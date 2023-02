Huntingdon claims the Royal Arion Club Million

February 27, 2023 07:10 pm | Updated 07:10 pm IST - Hyderabad:

Trainer L. D’Silva’s Huntingdon, ridden by S. Saqlain, won the Royal Arion Club Million, the feature event of the penultimate day’s races here on Monday (Feb. 27). The winner is owned by Messrs Vazhaparmbil John Joseph & Bharat Venkat Epur.

Leading owner: Mr. Ravinder Reddy Male with leading stakesmoney of ₹51,25,708.

Leading trainer: R.H. Sequeira with 24 winners.

Leading jockey: Akshay Kumar with 35 winners.

Leading apprentice jockey: Kuldeep S and R.S. Jodha with seven winners each.

Champion horse: Salento.

Horse of the season: High Command.

1. REPUBLIC PLATE (Div. I): SPECIAL EFFORT (Kiran Naidu) 1, Good Day (R.S. Jodha) 2, Canterbury (Md. Ekram Alam) 3 and Janasu (P. Ajeeth Kumar) 4. 6-1/4, 5-1/2 and 4. 1m, 27.57s. ₹63 (w), 24, 12 and 15 (p). SHP: 33, THP: 63, SHW: 38 and 26, FP: 202, Q: 143, Tanala: 1,078. Favourite: Canterbury. Owner: Mr. Sreerama Suresh. Trainer: M.R. Chauhan.

2. HERITAGE PLATE (Div. I): TRIPURARI (Dhanu S. Deora) 1, Blast In Class (Santosh Raj) 2, The Hambone (Hindu Singh) 3 and Gaugain (P. Sai Kumar) 4. 1-1/4, 2 and 3. 1m, 13.70s. ₹26 (w), 12, 21 and 16 (p). SHP: 51, THP: 46, SHW: 16 and 26, FP: 143, Q: 68, Tanala: 829. Favourite: Tripurari. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri Farm. Trainer: Magan Singh.

3. MIR FAZILATH HUSSAIN MEMORIAL CUP (Div. II): TRUE MARSHAL (Akshay Kumar) 1, Top In Class (Mohit Singh) 2, Morior Invictus (Kiran Naidu) 3 and Southern Act (P. Sai Kumar) 4. 2-1/2, 1/2 and 1-1/2. 1m, 26.11s. ₹12 (w), 11, 31 and 40 (p). SHP: 164, THP: 79, SHW: 11 and 95, FP: 121, Q: 140, Tanala: 1,168. Favourite: True Marshal. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Rishad N Pandole & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: M. Srinivas Reddy.

4. REPUBLIC PLATE (Div. II): MY WAY OR HIGHWAY (Mohit Singh) 1, Challenger (R.S. Jodha) 2, It’s My Life (B. Nikhil) 3 and Honourable Lady (Santosh Raj) 4. 3, 4-1/4 and 2. 1m 28. 02s. ₹26 (w), 12, 15 and 18 (p). SHP: 51, THP: 56, SHW: 19 and 14, FP: 97, Q: 60, Tanala: 375. Favourite: My Way Or Highway. Owner: Mr. Deepak Choudhary. Trainer: Jasbir Singh.

5. MIR FAZILATH HUSSAIN MEMORIAL CUP (Div. I): MISS LITTLE ANGEL (Sonu Kumar) 1, La Mirage (Suraj Narredu) 2, Starwalt (Kuldeep S) 3 and N R I Sport (Hindu Singh) 4. 2-1/2, 2 and 1/2. 1m, 25.78s. ₹94 (w), 21, 12 and 46 (p). SHP: 36, THP: 146, SHW: 40 and 13, FP: 294, Q: 81, Tanala: 10,438. Favourite: La Mirage. Owners: Mr. V. Narendar Reddy & Mr. Eswarchandra Rajagopal Triupraneni. Trainer: G. Shashikanth.

6. POCHARAM PLATE: N R I ULTRAPOWER (Shivansh) 1, Das (P. Ajeeth Kumar) 2, Clefairy (Santosh Raj) 3 and Role Model (B. Nikhil) 4. 1-1/2, 1 and Shd. 1m, 40.08s. ₹64 (w), 22, 17 and 20 (p). SHP: 41, THP: 53, SHW: 36 and 17, FP: 363, Q: 174, Tanala: 1,685. Favourite: Pal Cha. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: R.H. Sequeira.

7. GHULAM AHMED MEMORIAL CUP: KINGSTON (R.S. Jodha) 1, General Atlantic (Gaurav Singh) 2, Ashwa Morocco (Hindu Singh) 3 and Watch My Stride (Abhay Singh) 4. 3/4, Hd and 1-1/4. 1m, 11.16s. ₹90 (w), 25, 31 and 15 (p). SHP: 100, THP: 58, SHW: 30 and 55, FP: 1,137, Q: 402, Tanala: 6,880. Favourite: Soloist. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

8. ROYAL ARION CLUB MILLION: HUNTINGDON (S. Saqlain) 1, N R I Doublepower (Suraj Narredu) 2, Truth (Imran Chisty) 3 and Encore (P. Sai Kumar) 4. 1-1/4, 2 and Hd. 1m, 39.33s. ₹110 (w), 29, 12 and 18 (p). SHP: 33, THP: 48, SHW: 65 and 17, FP: 375, Q: 161, Tanala: 4,179. Favourite: Pal Cha. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: R.H. Sequeira.

9. HERITAGE PLATE (Div. II): N R I FANTASY (Hindu Singh) 1, Hot Seat (Abhay Singh) 2, Top Diamond (P. Sai Kumar) 3 and Happy Go Lucky (Ashad Asbar) 4. 3-1/4, 1/2 and 1/2. 1m, 13.02s. ₹27 (w), 15, 46 and 16 (p). SHP: 100, THP: 54, SHW: 15 and 60, FP: 620, Q: 322, Tanala: 1,938. Favourite: N R I Fantasy. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: G. Shashikanth.

Jackpot: (i) 70%: 39, 573 (2 tkts.) & 30%: 565 (60 tkts.); (ii) 70%: 6,14,176 (c/f) & 30%: 65,804 (4 tkts.).

Mini jackpot: (i) 3,314 (19 tkts.), (ii) 26, 832 (6 tkts.).

Treble: (i) 897 (22 tkts.), (ii) 3,246 (12 tkts.), (iii) 4,371 (19 tkts.).