Huntingdon claims the Race2win.com Deccan Colts Championship Stakes

September 03, 2023

Trainer Leo D’Silva’s colt Huntingdon, ridden by S. Saqlain, won the Race2win.com Deccan Colts Championship Stakes (Gr. 3), the main attraction of Sunday’s (Sept. 3) races.

The winner is owned by Mr. Vazhaparmbil John Joseph & Mr. Bharat Venkat Epur.

S. Saqlain, who confidently kept his mount in fifth position till the bend, quickly took charge in the straight to surprise the first favourite Synthesis and won the race by 1-1/4 lengths.

1. SILVER PHANTOM PLATE: TERENGA (Antony Raj S) 1, Queen Empress (Abhay Singh) 2, Stunning Art (D.S. Deora) 3 and Toffee (R.S. Jodha) 4. 8, Nose and 2. 1m 56.78s. ₹54 (w), 12, 20 and 10 (p). SHP: 64, THP: 40, SHW: 22 and 35 , FP: 554, Q: 359, Tanala: 2,523. Favourite: Lady Racines.

Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP & Mr. Chandrakant Kankaria. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

2. HILL FORT PLATE: SILVER LINING (S. Saqlain) 1, My Master (A. Imran Khan) 2, Canterbury (Afroz Khan) 3 and Solar Princess (Surya Prakash) 4. 1-1/2, 5-1/4 and 3-1/2. 1m 17. 06s. ₹20 (w), 11, 13 and 23 (p). SHP: 37, THP: 62, SHW: 12 and 30, FP: 57, Q: 35, Tanala: 234. Favourite: Silver Lining.

Owner & Trainer: Mr. L.D’Silva.

3. BHUPALPALLY PLATE (Div. I): MIREYA (Kuldeep Singh (Sr)) 1, Ice Berry (Kuldeep Singh (Jr)) 2, First Class (B. Nikhil) 3 and Golden Forza (Kiran Naidu) 4. 3-1/4, Shd and 1. 1m 16. 28s. ₹99 (w) 23, 15 and 61 (p). SHP: 49, THP: 207, SHW: 52 and 19, FP: 902, Q: 389, Tanala: 24,066. Favourite: The Hambone.

Owner: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: G. Sandeep.

4. COLONEL B. SANTOSH BABU MEMORIAL CUP: TRUTH (Kuldeep Singh (Sr) ) 1, Path Of Peace (Surya Prakash) 2, Humanitarian (Akshay Kumar) 3 and Stormy Ocean (P. Trevor) 4. 2-1/4, 4-1/2 and 2. 2m 08. 57s. ₹64 (w), 14, 30 and 14 (p). SHP: 114, THP: 42, SHW: 35 and 33, FP: 1,428, Q: 734, Tanala: 6,440. Favourite: Humanitarian.

Owners: Mr. N.V. Rohin Kumar & Mr. G. K. Keshavmurthy. Trainer: S. Sreekant.

5. RACE2WIN.COM DECCAN COLTS CHAMPIONSHIP STAKES (Gr. III): HUNTINGDON (Oiseau De Feu — Glorious Hymn) (S. Saqlain) 1, Synthesis (Speaking Of Which — Sana) (Yash Narredu) 2, High Command (Leitir Mor — Heiress) (Akshay Kumar) 3 and Destroyer (Exceed And Excel — Abaq) (P.S. Chouhan) 4. 1-1/4, 1-1/4 and 3-3/4. 1m 40. 49s. ₹139 (w), 26, 10 and 14 (p). SHP: 32, THP: 39, SHW: 74 and 13, FP: 453, Q: 145, Tanala: 1,543. Favourite: Synthesis.

Owners: Mr. Vazhaparmbil John Joseph & Mr. Bharat Venkat Epur. Trainer: L.D’Silva.

6. TELANGANA AND ANDHRA SUB AREA CUP: AVANCIA (Sonu Kumar) 1, Kenaf (Afroz Khan) 2, Malibu (Vivek G) 3 and Archway (Antony Raj S) 4. Not run: The Thunder. Neck, 1/2 and Shd. 1m 8. 69s. ₹39 (w), 14, 14 and 33 (p). SHP: 33, THP: 64, SHW: 22 and 17, FP: 89, Q: 42, Tanala: 716. Favourite: Kenaf.

Owners: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: M.R. Chauhan.

7. BHUPALPALLY PLATE (Div. II): SOPRANOS (P.S. Chouhan) 1, Classy Dame (Kuldeep Singh (Jr)) 2, Fatuma (Akshay Kumar) 3 and Spectacular Cruise (A.A. Vikrant) 4. 2-1/4, Neck and Neck. 1m 16. 48s. ₹27 (w), 13, 22 and 14 (p). SHP: 56, THP: 56, SHW: 17 and 46, FP: 247, Q: 168, Tanala: 710. Favourite: Sopranos.

Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. Marthand Singh Mahindra. Trainer: R.H. Sequeira.

Jackpot: 70%: ₹6,16, 116 (1 tkt), 30%: 52,809 (5 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 20,890 (3 ttks). (ii) 13, 430 (12 tkts.).

Treble: (i) 2, 306 (23 tkts.), (ii) 2,350 (46 tkts.).

