrow (5) Shivansh 60, 7. Bien Pensant (12) Surya Prakash 59.5, 8. Chenab (10) G. Naresh 59.5, 9. It’s My Life (9) Kiran Naidu 59.5, 10. That’s My Way (11) Afroz Khan 57.5, 11. Good Tidings (14) A.A. Vikrant 57, 12. My Way Or Highway (3) Mohit Singh 56.5, 13. Blue Brigade (13) Kuldeep Singh (Jr) 53 and 14. Protocol (1) Md. Ismail 51.5.

1. ROYAL PAL, 2. CANTERBURY, 3. REINING QUEEN

Day’s Best: HUNTINGDON

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5; (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3; (ii) 3, 4 & 5; (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.