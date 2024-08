Hugh Capet stuns Last Wish to win Royal Revive Plate

The 10-to-1 longshot Hugh Capet, ridden by Kuldeep Singh Sr., upset the favourite Last Wish in a close finish to win the Royal Revive Plate in a close finish, the main event of Sunday’s (Aug. 4) races. The winner is owned by Mr. Subodh Kumar Ananthula and trained by Mr. G. Sandeep.

1. BAKHTAWAR PLATE (Div. III): IMPERIA (Deepak Singh) 1, Cosmico (Mukesh) 2, Noble Heart (Likith Appu) 3 and Lights On (R.S. Jodha) 4. 5-1/2, Neck and Neck. 1m, 7.80s. ₹13 (w), 10, 12 and 11 (p). SHP: 25, THP: 33, SHW: 11 and 12, FP: 33, Q: 27, Tanala: 59. Favourite: Imperia. Owners: M/s. Kapil Agarwal & Mr. Shailendra Singh. Trainer: Ananta Vatsalya.

2. MALAKPET PLATE: KING IMMORTAL (A. Ashad Asbar) 1, Secret Saint (Suraj Narredu) 2, Desert Hero (Kuldeep Sr.) 3 and Sunny Day (P. Ajeeth Kumar) 4. 1, 6 and 1. 1m, 26.55s. ₹34 (w), 19, 10 and 13 (p). SHP: 32, THP: 45, SHW: 20 and 10, FP: 79, Q: 28, Tanala: 208. Favourite: Secret Saint. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

3. BAKHTAWAR PLATE (Div. II): STAR FOREVER (P. Sai Kumar) 1, Challenger (Md. Ekram) 2, Golden Inzio (Kuldeep Sr.) 3 and Star Medal (R.S. Jodha) 4. Not run: Arthisha. 1-1/2, 6-1/4 and 1-1/4. 1m, 8.43s. ₹13 (w), 10, 12 and 13 (p). SHP: 23, THP: 30, SHW: 11 and 13, FP: 31, Q: 25, Tanala: 62. Favourite: Star Forever. Owners: Mr. Ashok Ranpise, Mr. Bollineni Krishnaiah, Mr. Sesahdri Reddy Pochana, M/s. Teegala Sumant Reddy, Teegala Vijender Reddy, Satish Kumar Reddy Poondla, Mr. Giri Prathamesh Mahadev & Mr. Teja Gollapudi. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

4. BASARA CUP: DECCAN SPIRIT (Mohit Singh) 1, Get Lucky (Md. Ekram) 2, Oliver’s Mount (Afroz Khan) 3 and Clare (Suraj Narredu) 4. 2-3/4, 3/4 and 3-3/4. 1m, 26.93s. ₹30 (w), 12, 11 and 12 (p). SHP: 40, THP: 44, SHW: 20 and 23, FP: 116, Q: 40, Tanala: 324. Favourite: Oliver’s Mount. Owners: M/s. Shailendra Singh & K. Ram Gopal Rao. Trainer: Magan Singh.

5. ROYAL REVIVE PLATE: HUGH CAPET (Kuldeep Sr.) 1, Last Wish (P. Ajeeth Kumar) 2, Alexina (Ajay Kumar) 3 and Anzio (Suraj Narredu) 4. 3/4, 2-1/4 and 3. 1m, 26.87s. ₹98 (w), 20, 12 and 55, SHP: 35, THP: 96, SHW: 29 and 14, FP: 427, Q: 136, Tanala: 11,173. Favourite: Last Wish. Owner: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: G. Sandeep.

6. P.G. REDDY MEMORIAL CUP: HURRICANE BAY (Afroz Khan) 1, Alpine Girl (Kuldeep Jr.) 2, Sundance Kid (Abhay Singh) 3 and Golden Gazelle (P. Sai Kumar) 4. 2-3/4, 2 and Neck. 1m, 40.63s. ₹35 (w), 15, 26 and 24 (p). SHP: 116, THP: 71, SHW: 22 and 109, FP: 711, Q: 237, Tanala: 6,072. Favourite: Golden Gazelle. Owner: Mr. Syed Mohiuddin Mufeed. Trainer: L. D’ Silva.

7. BAKHTAWAR PLATE (Div. I): CALISTOGA (Afroz Khan) 1, Final Judgement (Ashad Asbar) 2, Deccan Daisy (Santosh Raj) 3 and Catchme If You Can (Mohit Singh) 4. 1-1/4, 3-1/2 and 3-3/4. 1m, 7.97s. ₹19 (w), 11, 10 and 26 (p). SHP: 29, THP: 40, SHW: 10 and 17, FP: 40, Q: 28, Tanala: 175. Favourite: Calistoga. Owners: M/s. M. Ramakrishna Reddy, Bharat Venkat Epur & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L. D’Silva.

Jackpot: 70%: ₹12,061 (26 tkts.) & 30%: 1,841 (73 tkts.).

Treble: (i) 244 (130 tkts.), (ii) 1,781 (29 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 377 (112 tkts.), (ii) 6,556 (8 tkts.).

